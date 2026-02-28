Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Sobota,
28. 2. 2026,
6.57

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Kitajska Volkswagen Toyota Prodaja avtomobilov

Sobota, 28. 2. 2026, 6.57

5 minut

Deset največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu

Deset največjih na svetu: v elitni družbi prvič tri kitajska imena, na vrhu Toyota in VW

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
BYD ladja explorer no.1 | Foto BYD

Foto: BYD

Največja proizvajalca avtomobilov na svetu ostajata Volkswagen in Toyota, v prvi deseterici pa so prvič že tri kitajske družbe.

Po objavi letnih poročil za leto 2025 je dokončno oblikovana lestvica največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu. Med prvo deseterico so se prvič uvrstili trije kitajski proizvajalci: BYD, SAIC Motor in Geely.

Na vrhu svetovne lestvice ostajajo Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor Company in General Motors, medtem ko je Stellantis z več kot 5,4 milijona prodanih vozil zasedel peto mesto. Iz prve deseterice je izpadel Nissan.

Deset največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu (v milijonih):

Prodaja 2025

Prodaja 2024

Razlika

Znamke

Toyota

11,32

10,82

4,65 %

Toyota, Lexus, Daihatsu …

Volkswagen

8,98

9,03

–0,51 %

VW, Audi, Škoda, Cupra, Porsche …

Hyundai

7,27

7,23

0,60 %

Hyundai, Kia, Genesis

General Motors

6,18

6,00

3,03 %

Chevrolet, Buick, Cadillac

Stellantis

5,48

5,42

1,27 %

Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep …

BYD

4,60

4,27

7,72 %

BYD, Denza, Yangwang …

SAIC

4,51

4,01

12,33 %

MG, IM Motors, Wuling …

Ford

4,40

4,47

–1,68 %

Ford, Lincoln

Geely

4,12

3,27

26,03 %

Geely, Volvo, Zeekr, Lynk&Co, Polestar …

Honda

3,52

3,81

–7,53 %

Honda, Acura

Toyotina napoved nove generacije modela corolla | Foto: Toyota Toyotina napoved nove generacije modela corolla Foto: Toyota

Oliver Blume, predsednik koncerna Volkswagen | Foto: Porsche Oliver Blume, predsednik koncerna Volkswagen Foto: Porsche

BYD skočil na šesto mesto in pri elektriki prehitel Teslo

Največji preboj je uspel družbi BYD, ki je s 4,6 milijona prodanih vozil napredovala na šesto mesto. Njihova prodaja povsem električnih vozil je dosegla 2,26 milijona enot (+27,9 %), s čimer je BYD prehitel Teslo in postal največji svetovni proizvajalec električnih vozil.

Kitajska rast temelji tako na močni domači podpori kot na izvozu. Leta 2025 je Kitajska proizvedla 34,5 milijona in prodala 34,4 milijona vozil, kar je nov rekord. Tržni delež Kitajske v svetovni avtomobilski industriji je dosegel 35,6 odstotka, država pa je že 17. leto zapored največji avtomobilski trg na svetu. Proizvodnja in prodaja vozil na nove energije (elektrika, priključni hibridi) sta presegli 16 milijonov enot, izvoz pa sedem milijonov vozil, s čimer je Kitajska postala največji svetovni izvoznik avtomobilov.

Kitajska ni le tekmec na trgu, ampak tudi vse pomembnejši tehnološki partner

Izjave vodilnih v industriji potrjujejo, da Kitajska postaja ne le največji trg, temveč tudi ključen tehnološki partner – zlasti na področjih električne mobilnosti, programske opreme, umetne inteligence in baterijskih tehnologij.

Predsednik Volkswagna Oliver Blume je ob nedavnem obisku na Kitajskem poudaril, da Kitajska za njihov koncern in evropsko industrijo ni več le prodajni trg, temveč ključen tehnološki partner. Po njegovih besedah Kitajska narekuje tempo razvoja na področjih električne mobilnosti, programske opreme, umetne inteligence in baterijskih tehnologij ter pomembno vpliva na oblikovanje globalnih industrijskih standardov.

Kitajska Volkswagen Toyota Prodaja avtomobilov
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Vrhunska ponudba

Vrhunska ponudba

Odkrijte izbrane televizorje, pametne ure, opremo za fitnes in druge top izdelke v naši E-trgovini. Kupujte brez skrbi – do 24 obrokov brez obresti in z brezplačno dostavo.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.