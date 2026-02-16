Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ponedeljek,
16. 2. 2026,
16.48

S tovornjakom pod vplivom drog in z uničenimi pnevmatikami

tovorno vozilo, policija,, pnevmatika, priklopnik | Policisti so pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe in globa v višini dva tisoč evrov. Fotografija je simbolična. | Foto PU Kranj

Policisti so pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe in globa v višini dva tisoč evrov. Fotografija je simbolična.

Foto: PU Kranj

Celjski policisti so v nedeljskem poostrenem nadzoru cestnega prometa na avtocesti ustavili voznika tovornega vozila. Zaradi suma, da vozi pod vplivom prepovedanih drog, so mu odredili hitri test na droge, ki je pokazal prisotnost kokaina v organizmu. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Sledi obdolžilni predlog, so sporočili s PU Celje.

Policisti so vozniku odredili še strokovni pregled, ki ga je odklonil. Za storjeni prekršek je predvidena globa v višini 1200 evrov in 18 kazenskih točk.

Poleg tega so policisti pri pregledu vozila ugotovili še, da je vozil s popolnoma uničenimi pnevmatikami, zaradi česar so mu izdali plačilni nalog v višini 400 evrov, zoper pravno osebo pa sledi hitri postopek z izdajo odločbe, globa za omenjen prekršek znaša dva tisoč evrov, so dodali.

