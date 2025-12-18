Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Četrtek,
18. 12. 2025,
11.36

Osveženo pred

27 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc

Četrtek, 18. 12. 2025, 11.36

27 minut

Nika Prevc, pogovor

Nika Prevc ni sanjala, da bo nekoč presegla brata

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Klingenthal Nika Prevc | Nika Prevc je ujela pravi ritem. | Foto Reuters

Nika Prevc je ujela pravi ritem.

Foto: Reuters

Smučarska skakalka Nika Prevc, dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, je po nekoliko težjem uvodu v olimpijsko zimo, ko jo je doletela tudi diskvalifikacija, na zadnjih tekmah ujela pravi ritem. Kot je dejala po uspešnem treningu v Planici, ji je bil zadnji konec tedna v Klingenthalu zelo všeč.

"Zadnji konec tedna mi je bil že precej všeč tako rezultatsko kot skakalno. Zadovoljna sem bila s svojimi skoki, sploh zato, ker mi v Klingenthalu po navadi niso uspevali takšni," je uspehe pospremila skakalka, ki je na tem nemškem prizorišču pri komaj 20 letih dosegla še en izjemen mejnik.

Potem ko sta z bratom Domnom Prevc v soboto na isti dan zmagala v svetovnem pokalu - na istem prizorišču sta oba slavila že teden prej v poljski Wisli -, je Nika Prevc postala tudi absolutna slovenska rekorderka po številu zmag.

Zdaj jih ima 25, s čimer je za eno izboljšala prejšnji rekord najstarejšega brata Petra Prevca. "S Petrom se nama še ni uspelo srečati. Mi pa to zelo veliko pomeni. Ko sem bila mlajša, nisem niti pomislila, da bom kdaj presegla Petra," je rekord skromno pospremila.

"Se kar strinjam, na uvodnih tekmah sem bila zelo napeta. Težko mi je bilo začeti." | Foto: Guliverimage "Se kar strinjam, na uvodnih tekmah sem bila zelo napeta. Težko mi je bilo začeti." Foto: Guliverimage

Uspehov še niso proslavljali

Kot je dodala, z velikim zadovoljstvom opazuje, kako odlično ta čas delo opravlja tudi brat Domen Prevc, ki nosi rumeno majico najboljšega v svetovnem pokalu.

"Uspehov še nismo proslavljali, a ko pridemo s tekem v Engelbergu, verjamem, da bomo v času praznikov vsi za isto mizo in se spomnili tudi na to. A mislim, da bomo do takrat vse to tudi že malce pozabili," je bila iskrena Prevc.

Zadnji uspehi so ji dali precej samozavesti, da se je lahko otresla tudi živčnosti z uvodnih tekem sezone. "Se kar strinjam, na uvodnih tekmah sem bila zelo napeta. Težko mi je bilo začeti. To se mi je poznalo, saj so bile moje misli povsod raztresene. A zdaj, ko je sezona končno stekla, mi je veliko lažje," je dodala skakalka, ki v svetovnem pokalu za 134 točk zaostaja zgolj za japonsko zmagovalko poletja, Japonko Nozomi Maruyama.

Kot poudarja, sama na to ne gleda kot na dvoboj za kristalni globus: "Res je, sodelujem v tem boju, a se trudim po najboljših močeh in do te mere, da me rezultati ne obremenjujejo. Zagotovo pa mi najini boji iz tedna v teden predstavljajo dodatno motivacijo, saj si želim vsak skok opraviti čim bolje. To me na nek način žene dalje."

Nika Prevc | Foto: Guliverimage Foto: Guliverimage

Engelberga se zelo veseli

Konec tedna jo čaka Engelberg, generalka tudi za novoletno turnejo dveh večerov. Na to švicarsko prizorišče ima izjemno lepe spomine. Tam je namreč decembra 2023 slavila svojo sploh prvo zmago v svetovnem pokalu, ko je na drugo mesto potisnila reprezentančno kolegico Emo Klinec. Zmagala je tudi lansko sezono.

Od tega mejnika sta minili dve leti, Prevc pa je v vem času v zbirko dodala dva velika globusa, dva naslova svetovne prvakinje in svetovni rekord.

"Engelberga se pa res zelo veselim, saj mi je skakalnica zelo všeč. Poleg tega tam vstopimo v nekakšno božično vzdušje. Tudi sama okolica je zelo lepa."

Švicarskemu prizorišču sledi prvi vrhunec sezone, novoletna turneja dveh večerov (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf), na katero se bo Prevc podala kot dvakratna zaporedna zmagovalka.

Preberite še:

Halvor
Sportal Skakalni as se je poročil
Domen Prevc
Sportal Rumeni Domen Prevc: Stvari niso samoumevne
Nika Prevc, Nika Vodan
Sportal Ena Nika "vedno bolj tista prava", druga si je dokazala, da še lahko, vrnitev Taje se zamika
smučarski skoki Nika Prevc Nika Prevc
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.