Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
S. K.

Sobota,
20. 12. 2025,
8.11

Maja Kovačič Tinkara Kogovšek Katra Komar Nika Vodan Nozomi Maruyama Nika Prevc

Smučarski skoki, Engelberg, kvalifikacije in tekma (ž)

Dvoboj Nike Prevc in Nazumi Marujama se nadaljuje v Engelbergu

Klingenthal, Nika Prevc | Nika Prevc lovi vodilno Japonko Nozomi Marujama. | Foto Guliverimage

Nika Prevc lovi vodilno Japonko Nozomi Marujama.

Foto: Guliverimage

Smučarske skakalke so se zbrale v Engelbergu v Švici, kjer jih danes ob 11.45 čakajo kvalifikacije za prvo od dveh posamičnih tekem. Ta se bo začela ob 13. uri. Slovenske barve zastopajo Tinkara in Katra Komar, Maja Kovačič, Nika Vodan in Nika Prevc, trenutno druga najboljša skakalka zime, ki v skupnem seštevku svetovnega pokala zaostaja 134 točk za vodilno Japonko Nozomi Marujama.

Klingenthal Nika Prevc
Sportal Nika Prevc: Težko mi je bilo začeti

Marujama je v sezono vstopila s tremi zaporednimi zmagami, dvema v Lillehammerju in eno v Falunu. Na drugi tekmi na Švedskem se je nato prvič v sezoni na najvišjo stopničko povzpela Nika Prevc in nato slavila še na drugi tekmi v Wisli in drugi v Klingenthalu. Na prvi na Poljskem je slavila Norvežanka Ana Odine Ström, na prvi v Nemčiji pa Marujama. Po osmih tekmah sezone imamo torej le tri zmagovalke, Marujama je slavila štirikrat, Prevc trikrat in Odine Ström enkrat.

Napet dvoboj Marujame in Prevc lahko bržčas pričakujemo tudi danes in jutri v Engelbergu. Tekma se bo začela ob 13. uri, že ob 11.45 skakalke čakajo kvalifikacije. V nedeljo bo v Švici še ena ženska tekma (11.30) s kvalifikacijami ob 10.15. Sledi ženska novoletna turneja dveh skakalnic, 31. decembra v Garmish-Partenkirchni in 1. januarja v Oberstdorfu.

Nika Prevc na treningih še zadržana

Skakalke so že v petek zvečer opravile dva skoka za trening. Nika Prevc je stopnjevala dosežke. V prvem poskusu (123,5 m/72,8 t) je zabeležila enajsti izid, v drugem (121 m/78,5 t) je bila že četrta med 55 prijavljenimi tekmovalkami. Vodilna skakalka svetovnega pokala, Japonka Nozumi Marujama, je bila v prvem poskusu z daljavo dneva (133 m) zanesljivo najboljša (85,6 t), pred rojakinjo Saro Takanaši (130 m/83,6 t) in Kanadčanko Abigail Strate (131 m/82,9 t).

Nika Vodan (113 m/52,2 t) je imela na prvem treningu 25. izid, Katra Komar (109 m/48,7 t) 32., Tinkara Komar (111 m/44,7 t) 33., druga najboljša Slovenka pa je bila Maja Kovačič (117 m/56,9 t) z 20. dosežkom.

19-letna Gorenjka je tudi na drugem treningu zabeležila drugi najboljši slovenski izid in 111,5 metri (56,8 t) zasedla 20. mesto. Vodan (105,5 m/53,4 t) je bila 22., Katra Komar (105 m/45 t) 33. in Tinkara Komar (94 m/18,9 t) 51. Najboljša na drugem treningu je bila sicer Nemka Selina Freitag (80,4 t) pred Saro Takanaši (79,5 t) in Norvežanko Gydo Westvold Hansen (79 t).  

Engelberg, kvalifikacije

Maja Kovačič Tinkara Kogovšek Katra Komar Nika Vodan Nozomi Maruyama Nika Prevc Nika Prevc Engelberg smučarski skoki
