Prehitremu vozniku več kot tisoč evrov globe in devet kazenskih točk

Ljubljanski prometni policisti so ujeli voznika osebnega vozila, ki je na avtocesti, kjer je hitrost omejena na 80 kilometrov na uro, vozil s hitrostjo 153 kilometrov na uro, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Izrekli so mu plačilni nalog v višini 1.350 evrov in devet kazenskih točk.

V nedeljo so ljubljanski prometni policisti na avtocesti na razcepu Malence, kjer je hitrost vožnje omejena na 80 kilometrov na uro, izvajali nadzor prometa.

Pri tem so obravnavali voznika osebnega vozila, ki je vozil z visoko prekoračeno hitrostjo. Izmerjena najvišja hitrost voznika je znašala 153 kilometrov na uro, njegova povprečna hitrost pa 150 kilometrov na uro. Policisti so ugotovili tudi kršitev vožnje po prehitevalnem pasu.

Zaradi kršitev je prehitrega voznika doletela kazen v višini 1.350 evrov in devet kazenskih točk, so sporočili s PU Ljubljana.