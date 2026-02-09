Po štajerski avtocesti več kot 200 kilometrov na uro

V nedeljo je voznik na štajerski avtocesti pri Šentrupertu, kjer je hitrost omejena na 130 kilometrov na uro, vozil kar 206 kilometrov na uro. Kršitelju so celjski policisti na kraju izdali plačilni nalog 1200 evrov in mu izrekli devet kazenskih točk. Ob tem so na Policijski upravi Celje opozorili na nevarnost takšne vožnje.

Takšna prekoračitev hitrosti predstavlja izjemno nevarnost za vse udeležence v cestnem prometu. Pri tako visokih hitrostih se bistveno zmanjšata zmožnost obvladovanja vozila in reakcijski čas voznika, posledice morebitnih prometnih nesreč pa so praviloma zelo hude ali celo usodne, so sporočili s PU Celje.

Policisti tako voznike ponovno opozarjajo, naj spoštujejo omejitve hitrosti in cestnoprometna pravila. Hitrost naj prilagodijo cestnim razmeram, svojim sposobnostim ter razmeram v prometu. Z odgovorno vožnjo lahko preprečimo prometne nesreče in prispevamo k večji varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu, so še zapisali celjski policisti.