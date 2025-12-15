V torek bosta minili točno dve leti od premierne zmage Nike Prevc v svetovnem pokalu. Dvajsetletnica je v soboto v Klingenthalu vknjižila že 25. individualno zmago in na večni slovenski lestvici prehitela brata Petra, tako da je zdaj sama na vrhu. "Če je Nika sezono začela malo bolj zadržano, podobno kot lani, pa je zdaj iz dneva v dan vedno bolj 'tista prava' Nika, kar nas, verjamem pa, da tudi njo, zelo veseli," o svoji varovanki, ki bije hud dvoboj z Japonko Nozomi Marujama, pravi glavni trener Jurij Tepeš. Kako pa je zadovoljen s preostalim delom slovenske ekipe in kdaj bi se lahko vrnila Taja Bodlaj?

Za smučarskimi skakalkami so prve štiri postaje svetovnega pokala, po katerih je na vrhu Japonka Nozomi Marujama, njena najbližja zasledovalka je Nika Prevc, ki, predvsem zaradi diskvalifikacije v Wisli, za tekmico v skupnem seštevku zaostaja 134 točk. Konec preteklega tedna je še "zaostril" dvoboj Prevc–Marujama za prvo mesto na tekmah najvišje ravni, obe sta precej odskočili od tekmic, pri 20-letni Gorenjki pa se vse bolj zdi, da je ujela želeni ritem in je vse bližje oziroma kar pred Japonko, ki je na začetku s tremi zaporednimi zmagami delovala nepremagljiva.

"Vedno bolj tista prava Nika"

Glavni trener Jurij Tepeš je še pred odhodom v Klingenthal, kjer je bila Prevc druga in prva, dejal, da se njena forma dviguje. "Če se vrnemo v lansko sezono, vidimo, da je bilo podobno kot letos. Nika je nekoliko bolj zadržano začela (15. in 3. mesto, op. a.), nekako imam občutek, da v začetku sezone še ni bila povsem najboljše pripravljena, imeli smo kar nekaj dela, a zdaj je spet blizu ravni, na kateri si želi biti, na kateri si skupaj želimo biti. Iz dneva v dan je vedno bolj 'tista prava' Nika, kar nas, verjamem pa, da tudi njo, zelo veseli," je na podelitvi nagrad športnikom leta pred dnevi dejal Tepeš.

Jurij Tepeš Foto: Luka Kotnik

Vesel, da si je Nika dokazala sama

Zaradi težav v poletnem obdobju se je njegova ekipa precej spremenila, predvsem pa še dodatno pomladila. Trenutno je s 25 leti najstarejša povratnica po poškodbi Nika Vodan. Ta je v Wisli z drugim mestom potrdila uspešno vrnitev, po kateri je pred nadaljevanjem sezone na sedmem mestu svetovnega pokala. "Predvsem sem vesel, da si je Nika sama dokazala, da še zmore, da je še vedno lahko na stopničkah, kar smo ji že lani govorili, da verjamemo vanjo, da je šampionka. To dokazuje tudi v tej sezoni. Morda bodo te stopničke zdaj prinesle malo bremena, ker ve, da lahko, a vem, kako veliko so ji pomenile."

"Predvsem sem vesel, da si je Nika sama dokazala, da še zmore, da je še vedno lahko na stopničkah, kar smo ji že lani govorili, da verjamemo vanjo, da je šampionka." Foto: Guliverimage

Zadovoljen, kako sta se priključili novinki

Ob obeh Nikah so sestavni del slovenske zasedbe v tej sezoni še Katra Komar (34. mesto v svetovnem pokalu), Maja Kovačič (35.) in Tinkara Komar (44.), na zadnjih tekmah je priložnost za dokazovanje dobila Jerica Jesenko, ki še čaka na prve točke.

"Če se tu dotaknem Maje in Tinkare, sta letos obe osvojili točke, Maja sploh prvič, s čimer sem zadovoljen. Pa tudi s tem, kako so se te punce priklopile, saj bodo imele letos kar nekaj več priložnosti, kot so je imele v prejšnjih letih. To je pokazatelj, da gredo tudi v nižjih kategorijah stvari v pravo smer."

Maja Kovačič je pred dnevi vknjižila prve točke svetovnega pokala, na zadnji postaji v Klingenthalu pa z 21. mestom prišla do najboljše uvrstitve. Foto: Reuters

Tajin cilj se odmika, upa, da se vrne še to sezono

Zadnji meseci so v slovenski tabor vnesli kar nekaj skrbi, tako za razliko od lanske sezone zaradi težav z zdravjem v ekipi ni Tine Erzar in Eme Klinec, Taja Bodlaj pa je sredi rehabilitacije po težavah s kolenom in operaciji. V tekmovalni ritem si je želela vrniti na Ljubnem ob Savinji (9.–11. januar 2026), a je slovensko prizorišče žal vse bolj oddaljeno.

Taja Bodlaj se je želela vrniti na Ljubnem ob Savinji, a se njej cilj odmika. Foto: Bor Slana/STA

"Taja je v procesu rehabilitacije, stvari so se malo zakomplicirale, v naslednjih dveh tednih bomo videli, v katero smer gre vse skupaj. Upam na najboljše in da se nam priključi še v tej sezoni. Taja je visoko motivirana, vsake toliko je prišla in z nami opravila kakšen trening (kondicijski), a nato je morala narediti nekaj premora, saj so se pojavile bolečine v kolenu. V naslednjih dveh tednih bomo vedeli kaj več ... Cilj Ljubno je za zdaj vedno dlje, a upam, da se vrne še v letošnji sezoni," je pred slabim tednom še dejal Tepeš.

Ta bo varovanke znova vodil konec tedna v Engelbergu, kjer je Nika Prevc pred dvema letoma (16. decembra 2023) slavila premierno zmago svetovnega pokala.