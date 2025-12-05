Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Petek,
5. 12. 2025,
12.08

Osveženo pred

41 minut

Toyota GR GT

Brez kompromisov: Toyota bo v superšportnika vstavila motor V8 #foto

Toyota GR GT | Foto Toyota

Foto: Toyota

Toyota bo leta 2027 na ceste pripeljala superšportni avtomobil GR GT.

Toyota je poleg koncepta lexusa LFA razkrila tudi svoj novi superšportni avtomobil z oznako GR GT. Ta je dolg 4,82 metra, širok je natanko dva metra, medosna razdalja pa znaša 2,72 metra. Medtem ko koncept LFA stavi na električni pogon, so pri Toyoti ostali zvesti klasičnim motorjem. Pri avtomobilu GR GT so namreč uporabili štirilitrski bencinski twin-turbo motor V8, ki zmore 650 “konjev” in 850 Nm navora. Motor je postavljen spredaj, moč pa se prenaša na zadnji kolesi. Masa vozila je 1,7 tone, avtomobil pa bo imel najvišjo hitrost prek 320 kilometrov na uro. 

Polno razkritje avtomobila sledi leta 2027, ko bodo tudi znane vse tehnične podrobnosti. Poleg cestnega GR GT so pri Toyoti na osnovi tega avtomobila pripravili tudi različico GT3 za tekmovanja. 

Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota Toyota GR GT | Foto: Toyota Foto: Toyota

