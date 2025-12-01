Ponedeljek, 1. 12. 2025, 11.19
45 minut
Smo tik pred novo vojno? Rusi odpovedali polete, evakuirali bodo državljane.
Pegaz Turistik, ena od največjih turističnih agencij v Rusiji, je odpovedala vsa potovanja v Venezuelo. Turiste, ki bi morali danes leteti v Porlamar na severu Venezuele, bodo namesto tega odpeljali v letoviško mesto Varadero na Kubi. S posebnim poletom bodo evakuirali tudi vse državljane, ki trenutno dopustujejo na venezuelskem otoku Margarita. Razlog za to je nedavna grožnja ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zaprtjem zračnega prostora nad Venezuelo.
Kot so pretekli konec tedna sporočili iz ruske zveze organizatorjev potovanj, se je turistična agencija Pegaz Turistik za odpoved poletov oziroma izletov v Venezuelo odločila zaradi naraščajočih napetosti med Venezuelo in ZDA.
Poleti v Venezuelo se bodo nadaljevali takoj, ko se bo stanje umirilo, so po poročanju tiskovne agencije Tass sporočili iz turistične agencije.
A to se morda še ne bo zgodilo prav kmalu.
Potniško letalo venezuelske letalske družbe Estelar zapušča letališče Simón Bolívar v Maiquetíi. Od venezuelske prestolnice Caracas je oddaljeno okrog 20 kilometrov.
Bodo ZDA napadle Venezuelo?
Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto na družbenem omrežju Truth Social namreč zapisal, da vse letalske družbe, pilote, prekupčevalce mamil in tihotapce ljudi obvešča, da je zračni prostor nad Venezuelo v celoti zaprt.
Pred tem, v četrtek, je Donald Trump dejal tudi, da bi ZDA lahko svoj boj proti tihotapcem mamil, ki po trditvah Bele hiše delujejo z blagoslovom režima venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, s širšega območja Karibskega morja razširila na ozemlje Venezuele.
Ameriški predsednik Donald Trump javno grozi venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, zasebno pa naj bi ponujal rešitev zanj in za njegovo družino.
Trump naj bi Maduru ponudil izhod v sili, ta ga ni izkoristil
Ameriški predsednik je v nedeljo potrdil, da je z Madurom, ki ga sicer obtožuje vodenja narkokartela, pred dnevi govoril po telefonu. Ponudil naj bi mu možnost azila v Rusiji, da bi Maduro lahko "rešil sebe in svojo družino".
Maduro te možnosti ni izkoristil, saj je v nedeljo v Caracasu, prestolnici države, razglasil, da je Venezuela "neuničljiva, nedotakljiva, nepremagljiva".