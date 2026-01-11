Tomato Košir z naslovnico novega Objektiva navdušil v Sloveniji in tujini

Vizualni komentator Tomato Košir je z naslovnico Dnevnikove priloge Objektiv, ki je izšla v petek in na kateri je odprl okno v srce ameriškega predsednika Donalda Trumpa, navdušil slovensko in tujo javnost, poroča Dnevnik. Košir ocenjuje, da takšnega dosega ni imela še nobena njegova naslovnica.

Potem ko je osnutek naslovnice, na kateri je po napadu ZDA na Venezuelo upodobil Trumpa z brki iz nafte, objavil na družbenih omrežjih, se je Koširjev vizualni komentar, kakor imenuje svoje naslovnice Objektiva, bliskovito razširil po družbenih omrežjih. Vzbudila je celo zanimanje ameriškega tednika Newsweek.

Košir je dejal, da je bila ta naslovnica osnovana na podlagi štirih člankov Objektiva, ki vsi govorijo isto, "da ne gre za demokracijo, ampak gre za nafto". Kot je dejal, se je že dolgo nazaj zavezal, da bo s svojim delom prispeval k izboljšavi sveta, da bo dal svoj najboljši poskus in svoj delček.

"In k temu nagovarjam tudi svoje študente in ostale kolege lastnega poklica, ker nam je dal poklic možnost hitrega in jasnega odziva. To, da se odzivamo na tovrstne dogodke, da ne pride do avtocenzure, da ne ostanemo tiho, mislim, da je dolžnost vsakega državljana. Mi imamo zgolj določeno prednost v likovnih orodjih, ki nam jih ponuja naš poklic oziroma, če želite, naša poklicanost," je med drugim povedal Košir.

Že pred izidom si jo je ogledalo okoli milijon ljudi

Že dan pred izidom Objektiva si jo je ogledalo okoli milijon ljudi. Pod objavami naslovnice na družbenih omrežjih so se zvrstili tudi številni komentarji. "Močan koncept, zelo drzna izvedba," je zapisal uporabnik Reddita Ravellew.

"Učna ura oblikovanja in komunikacije. To je delo nekoga, ki razume stvari in ve, kaj počne. Nadrealno," je na omrežju X zapisal brazilski fotograf Wildally Souza. "Kot Venezuelca me tole sezuje. Nekje bi lahko dodali še kakšno kapljo krvi. In datum izida je ravno na moj rojstni dan! Ko bi le lahko nekje v Španiji našel tiskani izvod," pa je na Redditu zapisal uporabnik Lechecondensada.

Košir svoje vizualne komentarje za Dnevnik in Objektiv ustvarja že od leta 2011, ko ga je k sodelovanju povabil tedanji likovni urednik Samo Ačko. V tem času je ustvaril že mnogo naslovnic, ki si jih je bilo vredno zapomniti.

Med najbolj odmevne sodi krvavi klicaj na temo vojne v Gazi 11. novembra 2023. Ta naslovnica se je v tudi v tujini konec leta znašla na vrhu marsikaterega seznama najboljših.

Tomato Košir je za svoje vizualne komentarje prejel tudi nagrado Prešernovega sklada in številna mednarodna strokovna priznanja, še navaja Dnevnik.