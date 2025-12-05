ZDA na Tihem oceanu izvedle smrtonosni napad #video

Ameriško južno poveljstvo je v četrtek sporočilo, da je po skoraj tritedenskem premoru izvedlo nov napad na majhno plovilo v vzhodnem Tihem oceanu. To je bil od septembra že 22. napad na čolne, ki naj bi prevažali mamila. V napadu so bile ubite štiri osebe, od septembra pa je vojska v napadih ubila že 87 ljudi, poroča ameriška televizija ABC.

Napad je bil izveden v času političnega viharja v Washingtonu zaradi prvega napada 2. septembra, med katerim je vojska pokončala tudi dva preživela ob potopitvi čolna.

Videoposnetek napada na čoln je na družbenem omrežju X objavilo Južno poveljstvo Združenih držav Amerike:

Vse več opozoril, da ZDA niso v vojni s čolnarji: "Treba jih je aretirati in jim soditi"

Demokratski senator Mark Warner je v četrtek pozval celoten kongres, naj si ogleda posnetek napada, ki po mnenju pravnih strokovnjakov morda krši zakone o vojskovanju. Warner je za televizijo MS NOW kasneje povedal, da po vojnem pravu vojska ne bi smela streljati na preživela prvega napada, ki nista več mogla ogrožati nikogar.

Tudi drugi demokrati poudarjajo, da ZDA niso v vojni s čolnarji, ki naj bi domnevno prevažali mamila. Če gre za trgovce z mamili, so to kriminalci, ki jih je treba aretirati in jim soditi, so dodali.

"Vsi vemo, da zgodovina posredovanj naše države v Karibih, Srednji Ameriki in Južni Ameriki v zadnjih več kot sto letih ni bila popolna," je dejal Warner in vlado predsednika Donalda Trumpa pozval, naj objavi vse informacije o tem, kar delajo na morju.

Sporni septembrski napad: bo odnesel ministra za obrambo?

Vodilni demokrat v senatnem odboru za oborožene sile Jack Reed je Pentagon pozval, naj objavi videoposnetek spornega septembrskega napada v celoti. Reed in drugi kongresniki so si videoposnetek ogledali na tajnih sestankih z visokimi uradniki za nacionalno varnost.

Nevladna organizacija American Oversight je v četrtek sporočila, da je vložila tožbo na zvezno sodišče v Washingtonu, ker ministrstvo za obrambo in ministrstvo za pravosodje nista zagotovila informacij o napadu v skladu z zakonom o svobodi informacij.

Pete Hegseth, ameriški minister za obrambo oziroma za vojno, kot si pravi sam, se je zaradi spornega septembrskega napada, med katerim naj bi ameriška mornarica streljala na posadko plovila, ki je preživela prvi napad, znašel pod drobnogledom. Foto: Reuters

"Po mnenju strokovnjakov bi takšno ravnanje lahko pomenilo vojni zločin, če so bili preživeli prvotnega napada kasneje ubiti," je navedeno v kopiji tožbe, navaja ABC.

Škandal je izbruhnil po poročanju Washington Posta o septembrskem napadu, ko naj bi obrambni minister Pete Hegseth podrejenim ukazal, naj pobijejo vse z uničenega čolna. Bela hiša je potem zatrdila, da je ukaz za drugi napad dal poveljnik posebnih operacij admiral Frank Bradley. Ta je v četrtek za zaprtimi vrati v kongresu povedal, da mu Hegseth takšnega ukaza ni izdal, ampak je ukazal drugi napad, ker naj bi preživeli še naprej predstavljali grožnjo, so novinarjem po zaslišanju povedali člani kongresa.