Odkritje v novem ruskem orožju je velika težava za Ukrajino

Ukrajinski obveščevalci so v enem od dveh novih ruskih dronov geran-5, ki so ju sestrelili januarja, ponovno odkrili čipe in elektroniko proizvajalcev iz Združenih držav Amerike in Evrope. Rusija čipe kupuje od podjetij iz Azije, predvsem iz Kitajske, ki jim pomagajo zaobiti sankcije, ki so jih proti njej zaradi invazije Ukrajine uvedle številne zahodne države.

Ena največjih novih groženj Ukrajini

Dron geran-5, naslednji v seriji ruskih klonov iranskih šahedov, velja za eno od najnevarnejših novih orožij, s katerimi Rusija napada Ukrajino. Geran-5 leti s hitrostjo od 500 do 600 kilometrov na uro in je s tem bistveno hitrejši od predhodnikov, ki dosegajo hitrosti do okrog 180 kilometrov na uro.

Razbitina sestreljenega drona geran-5. Foto: Ukrajinska vojaška obveščevalna služba (GUR)

To pomeni, da ga ukrajinska zračna obramba težje sestreli, zaradi česar predstavlja ogromno grožnjo. Geran-5 v nasprotju s predhodniki bolj kot na majhno letalo trikotne oblike spominja na križarsko raketo s krilci in reaktivnim pogonom.

Ukrajini je do zdaj uspelo sestreliti dva drona geran-5, oba januarja letos. Eden je bil uničen, drugi pa je ob strmoglavljenju ostal dovolj ohranjen, da so lahko analizirali njegove komponente.

Deli iz ZDA in Nemčije

Kot je na posebnem spletnem portalu, ki sledi sankcijam zoper Rusijo, razkrila ukrajinska vojaška obveščevalna služba, novi ruski dron geran-5 vsebuje najmanj deset komponent, ki niso ruskega ali kitajskega porekla.

Gre za mikročipe ameriških podjetij Texas Instruments (šest komponent), CTS Corporation (dve komponenti) in Monolithic Power Systems (en mikročip) ter nemškega proizvajalca Infineon Technologies (en mikročip).

Del elektronskih komponent, ki jih je vseboval sestreljeni dron geran-5. Foto: Posnetek zaslona

Ruska obrambna industrija se je v preteklosti močno zanašala na zahodno tehnologijo, predvsem čipe ameriških podjetij, od začetka vojne v Ukrajini, ko so začele veljati zahodne sankcije in so podjetja v Evropi in ZDA zaustavila izvoz v Rusijo, pa je morala poiskati druge rešitve.

Prek Azije v Rusijo

Zahodni mikročipi se v ruskih dronih in drugem orožju ter vojaških tehnologijah od februarja 2022 najpogosteje znajdejo zaradi posrednikov v Aziji, ki mikročipe kupujejo od zahodnih podjetij in jih nato prodajajo v Rusiji, piše ukrajinski medij Kyiv Independent.

Po navedbah portala imajo glavno vlogo trgovci z elektronskimi komponentami na Kitajskem in v Hongkongu (manjši delež jih je v Združenih arabskih emiratih in v Kirgiziji), ki mikročipe, proizvedene z zahodno tehnologijo, kupujejo na Kitajskem, v Tajvanu, Maleziji, Filipinih in na Japonskem.

Mikročipe in druge komponente od njih nato kupujejo podjetja v Rusiji in z njimi oskrbujejo rusko orožarsko in obrambno industrijo. Nekateri ruski proizvajalci orožja čipe kupujejo tudi neposredno od distributerjev na Kitajskem, še piše Kyiv Independent.

V zahodnih podjetjih – Kyiv Independent izpostavlja nemški Infineon in ameriški Texas Instruments – se tega zavedajo. Kot so pojasnili, so prodajo v Rusijo po njeni invaziji Ukrajine zaustavili, a priznavajo, da ne morejo povsem nadzorovati, v katerih napravah končajo njihovi čipi.

Rusija je po ocenah Ukrajine v letu 2025 uvozila 2,2 milijona elektronskih komponent, ki jih lahko uporabi tamkajšnja orožarska industrija. Levji delež je najverjetneje kitajskega porekla, precej pa je tudi komponent, ki so bile razvite na Zahodu.

To dokazuje tudi dejstvo, da so ukrajinski obveščevalci v sestreljenem dronu geran-2 odkrili mikročip podjetja CTS Corporation, ki je bil izdelan septembra 2025.