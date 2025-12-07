Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes novo ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki Rusije ne označuje več kot neposredno grožnjo, označil za pozitiven korak. Dodal je, da so spremembe v strategiji v veliki meri skladne z vizijo Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Spremembe, ki jih vidimo, so po mojem mnenju v veliki meri skladne z našo vizijo. (...) In morda lahko upamo, da (...) bomo lahko konstruktivno nadaljevali naše skupno delo pri iskanju mirne rešitve v Ukrajini," je v intervjuju za rusko televizijo Rossiya dejal Peskov.

Kot je še dodal, bo Moskva strategijo temeljito preučila, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

Kritik na račun Rusije skoraj ni

Bela hiša je v petek objavila strategijo nacionalne varnosti, ki jo ameriški predsedniki običajno objavijo enkrat v mandatu. V njej kljub omembi vojne v Ukrajini ni bilo veliko kritik na račun Rusije.

Strategija namreč poudarja, da je v temeljnem interesu ZDA, da se pogajajo za hitro prenehanje sovražnosti v Ukrajini in da se zmanjša tveganje za rusko konfrontacijo z drugimi državami v Evropi.

Večji poudarek je bil med drugim namenjen ameriškim zaveznicam v Evropi. Strategija posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA.

Kaj pravi Evropa?

Evropska komisija je v petek odzivu zavrnila kritike na račun Evrope, same strategije pa podrobneje v Bruslju niso želeli komentirati. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je zatrdil, da Nemčija ne potrebuje nasvetov glede svobode izražanja. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je v soboto poudarila, da so ZDA še vedno največja zaveznica Evrope.