Toyota bo pod svojim okriljem dobila še peto znamko. Poleg znamk Daihatsu in Lexus ter nedavno ustanovljene najbolj luksuzne znamke Century, bo linijo dopolnila znamka Gazoo Racing (GR).

Superšportni model GR GT poganja štirilitrski motor V8. Foto: Toyota

Že lani predstavljeni superšportni avtomobil GR GT na sebi ni imel Toyotinih logotipov, kar je bil jasen znak, da se na področju športnih avtomobilov pri Toyoti pripravlja pomembna sprememba. Tudi prihodnji športni modeli bodo imeli predvidoma le oznake GR in ne Toyota.

Prodajno najpomembnejša modela linije GR sta yaris GR in v ZDA corolla GR. Pri Toyoti so že potrdili razvoj nove generacije supre (tokrat brez sodelovanja z BMW), šušlja se tudi o obujanju nekdanjega športnega modela MR2, prav tako naj bi se na ceste vrnila nekdanja celica.

Yaris GR je bil velika prodajna uspešnica tudi v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Letošnji dirkalnik za svetovno prvenstvo v reliju. Foto: Toyota

Akio Toyoda je najzaslužnejši za razvoj znamke Gazoo Racing. Foto: Toyota

Zgodba Gazoo Racing se je začela pred skoraj 20 leti. Takrat je Akio Toyoda želel obuditi Toyotin športni program, a za tako smer še ni imel podpore znotraj uprave. Zato je leta 2007 ustanovil Gazoo Racing in začel samostojno dirkati pod vzdevkom Morizo. Do leta 2015 je bilo športnih aktivnosti že toliko, da so jih pri Toyoti združili pod oznako Toyota Gazoo Racing.

Japonci so zadnja leta serijski svetovni prvaki v reliju, skupaj z moštvom Haas se vračajo v formulo ena, potem so tu programi v vztrajnostnih in vzdržljivostnih relijih ter ameriški seriji Nascar. Že letos bodo svoj program v vztrajnostnem svetovnem prvenstvu (WEC) preimenovali v Gazoo Racing, enako tudi v seriji Nascar. V reliju letos v prvenstvu ostajajo pod oznako Toyota Gazoo Racing, od leta 2027 naprej pa bodo tudi njihovi dirkalniki del moštva Gazoo Racing.

Samostojna znamka za še večjo prepoznavnost resda nišnih športnih avtomobilov

Avtošportne aktivnosti so del strategije, ki pomaga izboljševati tudi avtomobile za vsakdanjo rabo. Yaris GR je doživel nesluten prodajni uspeh. Ker je povprečni izpust CO2 Toyote zaradi velike prodaje hibridov in tudi električnih vozil dovolj nizek, tudi nekdanje omejitve proizvodnje trenutno ni. Pri Toyoti so tako odločili, da imajo njihovi športni avtomobili dovolj močne temelje in da lahko na trgu nosijo samostojno znamko. Ta bo s tem še pridobila na veljavi.

Kaj pa motorji za športne avtomobile? Štirilitrski motor V8 z dvojnim turbinskim polnilnikom bo ostal možnost le za najdražji model GR GT, osnova za ostale novosti pa bo dvolitrski štirivaljnik.