V prometni nesreči huje poškodovan mladoletnik

V petek popoldne so celjski policisti obravnavali prometno nesrečo, v kateri je mladoletni voznik mopeda utrpel hude telesne poškodbe, so sporočili s Policijske uprave Celje.

Nesreča se je zgodila na Tkalski ulici v Celju, kjer je voznica osebnega vozila trčila v mladoletnega mopedista. Ta je v trčenju utrpel hude poškodbe.

Celjski policisti so od petka do danes obravnavali še štiri prometne nesreče z lažjimi poškodbami in 20 prometnih nesreč z materialno škodo.