Ponedeljek,
11. 8. 2025,
10.40

Ponedeljek, 11. 8. 2025, 10.40

Zbilje

Objestnost na Gorenjskem: porsche skozi naselje s 131 km/h

Foto policija

Foto: policija

Policija je sredi naselja ujela voznika porscheja GT3 RS, ki je vozil s hitrostjo 131 kilometrov na uro.

Visokozmogljivi športni avtomobili zmorejo marsikaj, a eno so visoke hitrosti na avtocestah, nekaj čisto drugega pa objestnost v naseljih. Na eno takih opozarjajo na slovenski policiji. V Zbiljah so ujeli voznika porscheja GT3 RS, ki je skozi naselje vozil s hitrostjo 131 kilometrov na uro. 

"Po upoštevanju varnostne razlike je hitrost prekoračil za 74 kilometrov na uro. Vozniku je bilo odvzeto vozniško dovoljenje, prepovedana nadaljnja vožnja in podan obdolžilni predlog. Za tak prekršek je predpisana globa 1.200 evrov in 18 kazenskih točk," sporočajo s policije.

Porsche GT3 RS. Fotografija je simbolična. Foto: Porsche

