Smo tik pred novo vojno? Rusi odpovedali polete, evakuirali bodo državljane.

Pegaz Turistik, ena od največjih turističnih agencij v Rusiji, je odpovedala vsa potovanja v Venezuelo. Turiste, ki bi morali danes leteti v Porlamar na severu Venezuele, bodo namesto tega odpeljali v letoviško mesto Varadero na Kubi. S posebnim poletom bodo evakuirali tudi vse državljane, ki trenutno dopustujejo na venezuelskem otoku Margarita. Razlog za to je nedavna grožnja ameriškega predsednika Donalda Trumpa z zaprtjem zračnega prostora nad Venezuelo.

Kot so pretekli konec tedna sporočili iz ruske zveze organizatorjev potovanj, se je turistična agencija Pegaz Turistik za odpoved poletov oziroma izletov v Venezuelo odločila zaradi naraščajočih napetosti med Venezuelo in ZDA.

Poleti v Venezuelo se bodo nadaljevali takoj, ko se bo stanje umirilo, so po poročanju tiskovne agencije Tass sporočili iz turistične agencije.

A to se morda še ne bo zgodilo prav kmalu.

Potniško letalo venezuelske letalske družbe Estelar zapušča letališče Simón Bolívar v Maiquetíi. Od venezuelske prestolnice Caracas je oddaljeno okrog 20 kilometrov. Foto: Reuters

Bodo ZDA napadle Venezuelo?

Ameriški predsednik Donald Trump je v soboto na družbenem omrežju Truth Social namreč zapisal, da vse letalske družbe, pilote, prekupčevalce mamil in tihotapce ljudi obvešča, da je zračni prostor nad Venezuelo v celoti zaprt.

Pred tem, v četrtek, je Donald Trump dejal tudi, da bi ZDA lahko svoj boj proti tihotapcem mamil, ki po trditvah Bele hiše delujejo z blagoslovom režima venezuelskega predsednika Nicolasa Madura, s širšega območja Karibskega morja razširila na ozemlje Venezuele.

Ameriški predsednik Donald Trump javno grozi venezuelskemu predsedniku Nicolasu Maduru, zasebno pa naj bi ponujal rešitev zanj in za njegovo družino. Foto: Reuters

Trump naj bi Maduru ponudil izhod v sili, ta ga ni izkoristil

Ameriški predsednik je v nedeljo potrdil, da je z Madurom, ki ga sicer obtožuje vodenja narkokartela, pred dnevi govoril po telefonu. Ponudil naj bi mu možnost azila v Rusiji, da bi Maduro lahko "rešil sebe in svojo družino".

Maduro te možnosti ni izkoristil, saj je v nedeljo v Caracasu, prestolnici države, razglasil, da je Venezuela "neuničljiva, nedotakljiva, nepremagljiva".