Prenova stare hiše: od dvoma do sodobnega doma

Prav o tem govori druga epizoda podkasta Prenovimo pogled na bivanje , ki nastaja pod okriljem podjetja Baumit . Arhitektka Ana Jerina v njej deli svojo osebno izkušnjo prenove družinske hiše iz leta 1968 – zgodbo, ki pokaže, da stare hiše niso nujno breme, temveč lahko postanejo kakovosten sodoben dom.

Ali se prenova stare hiše izplača ali je lažje začeti znova? To je vprašanje, s katerim se sooča veliko lastnikov hiš iz 60. in 70. let. Pogosto jih spremljajo dvomi: je hiša preveč dotrajana, energetsko neučinkovita, prostorsko zastarela? Jo porušiti ali prenoviti? A odgovor ni vedno enoznačen.

Od prazne hiše do nove priložnosti

Hiša Rozi ni bila arhitekturna posebnost. Bila je tipična hiša svojega časa – grajena postopoma, zasnovana za več generacij, danes pa za sodobno družino, tako kot veliko njenih sodobnic, preprosto prevelika in neustrezno razporejena. Dolga leta je stala skoraj prazna.

Odločitev za prenovo zato ni bila samoumevna. Okolica je bila skeptična, pomisleki pa zelo konkretni: "Ne bi tega raje porušila in bosta imela vsaj nove zidove?"

Kljub temu sta se s partnerjem odločila za drugačno pot. Ne zato, ker bi bila lažja, temveč zato, ker sta v hiši prepoznala potencial. "Drug razlog je bil pa preprosto izziv. Ali pa celo malo radovednosti in navdušenja nad tem, da bi se lotila nečesa na način, na katerega se ni še nihče."

Prenova ni le gradbeni projekt

Prenova stare hiše ni zgolj arhitekturna naloga, temveč kompleksen proces, ki vključuje tehnične, birokratske in osebne odločitve. Hiša Rozi je imela zahtevno izhodišče: ni stala na predvideni lokaciji, bila je preblizu meje in je posegala na javno dobro. Reševanje teh vprašanj je zahtevalo številne prilagoditve, usklajevanja in potrpežljivost.

"Definitivno bi jo bilo lažje porušiti." pravi Jerina. A prav vztrajanje pri prenovi omogoča, da ohranimo obstoječo stavbno maso in jo nadgradimo za današnje potrebe.

Ko ena odločitev spremeni podobo hiše

Eden ključnih posegov pri prenovi je bil obrat slemena strehe. Na prvi pogled majhna sprememba, v resnici pa odločilna za celotno dojemanje hiše.

"Vedela sem, da če se bo obrnilo sleme, bo hiša bolj skladna in se bo bolje vključila v vaško tkivo," je povedala Jerina.

S tem so izboljšali proporce hiše, zmanjšali njen vizualni volumen in dosegli bolj umirjeno vključitev v okolje. Gre za primer, kako lahko premišljena arhitekturna odločitev bistveno izboljša odnos med hišo in prostorom.

Notranjost: od zaprtih prostorov do sodobnega bivanja

Velik izziv prenove je bila tudi notranja organizacija. Hiše iz tega obdobja imajo pogosto razdrobljene tlorise, ki ne ustrezajo več sodobnemu načinu življenja.

Rešitev je bila v pogumnih, a premišljenih konstrukcijskih posegih. "V bistvu sem si vzela zunanje stene kot okvir, znotraj katerega sedaj poskušam ustvariti tisto, kar mi odgovarja. Dejansko smo tloris popolnoma obrnili."

Z odprtjem nosilnih sten in ojačitvijo konstrukcije so ustvarili odprt, svetel bivalni prostor, ki bolje odgovarja sodobnemu načinu življenja. Ob tem so hišo tudi statično izboljšali, kar je pri starejših objektih pogosto nujno.

Tehnologija: premišljeno, ne maksimalno

Prenova stare hiše odpira tudi vprašanje, koliko sodobne tehnologije sploh vključiti. V tem primeru je bila odločitev jasna. "Centralnega prezračevanja ne bomo imeli, ker ga nimamo kam postaviti."

Namesto tega so se osredotočili na preproste in robustne rešitve, ki delujejo dolgoročno. Prezračevanje poteka naravno, materiali so izbrani premišljeno, ogrevanje pa omogoča delovanje tudi v primeru izpada elektrike. Tak pristop kaže, da sodobno bivanje ni nujno povezano z maksimalno tehnologijo, temveč z dobrimi odločitvami.

Presenečenja so del vsake prenove

Prenova stare hiše skoraj vedno prinese nepričakovane izzive. Pri hiši Rozi so med drugim naleteli na težave z vlago in neustrezno odvodnjavanje, ki je zahtevalo takojšnje ukrepanje. Takšne situacije lahko podaljšajo čas prenove in povečajo stroške, a so hkrati del procesa.

"To so tista presenečenja, na katera v stari hiši definitivno naletiš." opozarja Jerina. Zato je ključno, da prenovo načrtujemo z določeno rezervo – tako časovno kot finančno.

Zakaj takšnih prenov še vedno ni več?

Kljub velikemu potencialu je kakovostnih prenov hiš iz tega obdobja razmeroma malo. "Dejansko lahko preštejem na prste, koliko jih je kvalitetnih."

Razlog ni le tehničen, temveč tudi kulturen. Do teh hiš še nimamo prave distance, pogosto jih dojemamo kot zastarele, ne pa kot priložnost. A prav te hiše predstavljajo velik del slovenskega prostora. In slej ko prej bo treba z njimi nekaj narediti.

Kje začeti, če razmišljate o prenovi?

Za vse, ki razmišljajo o prenovi stare hiše, ima arhitektka preprost, a ključen nasvet: "Najprej iščite informacije."

To pomeni, da je smiselno raziskati primere dobrih praks, poiskati strokovno pomoč in dobro razumeti potencial konkretne hiše. Prav dobra priprava je pogosto tista, ki odloča o uspehu prenove. Tudi v podjetju Baumit poudarjajo, da je kakovostna prenova rezultat premišljenih odločitev – od izbire materialov do pravilnega zaporedja posegov.

Poslušajte in razmislite

Podkast Prenovimo pogled na bivanje, odpira pomembno vprašanje: kako lahko obstoječe hiše postanejo del rešitve za prihodnost bivanja?

Zgodba hiše Rozi pokaže, da prenova ni kompromis, temveč priložnost. Priložnost, da staro hišo ne le ohranimo, ampak jo nadgradimo v kakovosten, sodoben dom. In včasih je prav to najbolj smiselna pot naprej.