Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,09

Natisni članek

WRC Thierry Neuville Hyundai Toyota Oliver Solberg Takamoto Katsuta Elfyn Evans Sebastien Ogier reli Safari reli

Nedelja, 15. 3. 2026, 6.00

Reli Safari Kenija, sobota

Saj ni res, pa je: v blatnem kaosu odstopili prvi trije #video

reli Kenija Oliver Solberg | V soboto je na reliju Safari Kenija odstopil vodilni Oliver Solberg. | Foto Red Bull Content Pool

V soboto je na reliju Safari Kenija odstopil vodilni Oliver Solberg.

Foto: Red Bull Content Pool

Tretji dan relija Safari Kenija za točke svetovnega prvenstva je zaznamoval pričakovan, a redko viden kaos v zgodovini modernega relija. Odstopili so vodilni trije vozniki Toyote, vodstvo pa je prevzel Japonec Takamoto Katsuta, prav tako voznik Toyote, ki se mu v nedeljo obeta prva zmaga v svetovnem prvenstvu (WRC).

Oliver Solberg Toyota
Sportal Solberg zapravil prednost, a dobil dež, v soboto bo brutalno #video

Nov vodilni v Keniji je Takamoto Katsuta. | Foto: Red Bull Content Pool Nov vodilni v Keniji je Takamoto Katsuta. Foto: Red Bull Content Pool Zaradi obilice dežja in blata, ki je na kenijskih brezpotjih vdiralo v mehaniko vozil Toyota Yaris, pa tudi zaradi okvar na motorjih, je japonska znamka, ki je v uvodu v dirko prekašala tekmece v Hyundaih in Fordih, v soboto ostala brez vodilnih treh, Šveda Oliverja Solberga, Francoza Sebastiena Ogierja in Britanca Elfyna Evansa.

"Zadnja hitrostna preizkušnja je bila zelo blatna in zahtevna, blato je prišlo v motor in poškodovalo alternatorja avtomobilov Solberga in Ogierja," je izjavil Juha Kankkunen, namestnik šefa moštva Toyota Gazoo Racing. Evans je denimo moral odstopiti zaradi okvare vzmetenja.

Poglejte vrhunce sobotnega dirkanja v Keniji:

Čast Toyote na tretji letošnji dirki prvenstva WRC zdaj rešuje Takamoto Katsuta, ki se je odločil za previdnejši pristop. Ta se je nato tudi obrestoval. Odstopil je tudi prvi zasledovalec Belgijec Thierry Neuville, ki je imel najprej težave s pregrevanjem motorja, usodne pa so bile številne predrte pnevmatike, saj mu je zmanjkalo nadomestnih.

Reli se bo končal v nedeljo. Katsuta, ki se nadeja prve zmage v tem tekmovanju, ima za zadnji dan 1:25 minute prednosti pred voznikom Hyundaija Francozom Adrienom Fourmauxom in skoraj pet minut in pol pred moštvenim kolegom Fincem Samijem Pajarijem. Še dobro torej za Toyoto, da je na dirko prišla s kar petimi dirkači, kar sicer nikoli ne počne.

reli Safari Kenija Oliver Solberg
Sportal Blatna Afrika: po dveh brzincih vodi Solberg #video
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
