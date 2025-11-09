Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

STA

Nedelja,
9. 11. 2025,
8.36

Sebastien Ogier

Nedelja, 9. 11. 2025, 8.36

1 ura, 3 minute

Reli Japonska

Ni še konec. Ogier z zmago na Japonskem prestavil odločitev o prvaku.

STA

Sebastien Ogier je še vedno lahko svetovni prvak v reliju. | Foto Guliverimage

Sebastien Ogier je še vedno lahko svetovni prvak v reliju.

Foto: Guliverimage

Francoski dirkač Sebastien Ogier je boj za naslov svetovnega prvaka v reliju popeljal na zadnjo dirko sezone. Po današnji zmagi na reliju Japonska je namreč zmanjšal prednost Valižana Elfyna Evansa v skupnem seštevku SP na zgolj tri točke.

Sebastien Ogier je ohranil upanje na izenačenje rekordnega devetega naslova svetovnega prvaka in se bo pozneje ta mesec na zadnji dirki sezone, reliju Savdska Arabija, pomeril z Evansom.

Finec Kalle Rovanperä po šestem mestu na Japonskem zdaj za Evansom zaostaja za 24 točk, še vedno pa ima matematično možnost osvojiti tretji svetovni naslov.

Evans je imel že na Japonskem priložnost za svoj prvi svetovni naslov, a njegov moštveni kolega pri Toyoti Ogier s tipično vztrajnim nastopom ni hotel vreči puške v koruzo. Enainštiridesetletnik je zadnji dan, ki ga je na vijugastih, z listjem posutih asfaltnih cestah bičal dež, končal 11,6 sekunde pred drugouvrščenim Evansom. Ogier je dejal, da je bil to "popoln rezultat", potem ko je prejšnji mesec na srednjeevropskem reliju trčil v drevo.

"Zaradi današnjega dežja je bil to zahteven vikend, nič ni bilo zagotovljeno, to je bil začetek novega relija," je dejal Ogier, ki se je po prečkanju ciljne črte povzpel na streho svojega avtomobila in glasno slavil. "Zdaj pa gremo na naslednjo," je še dejal izkušeni dirkač.

Ogier je zadnji dan začel s 6,5 sekunde pred Evansom, a je vztrajno deževje po treh sončnih dneh prineslo radikalno drugačne razmere. Francoz je bil kos nalogi, saj je zmagal na treh etapah in osvojil največ nedeljskih točk.

Evans je ves dan zaostajal za tekmecem, vseeno pa ostaja na prvem mestu SP ter prvi favorit za svetovni naslov v Savdski Arabiji.

Valižan, ki je že štirikrat doslej sezono SP končal kot podprvak, je dejal, da je bilo z Ogierjem "vedno težko tekmovati".

"Mislim, da je bil najin nastop tukaj precej dober, bilo je precej tesno med nama. A Seb je naredil majhno razliko in to je tisto, kar je potrebno za zmago na tej ravni," je dejal Evans.

Tretji je bil Finec Sami Pajari, ki je za zmagovalcem zaostal za 2:16,6.

Svetovni prvak Thierry Neuville je odstopil pred začetno etapo dneva zaradi težav z brisalci vetrobranskega stekla.

Zadnja dirka sezone bo od 25. do 29. novembra v Savdski Arabiji, ki bo prvič gostila dirko svetovnega prvenstva WRC.

