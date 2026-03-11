Sreda, 11. 3. 2026, 18.19
Moški umrl po tem, ko je ostal ukleščen pod traktorjem
Danes dopoldne se je v naselju Petkovec v občini Logatec občan prevrnil s traktorjem in ostal ukleščen pod njim, poroča Uprava za zaščito in reševanje.
Posredovali so gasilci PGD Rovte in Dolnji Logatec, gorski reševalci GRS Ljubljana, Policija in reševalci NMP.
Po ogledu vseh pristojnih služb so gasilci zavarovali kraj dogodka, traktor obrnili nazaj na kolesa, iznesli preminulo osebo, z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine ter v bližnji potok namestili pivnike.