Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
R. K.

Ponedeljek,
9. 2. 2026,
11.26

Osveženo pred

1 ura, 8 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07

Natisni članek

Natisni članek
prekoračitev hitrosti Policijska uprava Celje

Ponedeljek, 9. 2. 2026, 11.26

1 ura, 8 minut

Po štajerski avtocesti več kot 200 kilometrov na uro

Avtor:
R. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,07
prekoračitev hitrosti | Policisti voznike ponovno opozarjajo, naj spoštujejo omejitve hitrosti in cestnoprometna pravila. | Foto Policijska uprava Celje

Policisti voznike ponovno opozarjajo, naj spoštujejo omejitve hitrosti in cestnoprometna pravila.

Foto: Policijska uprava Celje

V nedeljo je voznik na štajerski avtocesti pri Šentrupertu, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozil kar 206 kilometrov na uro. Kršitelju so celjski policisti na kraju izdali plačilni nalog 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk. Ob tem so na Policijski upravi Celje opozorili na nevarnost takšne vožnje.

Takšna prekoračitev hitrosti predstavlja izjemno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Pri tako visokih hitrostih se bistveno zmanjšata zmožnost obvladovanja vozila in reakcijski čas voznika, posledice morebitnih prometnih nesreč pa so praviloma zelo hude ali celo usodne, so sporočili s PU Celje.

Policisti tako voznike ponovno opozarjajo, naj spoštujejo omejitve hitrosti in cestnoprometna pravila. Hitrost naj prilagodijo cestnim razmeram, svojim sposobnostim ter razmeram v prometu. Z odgovorno vožnjo lahko preprečimo prometne nesreče in prispevamo k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, so še zapisali celjski policisti.

Prometna nesreča
Novice Otrok odprl vrata avtomobila in povzročil hudo nesrečo #video
Slovenska policija prometna nesreča motor
Novice Znane so okoliščine tragične nesreče nad Ajdovščino
prekoračitev hitrosti Policijska uprava Celje
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.