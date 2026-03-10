Tragična delovna nesreča: na 62-letnico med čiščenjem padlo kovinsko okno

Danes zjutraj se je v poslovnih prostorih v Žalcu zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubila 62-letna ženska, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Po prvih podatkih je na 62-letno žensko med čiščenjem poslovnih prostorov padlo kovinsko okno in jo tako močno poškodovalo, da je na kraju nesreče umrla.

Kot so sporočili s PU Celje, ogled kraja nesreče še poteka. Poleg preiskovalne sodnice in okrožne državne tožilke so na kraju tudi celjski kriminalisti, ki bodo v nadaljevanju preverili vse okoliščine tragičnega dogodka.