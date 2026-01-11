Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Smrt na Kitajskem, ki je šokirala svet

Na Kitajskem so obletnico prve smrti zaradi bolezni covid-19 uradno "pozabili" že lani, kakšnih posebnih komemoracij ni bilo tudi letos. Kitajske oblasti so spomine o dogajanju med vrhuncem pandemije bolezni covid-19 namreč v veliki meri namreč že pometle pod preprogo.

Na Kitajskem so obletnico prve smrti zaradi bolezni covid-19 uradno "pozabili" že lani, kakšnih posebnih komemoracij ni bilo tudi letos. Kitajske oblasti so spomine o dogajanju med vrhuncem pandemije bolezni covid-19 namreč v veliki meri namreč že pometle pod preprogo.

Foto: Reuters

Danes mineva natanko šest let od prve potrjene smrti človeka, ki jo je povzročila bolezen covid-19 oziroma koronavirus SARS-CoV-2. 11. januarja 2020 so oblasti v Wuhanu na Kitajskem sporočile, da je zaradi pljučnice, ki je bila posledica okužbe s takrat še neznanim virusom, umrl 61-letni moški.

Skrivnosten virus

Oznanilo kitajskih oblasti je sledilo več tednom poročil o okužbah s skrivnostnim novim virusom, ki je kasneje dobil ime SARS-CoV-2, pogovorno pa je bil znan kot "novi koronavirus". Kasneje je bilo ugotovljeno, da virus SARS-CoV-2 povzroča bolezen, danes znano kot covid-19. 

V kitajskem Wuhanu so prve paciente s pljučnico, ki jo je povzročil takrat še neznani patogen, hospitalizirali že 15. decembra 2019.

Na Kitajskem so za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom sprejeli stroge zajezitvene ukrepe, ki so marsikje tudi ostro posegle v osebno svobodo prebivalcev večjih kitajskih mest na čelu z Wuhanom, prvim krajem na svetu, kjer so potrdili obstoj novega patogena.

Širil se je zelo hitro

Ukrepi sicer niso zalegli, saj se je koronavirus začel naglo širiti po svetu.  Prvo okužbo s SARS-CoV-2 izven Kitajske so 13. januarja 2020 zabeležili na Tajskem, prvo smrt zaradi koronavirusne bolezni izven Kitajske pa 1. februarja 2020 na Filipinih.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bolezen covid-19 do danes po vsem svetu potrjeno povzročila 7,1 milijona smrti.

O prvi smrti zaradi bolezni covid-19 v Evropi so poročali v Franciji, kjer je 15. februarja 2020 umrl 80-letni kitajski turist, ki je v Pariz pripotoval iz kitajske province Hubej, epicentra koronavirusne pandemije. Glavno mesto province je namreč Wuhan.

Prva smrtna žrtev v Sloveniji 14. marca 2020

Prvo okužbo z novim koronavirusom smo v Sloveniji medtem potrdili 4. marca 2020, bolezen covid-19 pa je prvo smrtno žrtev v Sloveniji zahtevala 14. marca 2020, dva dni po tem, ko je bila razglašena epidemija. Umrl je oskrbovanec doma starejših občanov v Metliki.

Prazne police slovenskih trgovin pred zaprtjem javnega življenja v državi zaradi epidemije bolezni covid-19, 13. marec 2020.

Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je bolezen covid-19 do danes po vsem svetu potrjeno povzročila 7,1 milijona smrti. Na seznamu držav, kjer je umrlo največ ljudi, z 1,2 milijona smrtnih žrtev prednjačijo ZDA, sledijo pa Brazilija, Indija, Rusija in Mehika. V Sloveniji je po podatkih WHO zaradi bolezni covid-19 umrlo okrog 10 tisoč ljudi. 

Resnično število smrtnih žrtev zaradi bolezni covid-19 je po mnenju mnogih analitikov predvsem glede na upoštevanje statistik o presežnih smrtih v obdobju pandemije najverjetneje še precej višje in se giblje med 19 in 36 milijoni. 

