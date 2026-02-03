Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Torek,
3. 2. 2026,
21.22

Torek, 3. 2. 2026, 21.22

Ubit Gadafijev sin

Avtorji:
K. M., STA

Sejf al Islam Gadafi | Sejf al Islam je dolgo časa veljal za naslednika svojega očeta.

Sejf al Islam je dolgo časa veljal za naslednika svojega očeta.

Sejf al Islam Gadafi, sin strmoglavljenega in ubitega libijskega voditelja Moamerja Gadafija, je umrl, so danes poročali libijski mediji, pri čemer razloga za smrt niso navedli. Njegov svetovalec je nato pojasnil, da je Sejfa ubila skupina štirih oboroženih moških v njegovem domu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Televizijski kanal al Ahrar je poročal, da so smrt Sejfa potrdili njegovi bližnji, "ne da bi razkrili okoliščine", medtem ko je državna tiskovna agencija LANA citirala njegovega svetovalca Abdalaha Otmana, ki je prav tako potrdil smrt. Svetovalec je pozneje pojasnil, da je Sejfa ubila skupina štirih oboroženih moških.

Veljal je za naslednika svojega očeta 

Sejf al Islam je dolgo časa veljal za naslednika svojega očeta. Čeprav pod očetovo vladavino ni imel nobene uradne funkcije, so ga pogosto opisovali kot dejanskega libijskega premierja.

Sejf je bil novembra 2011 v južni Libiji aretiran na podlagi naloga Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC). Leta 2015 je bil po hitrem sojenju na libijskem sodišču obsojen na smrt, vendar mu je bila podeljena amnestija.

Leta 2021 pa je celo napovedal, da bo kandidiral za predsednika, vendar so bile volitve za nedoločen čas preložene.

Libija je od strmoglavljenja nekdanjega diktatorja Moamerja Gadafija leta 2011 v primežu nasilja. V zadnjih letih je država razdeljena med mednarodno priznano vlado pod vodstvom Abdula Hamida Dbeibe in rivalske oblasti na vzhodu, ki jih podpira uporniški general Kalifa Haftar.

Maybach 57 Gadafi
Avtomoto To je zadnji avtomobil, ki si ga je naročil Gadafi
Saadi Gadafi
Sportal Politika in nogomet. Bizarna zgodba Saadija Gadafija, najdražjega nogometaša vseh časov?
Maradona družina
Sportal Po Castru, Chavezu in Gadafiju zdaj Maradona upa na Lukašenka
sin smrt Moamer Gadafi
