Največja proizvajalca avtomobilov na svetu ostajata Volkswagen in Toyota, v prvi deseterici pa so prvič že tri kitajske družbe.

Po objavi letnih poročil za leto 2025 je dokončno oblikovana lestvica največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu. Med prvo deseterico so se prvič uvrstili trije kitajski proizvajalci: BYD, SAIC Motor in Geely.

Na vrhu svetovne lestvice ostajajo Toyota, Volkswagen, Hyundai Motor Company in General Motors, medtem ko je Stellantis z več kot 5,4 milijona prodanih vozil zasedel peto mesto. Iz prve deseterice je izpadel Nissan.

Deset največjih avtomobilskih proizvajalcev na svetu (v milijonih):

Prodaja 2025 Prodaja 2024 Razlika Znamke Toyota 11,32 10,82 4,65 % Toyota, Lexus, Daihatsu … Volkswagen 8,98 9,03 –0,51 % VW, Audi, Škoda, Cupra, Porsche … Hyundai 7,27 7,23 0,60 % Hyundai, Kia, Genesis General Motors 6,18 6,00 3,03 % Chevrolet, Buick, Cadillac Stellantis 5,48 5,42 1,27 % Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep … BYD 4,60 4,27 7,72 % BYD, Denza, Yangwang … SAIC 4,51 4,01 12,33 % MG, IM Motors, Wuling … Ford 4,40 4,47 –1,68 % Ford, Lincoln Geely 4,12 3,27 26,03 % Geely, Volvo, Zeekr, Lynk&Co, Polestar … Honda 3,52 3,81 –7,53 % Honda, Acura

Toyotina napoved nove generacije modela corolla Foto: Toyota

Oliver Blume, predsednik koncerna Volkswagen Foto: Porsche

BYD skočil na šesto mesto in pri elektriki prehitel Teslo

Največji preboj je uspel družbi BYD, ki je s 4,6 milijona prodanih vozil napredovala na šesto mesto. Njihova prodaja povsem električnih vozil je dosegla 2,26 milijona enot (+27,9 %), s čimer je BYD prehitel Teslo in postal največji svetovni proizvajalec električnih vozil.

Kitajska rast temelji tako na močni domači podpori kot na izvozu. Leta 2025 je Kitajska proizvedla 34,5 milijona in prodala 34,4 milijona vozil, kar je nov rekord. Tržni delež Kitajske v svetovni avtomobilski industriji je dosegel 35,6 odstotka, država pa je že 17. leto zapored največji avtomobilski trg na svetu. Proizvodnja in prodaja vozil na nove energije (elektrika, priključni hibridi) sta presegli 16 milijonov enot, izvoz pa sedem milijonov vozil, s čimer je Kitajska postala največji svetovni izvoznik avtomobilov.

Kitajska ni le tekmec na trgu, ampak tudi vse pomembnejši tehnološki partner

Izjave vodilnih v industriji potrjujejo, da Kitajska postaja ne le največji trg, temveč tudi ključen tehnološki partner – zlasti na področjih električne mobilnosti, programske opreme, umetne inteligence in baterijskih tehnologij.

Predsednik Volkswagna Oliver Blume je ob nedavnem obisku na Kitajskem poudaril, da Kitajska za njihov koncern in evropsko industrijo ni več le prodajni trg, temveč ključen tehnološki partner. Po njegovih besedah Kitajska narekuje tempo razvoja na področjih električne mobilnosti, programske opreme, umetne inteligence in baterijskih tehnologij ter pomembno vpliva na oblikovanje globalnih industrijskih standardov.