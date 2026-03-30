Na gorenjski avtocesti bo zaradi obnove nadvoza in mostu čez Savo od torka do predvidoma sredine junija popolnoma zaprt avtocestni priključek Jesenice zahod (Hrušica). Obvoz bo urejen prek priključka Jesenice vzhod (Lipce), so v prometni napovedi sporočili iz Darsa.

Občini Jesenice in Kranjska Gora sta na svojih spletnih straneh objavili obvestilo, da bo Gorenjska gradbena družba za Dars kot investitorja izvajala obsežno obnovo voziščne konstrukcije avtocestnega priključka Jesenice zahod in dveh premostitvenih objektov, in sicer mostu čez Savo in nadvoza nad avtocesto na območju priključka. Predviden terminski načrt del je od 31. marca do 18. junija.

Dve fazi prometnega režima

Gradbena dela se morajo zaradi narave gradbenih posegov izvajati med popolno zaporo ceste. Ker se bodo dela na mostu čez Savo predvidoma lahko končala hitreje kot na nadvozu čez avtocesto, sta predvideni dve fazi začasne spremembe prometnega režima.

V prvi fazi bo avtocestni priključek Jesenice zahod (Hrušica) v celoti zaprt za ves promet. Dela bodo potekala hkrati na obeh mostovih in vozišču. Iz smeri Ljubljane proti Kranjski Gori in Italiji je preusmeritev prometa predvidena že na priključku Lesce, po potrebi pa bodo vozniki lahko uporabili tudi obvoz prek priključka Jesenice vzhod (Lipce) ali obvoz prek platoja Karavanke in servisno cesto ABC Hrušica.

Iz smeri Avstrije proti Kranjski Gori bo promet preusmerjen na priključek Jesenice vzhod (Lipce). Iz smeri Kranjske Gore proti Ljubljani bo obvoz za osebna vozila prek platoja Karavanke, za tovorna vozila pa skozi Jesenice do priključka Jesenice vzhod (Lipce) ali Lesce.

Ko bodo gradbena dela na območju mostu čez Savo dokončana, bo lahko vzpostavljena naslednja faza, ki bo omogočala sprostitev dveh avtocestnih krakov. Tako bosta omogočena izvoz z avtoceste proti Jesenicam in Kranjski Gori iz smeri Ljubljane ter dostop proti Avstriji skozi predor Karavanke z vzporedne državne ceste.

Voznike prosijo, da upoštevajo prometne znake in obvoze

Ostali bodo obvozi iz smeri Avstrije proti Kranjski Gori s preusmeritvijo na priključek Jesenice vzhod (Lipce) in iz smeri Kranjske Gore proti Ljubljani za osebna vozila prek platoja Karavanke ter za tovorna vozila skozi Jesenice do priključka Jesenice vzhod (Lipce) ali Lesce.

Postavljena bo prometna signalizacija, voznike pa prosijo, naj dosledno upoštevajo prometne znake in obvoze ter s tem prispevajo k čim boljši pretočnosti prometa. O natančnem datumu prehoda iz prve v drugo fazo bo izvajalec del obveščal naknadno, so še zapisali v obvestilu.

Dars je v prometni napovedi navedel, da je zapora avtocestnega priključka Jesenice zahod (Hrušica) predvidena od torkovih dopoldanskih ur do sredine junija. V času zapore bo zaradi postavitve zaščitnih odrov na odseku mimo priključka Jesenice zahod (Hrušica) v smeri Avstrije in Ljubljane največja dovoljena višina izrednih prevozov 4,5 metra.

Na gorenjski avtocesti je od 25. marca promet skozi predor Karavanke v celoti preusmerjen v novo cev, kjer poteka dvosmerno, in sicer po enem prometnem pasu v vsako smer.