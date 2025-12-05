Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
R. K., STA

Petek,
5. 12. 2025,
11.59

Osveženo pred

41 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
nacionalna varnost Donald Trump

Petek, 5. 12. 2025, 11.59

41 minut

Trump v novi strategiji nacionalne varnosti oster do Evrope

Avtorji:
R. K., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
Donald Trump | Donald Trump je v strategiji najbolj oster do ameriških zaveznic v Evropi. Posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. | Foto Reuters

Donald Trump je v strategiji najbolj oster do ameriških zaveznic v Evropi. Posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro.

Foto: Reuters

Ameriški predsednik Donald Trump načrtuje, da bodo ZDA ohranile večjo vojaško prisotnost na zahodni polobli za boj proti migracijam, drogam in vzponu nasprotnikov v regiji, je razvidno iz njegove nove strategije nacionalne varnosti. Namiguje tudi, da je Evropa v civilizacijskem zatonu, Bližnjemu vzhodu in Afriki pa namenja malo pozornosti.

Strategija na 33 straneh, ki jo je danes objavila Bela hiša, velja za redko uradno razlago Trumpovega pogleda na zunanjo politiko. Takšne strategije, ki jih ameriški predsedniki običajno objavijo enkrat v mandatu, po poročanju spletnega medija Politico lahko pomagajo oblikovati način, kako ameriška vlada dodeljuje proračunska sredstva in določa politične prioritete.

Dokument po navedbah Politica nenavadno veliko pozornosti posveča zahodni polobli, predvsem v luči zaščite ZDA. Navaja, da je varnost meja primarni element nacionalne varnosti in posredno omenja prizadevanja Kitajske, da bi pridobila oporo v Ameriki. "ZDA morajo na zahodni polobli prevladati, kar je pogoj za našo varnost in blaginjo, pogoj, ki nam omogoča, da se v tej regiji samozavestno uveljavljamo, kadar in kjer je to treba," navaja dokument.

Strategija opisuje takšne načrte kot del Trumpovega dodatka k Monrojevi doktrini iz leta 1823, po kateri ZDA ne bodo dopuščale zlonamernega tujega vmešavanja v svojo poloblo.

Ostro nad ameriške zaveznice v Evropi, kritik na račun Rusije ni kaj dosti

Trump je v strategiji najbolj oster do ameriških zaveznic v Evropi. Posredno kritizira prizadevanja za omejevanje skrajno desnih strank v Evropi in takšna dejanja označuje za politično cenzuro. Nakazuje tudi, da bodo migracije temeljito spremenile evropsko identiteto do te mere, da bi to lahko škodovalo zavezništvu z ZDA. Priznava pa gospodarske in druge prednosti Evrope ter to, kako je partnerstvo Amerike z večino celine pomagalo ZDA.

Po drugi strani v dokumentu ni veliko kritik Rusije. Strategija sicer poudarja, da je v temeljnem interesu ZDA, da se pogajajo za hitro prenehanje sovražnosti v Ukrajini in da se zmanjša tveganje za rusko konfrontacijo z drugimi državami v Evropi.

ZDA skušajo preprečiti vojno v indopacifiški regiji

Administracija tudi napoveduje ponovno uravnoteženje gospodarskih odnosov s Kitajsko, pri čemer bo prednost dala vzajemnosti in pravičnosti, da bi obnovila gospodarsko neodvisnost ZDA.

Strategija še navaja, da želijo ZDA preprečiti vojno v indopacifiški regiji. To je namig na naraščajoče napetosti v regiji, tudi med Kitajsko in zavezniki ZDA, kot sta Japonska in Filipini. Napoveduje tudi ohranitev politike glede Tajvana.

Donald Trump, Melania Trump, prižig lučk
Trendi Melania Trump prižgala luči na božičnem drevesu #video
Napad Čoln ZDA
Novice ZDA na Tihem oceanu izvedle smrtonosni napad #video
Vrhovno sodišče ZDA, US Supreme Court
Novice Vrhovno sodišče ZDA na pomoč Trumpu in Teksasu
Donald Trump, Jeffrey Epstein
Novice Trumpu je uspelo: mirovni sporazum je podpisan

nacionalna varnost Donald Trump
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.