Nedelja, 7. 12. 2025, 11.19
7 minut
Vojna v Ukrajini
Rusija pozdravila novo ameriško strategijo nacionalne varnosti
Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes novo ameriško strategijo nacionalne varnosti, ki Rusije ne označuje več kot neposredno grožnjo, označil za pozitiven korak. Dodal je, da so spremembe v strategiji v veliki meri skladne z vizijo Rusije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.
"Spremembe, ki jih vidimo, so po mojem mnenju v veliki meri skladne z našo vizijo. (...) In morda lahko upamo, da (...) bomo lahko konstruktivno nadaljevali naše skupno delo pri iskanju mirne rešitve v Ukrajini," je v intervjuju za rusko televizijo Rossiya dejal Peskov.
Kot je še dodal, bo Moskva strategijo temeljito preučila, navaja nemška tiskovna agencija dpa.
Kritik na račun Rusije skoraj ni
Bela hiša je v petek objavila strategijo nacionalne varnosti, ki jo ameriški predsedniki običajno objavijo enkrat v mandatu. V njej kljub omembi vojne v Ukrajini ni bilo veliko kritik na račun Rusije.
Strategija namreč poudarja, da je v temeljnem interesu ZDA, da se pogajajo za hitro prenehanje sovražnosti v Ukrajini in da se zmanjša tveganje za rusko konfrontacijo z drugimi državami v Evropi.
Večji poudarek je bil med drugim namenjen ameriškim zaveznicam v Evropi. Strategija posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA.
Kaj pravi Evropa?
Evropska komisija je v petek odzivu zavrnila kritike na račun Evrope, same strategije pa podrobneje v Bruslju niso želeli komentirati. Nemški zunanji minister Johann Wadephul je zatrdil, da Nemčija ne potrebuje nasvetov glede svobode izražanja. Visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas pa je v soboto poudarila, da so ZDA še vedno največja zaveznica Evrope.