Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
St. M.

Sreda,
24. 12. 2025,
12.03

Osveženo pred

35 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
ustavno sodišče sodišče prekoračitev hitrosti kazen radar avtocesta avtocesta Avstrija

Sreda, 24. 12. 2025, 12.03

35 minut

Preverite, ali si res zaslužite kazen

Avtor:
St. M.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Avstrija, avtocesta |  Stefan A. se je, namesto da bi priznal krivdo in plačal položnico, pritožil na deželno upravno sodišče. Prometni znak, na podlagi katerega je bil kaznovan, je namreč postavljen 17 metrov preblizu. Fotografija je simbolična. | Foto Guliverimage

 Stefan A. se je, namesto da bi priznal krivdo in plačal položnico, pritožil na deželno upravno sodišče. Prometni znak, na podlagi katerega je bil kaznovan, je namreč postavljen 17 metrov preblizu. Fotografija je simbolična.

Foto: Guliverimage

Na avstrijski avtocesti A21 (Gießhübl) poteka pravna bitka, ki bi lahko razveljavila ogromno število glob za prehitro vožnjo. Voznik Stefan A. je izpodbijal kazen v višini 350 evrov, pri čemer se ni osredotočil na hitrost, temveč na natančno lokacijo prometnega znaka, poroča Kurier.

Ali je država dovolj natančna pri postavljanju pravil, se sprašujejo Avstrijci, potem ko je voznik Stefan A. uspel s pritožbo zaradi kazni, ki jo je prejel zaradi znatno prehitre vožnje. Ni se spuščal v debato, ali je v resnici vozil prehitro, pač pa na mesto postavitve prometnega znaka.

Uradna uredba iz leta 1995 namreč določa konec omejitve 80 kilometrov na uro na določeni točki, a se je po naknadni meritvi izkazalo, da prometni znak dejansko stoji 17 metrov preblizu. Ker znak ni postavljen skladno z uredbo, je veljavnost celotnega območja omejitve pod vprašajem. Če bi znak stal pravilno, bi bil voznik v trenutku meritve že v območju splošne omejitve 130 kilometrov na uro, kar bi pomenilo, da je njegova hitrost (124 kilometrov na uro) povsem legalna.  

Radar na tej lokaciji v povprečju zazna 137 prekrškov dnevno. Stefan A. se je, namesto da bi priznal krivdo in plačal položnico, pritožil na deželno upravno sodišče.

Primer je nato romal vse do najvišje instance – na ustavno sodišče. Če bo to odločilo v prid voznika, bi lahko postalo neveljavnih na tisoče tekočih in pritožbenih postopkov. Ustavno sodišče bo presodilo, ali je 17-metrsko odstopanje dovolj za razveljavitev predpisov. Odločitev bo pomembna tudi za številne slovenske voznike, ki pogosto uporabljajo to tranzitno pot.

Lucija Mulej
Mnenja Družba bližnjic: ko hitrost postane nova oblika neumnosti
Hitrost, avtocesta gorenjka
Novice Po gorenjski avtocesti vozil z 278 kilometri na uro
prometna nesreča Beograd
Novice S polno hitrostjo prevozil rdečo luč in ubil družino. Pod vplivom drog in alkohola. #video
vožnja, hitrost, policija, prehitra vožnja
Novice Nekaterih nikoli ne izuči: visoka globa za prehitro vožnjo
radar omejitev hitrosti
Avtomoto Objestnost na Gorenjskem: porsche skozi naselje s 131 km/h
Radar
Novice V Mariboru v lov na prehitre voznike: hitrost bodo merili na treh lokacijah
ustavno sodišče sodišče prekoračitev hitrosti kazen radar avtocesta avtocesta Avstrija
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.