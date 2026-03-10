Tragična delovna nesreča: na 62-letnico med čiščenjem padlo kovinsko okno

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Avtor:
R. K.

Torek,
10. 3. 2026,
12.22

Osveženo pred

14 minut

rešilec | Foto STA

Foto: STA

Danes zjutraj se je v poslovnih prostorih v Žalcu zgodila tragična delovna nesreča, v kateri je življenje izgubila 62-letna ženska, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Po prvih podatkih je na 62-letno žensko med čiščenjem poslovnih prostorov padlo kovinsko okno in jo tako močno poškodovalo, da je na kraju nesreče umrla.

Kot so sporočili s PU Celje, ogled kraja nesreče še poteka. Poleg preiskovalne sodnice in okrožne državne tožilke so na kraju tudi celjski kriminalisti, ki bodo v nadaljevanju preverili vse okoliščine tragičnega dogodka.

Policijska uprava Celje Žalec delovna nesreča
