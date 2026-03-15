Saj ni res, pa je: v blatnem kaosu odstopili prvi trije #video

Tretji dan relija Safari Kenija za točke svetovnega prvenstva je zaznamoval pričakovan, a redko viden kaos v zgodovini modernega relija. Odstopili so vodilni trije vozniki Toyote, vodstvo pa je prevzel Japonec Takamoto Katsuta, prav tako voznik Toyote, ki se mu v nedeljo obeta prva zmaga v svetovnem prvenstvu (WRC).

Nov vodilni v Keniji je Takamoto Katsuta. Foto: Red Bull Content Pool Zaradi obilice dežja in blata, ki je na kenijskih brezpotjih vdiralo v mehaniko vozil Toyota Yaris, pa tudi zaradi okvar na motorjih, je japonska znamka, ki je v uvodu v dirko prekašala tekmece v Hyundaih in Fordih, v soboto ostala brez vodilnih treh, Šveda Oliverja Solberga, Francoza Sebastiena Ogierja in Britanca Elfyna Evansa.

"Zadnja hitrostna preizkušnja je bila zelo blatna in zahtevna, blato je prišlo v motor in poškodovalo alternatorja avtomobilov Solberga in Ogierja," je izjavil Juha Kankkunen, namestnik šefa moštva Toyota Gazoo Racing. Evans je denimo moral odstopiti zaradi okvare vzmetenja.

Čast Toyote na tretji letošnji dirki prvenstva WRC zdaj rešuje Takamoto Katsuta, ki se je odločil za previdnejši pristop. Ta se je nato tudi obrestoval. Odstopil je tudi prvi zasledovalec Belgijec Thierry Neuville, ki je imel najprej težave s pregrevanjem motorja, usodne pa so bile številne predrte pnevmatike, saj mu je zmanjkalo nadomestnih.

Reli se bo končal v nedeljo. Katsuta, ki se nadeja prve zmage v tem tekmovanju, ima za zadnji dan 1:25 minute prednosti pred voznikom Hyundaija Francozom Adrienom Fourmauxom in skoraj pet minut in pol pred moštvenim kolegom Fincem Samijem Pajarijem. Še dobro torej za Toyoto, da je na dirko prišla s kar petimi dirkači, kar sicer nikoli ne počne.