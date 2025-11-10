Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Sebastien Ogier tudi v naslednji sezoni za Toyoto

Sebastien Ogier ne bo menjal zmagovitega konja

Sebastien Ogier ostaja zvest Toyoti.

Sebastien Ogier ostaja zvest Toyoti.

Foto: Red Bull

Osemkratni svetovni prvak v reliju Francoz Sebastien Ogier bo tudi naslednjo sezono dirkal pri Toyoti, je sporočilo japonske ekipe objavila francoska tiskovna agencija AFP. Pridružil se bo Švedu Oliverju Solbergu, ki bo pri 24 letih tekmoval v svoji prvi polni sezoni v najvišjem razredu motošporta.

Sebastien Ogier
Sportal Ogier odločitev o prvaku prestavil na zadnjo dirko

"Načrt za naslednje leto bo enak kot v zadnjih nekaj sezon. Sodelovanje v delu programa s ciljem pomagati ekipi pri nadaljnjih zmagah na relijih in prvenstvih," je Sebastien Ogier dejal v izjavi Toyote. Za zdaj še ni razkril, na katerih tekmah bo nastopil, razen da bo januarja zagotovo dirkal na reliju Monte Carlo.

Lahko se izenači z Loebom

Sebastien Loeb je bil svetovni prvak v reliju kar devetkrat. | Foto: M-Sport Ford Sebastien Loeb je bil svetovni prvak v reliju kar devetkrat. Foto: M-Sport Ford Enainštiridesetletni Ogier od leta 2022 tekmuje le na določenih dirkah v koledarju, vedno s Toyoto. Letos se kljub trem izpuščenim dirkam SP pred zadnjo dirko sezone v Savdski Arabiji konec novembra bori za deveti naslov prvaka. Če mu bo uspelo, se bo izenačil s svojim rojakom Sebastienom Loebom, ki se je že upokojil.

"Sploh nisem obseden s tem," je dejal Ogier. "Če se to zgodi, bi bil seveda ponosen, da se pridružim še eni francoski legendi relija, Sebastienu Loebu. Ampak to očitno ni tisto, kar me vsak dan motivira. Moja želja je, da tako nadaljujem čim dlje, da čim bolj uživam in da še naprej zmagujem."

Ob Ogierju je v boju za naslov še vedno tudi Elfyn Evans. Valižan vodi v prvenstvu, a ima po Ogierjevi nedeljski zmagi na reliju Japonska le še tri točke prednosti pred Francozom na drugem mestu.

Elfyn Evans
Sportal Ogier in Evans še vedno v tesnem dvoboju za zmago
Toyota reli Sebastien Ogier
