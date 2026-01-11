Zdravje čečenskega voditelja Ramzana Kadirova se je po navedbah ukrajinskih obveščevalcev močno poslabšalo, dokončno naj bi mu odpovedale ledvice. V Kremlju naj bi medtem mrzlično iskali njegovega naslednika.

Gre tokrat zares? Pretekle navedbe o zdravstvenih težavah Kadirova so bile nezanesljive.

49-letni voditelj Čečenske republike Ramzan Kadirov je trenutno na dializi v zasebni kliniki v Čečeniji, saj so mu odpovedale ledvice, trdijo v obrambni obveščevalni službi Ukrajine.

V bolnišnici se je po navedbah ukrajinskih obveščevalcev zbrala tudi družina Kadirova. Nekateri družinski člani naj bi tja pripotovali tudi iz tujine, kar nakazuje na to, da je stanje čečenskega voditelja zelo resno.

Ramzan Kadirov. Foto: Reuters

Kadirov je po poročanju ruskega neodvisnega medija Nova Gazeta hudo zdravstveno krizo sicer doživel že ob koncu leta 2025 med obiskom Moskve, ko naj bi mu v eni od bolnišnic v ruski prestolnici komaj rešili življenje. Čečenski uradniki so te navedbe kasneje sicer zanikali in 2. januarja objavili videoposnetek, ki prikazuje na videz povsem zdravega Kadirova.



Različni viri o domnevnem pešanju zdravja čečenskega voditelja sicer ugibajo že od leta 2018, ko so se prvič pojavila namigovanja, da se bori ali s kroničnimi obolenji ali pa z odvisnostmi od različnih substanc. Kadirov tovrstne govorice pogosto komentira s sarkastičnimi videposnetki, objavljenimi v komunikacijski aplikaciji Telegram.



Tudi ukrajinska obrambna obveščevalna služba je v preteklosti že trdila, da ima Kadirov hude zdravstvene težave. Septembra 2023 so sporočili, da imajo informacije, da je bil Kadirov več dni v kritičnem stanju.

V Kremlju iščejo naslednika, omenjajo se tri imena

Kot poroča ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform, v Moskvi oziroma v Kremlju že poteka razprava o tem, kdo bi lahko nasledil Kadirova, ki je Čečeniji vladal kar dve desetletji.

Ramzan Kadirov velja za velikega političnega zaveznika ruskega predsednika Vladimirja Putina. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kandidati, ki so Kremlju najbolj po godu, naj bi bili Magomed Daudov, trenutni predsednik čečenske vlade, Apti Alaudinov, ruski generalpolkovnik, ki izhaja iz Čečenije, in Akhmat Kadirov, najstarejši sin Ramzana Kadirova. Tega je čečenski voditelj pred dnevi tudi imenoval na položaj namestnika predsednika čečenske vlade.