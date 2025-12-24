Preverite, ali si res zaslužite kazen

Na avstrijski avtocesti A21 (Gießhübl) poteka pravna bitka, ki bi lahko razveljavila ogromno število glob za prehitro vožnjo. Voznik Stefan A. je izpodbijal kazen v višini 350 evrov, pri čemer se ni osredotočil na hitrost, temveč na natančno lokacijo prometnega znaka, poroča Kurier.

Ali je država dovolj natančna pri postavljanju pravil, se sprašujejo Avstrijci, potem ko je voznik Stefan A. uspel s pritožbo zaradi kazni, ki jo je prejel zaradi znatno prehitre vožnje. Ni se spuščal v debato, ali je v resnici vozil prehitro, pač pa na mesto postavitve prometnega znaka.

Uradna uredba iz leta 1995 namreč določa konec omejitve 80 kilometrov na uro na določeni točki, a se je po naknadni meritvi izkazalo, da prometni znak dejansko stoji 17 metrov preblizu. Ker znak ni postavljen skladno z uredbo, je veljavnost celotnega območja omejitve pod vprašajem. Če bi znak stal pravilno, bi bil voznik v trenutku meritve že v območju splošne omejitve 130 kilometrov na uro, kar bi pomenilo, da je njegova hitrost (124 kilometrov na uro) povsem legalna.

Radar na tej lokaciji v povprečju zazna 137 prekrškov dnevno. Stefan A. se je, namesto da bi priznal krivdo in plačal položnico, pritožil na deželno upravno sodišče.

Primer je nato romal vse do najvišje instance – na ustavno sodišče. Če bo to odločilo v prid voznika, bi lahko postalo neveljavnih na tisoče tekočih in pritožbenih postopkov. Ustavno sodišče bo presodilo, ali je 17-metrsko odstopanje dovolj za razveljavitev predpisov. Odločitev bo pomembna tudi za številne slovenske voznike, ki pogosto uporabljajo to tranzitno pot.