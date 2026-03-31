Dizel še vedno kralj slovenskih cest: še vedno ga išče skoraj polovica kupcev

Kljub hitremu razvoju električnih avtomobilov in vse večji pozornosti, ki jo avtomobilska industrija namenja elektrifikaciji, slovenski kupci avtomobilov še vedno najpogosteje posegajo po preverjeni klasiki – dizelskih motorjih. To kažejo podatki portala DoberAvto.si , ki spremlja navade kupcev pri iskanju vozil na slovenskem trgu.

Dizel in bencin še vedno dominirata

Pri filtriranju vozil po vrsti goriva na portalu DoberAvto.si kupci še vedno najpogosteje posegajo po klasičnih pogonih.

Dizel: 43,02 odstotka

Bencin: 41,70 odstotka

Elektrika: 8,68 odstotka

Hibridi: 6,14 odstotka

Plin in preostalo: manj kot odstotek

To pomeni, da skoraj 85 odstotkov vseh iskanj še vedno predstavlja klasični pogon, kar kaže, da slovenski avtomobilski trg ostaja precej konservativen v primerjavi z nekaterimi zahodnoevropskimi državami.

Slovenski kupec ostaja pragmatičen

Podatki kažejo, da slovenski kupci pri izbiri avtomobila še vedno zelo racionalno tehtajo med ceno, porabo goriva in uporabnostjo vozila.

Dizel je tako še posebej priljubljen med vozniki, ki veliko vozijo na avtocestah ali vsakodnevno opravljajo daljše relacije.

Po besedah uredništva portala DoberAvto.si je to logičen odraz trenutnega stanja trga.

"Slovenski kupci so zelo pragmatični. Pri izbiri avtomobila še vedno največjo vlogo igrajo cena, poraba goriva in zanesljivost, zato dizelski in bencinski motorji ostajajo najpogostejša izbira," pravijo pri portalu DoberAvto.si.

Kupci najpogosteje iščejo preverjene modele

Ko gre za konkretne modele, slovenski kupci še vedno največ zanimanja kažejo za preverjene avtomobile srednjega razreda, ki ponujajo dobro razmerje med ceno, prostornostjo in stroški lastništva.

Med najbolj iskanimi modeli na portalu DoberAvto.si so:

BMW serije 3,

Volkswagen Passat,

Škoda Octavia,

Audi A4 in A5 ter

Mercedes-Benz razred E.

Veliko zanimanja je tudi za priljubljene športne terence (SUV), med katerimi izstopajo:

Volkswagen Tiguan,

Renault Captur,

Peugeot 3008,

Škoda Karoq in

Hyundai Tucson.

SUV-segment ostaja med najhitreje rastočimi kategorijami, saj kupci cenijo predvsem višji položaj sedenja, več prostora in večjo vsestranskost vozila.

Prehod na električno mobilnost bo postopen

Čeprav zanimanje za električne avtomobile postopoma raste, podatki kažejo, da bo prehod na električno mobilnost na slovenskem trgu verjetno potekal postopoma.

Klasični motorji, predvsem dizel, zaradi svoje uporabnosti, dosega in dostopnosti še vedno ostajajo glavna izbira številnih kupcev.

"Elektrifikacija trga je poteka, vendar podatki kažejo, da bodo klasični motorji na slovenskem trgu še nekaj časa igrali pomembno vlogo," poudarjajo pri portalu DoberAvto.si.

