Smučarska skakalka Nika Prevc, dvakratna skupna zmagovalka svetovnega pokala, je po nekoliko težjem uvodu v olimpijsko zimo, ko jo je doletela tudi diskvalifikacija, na zadnjih tekmah ujela pravi ritem. Kot je dejala po uspešnem treningu v Planici, ji je bil zadnji konec tedna v Klingenthalu zelo všeč.

"Zadnji konec tedna mi je bil že precej všeč tako rezultatsko kot skakalno. Zadovoljna sem bila s svojimi skoki, sploh zato, ker mi v Klingenthalu po navadi niso uspevali takšni," je uspehe pospremila skakalka, ki je na tem nemškem prizorišču pri komaj 20 letih dosegla še en izjemen mejnik.

Potem ko sta z bratom Domnom Prevc v soboto na isti dan zmagala v svetovnem pokalu - na istem prizorišču sta oba slavila že teden prej v poljski Wisli -, je Nika Prevc postala tudi absolutna slovenska rekorderka po številu zmag.

Zdaj jih ima 25, s čimer je za eno izboljšala prejšnji rekord najstarejšega brata Petra Prevca. "S Petrom se nama še ni uspelo srečati. Mi pa to zelo veliko pomeni. Ko sem bila mlajša, nisem niti pomislila, da bom kdaj presegla Petra," je rekord skromno pospremila.

"Se kar strinjam, na uvodnih tekmah sem bila zelo napeta. Težko mi je bilo začeti." Foto: Guliverimage

Uspehov še niso proslavljali

Kot je dodala, z velikim zadovoljstvom opazuje, kako odlično ta čas delo opravlja tudi brat Domen Prevc, ki nosi rumeno majico najboljšega v svetovnem pokalu.

"Uspehov še nismo proslavljali, a ko pridemo s tekem v Engelbergu, verjamem, da bomo v času praznikov vsi za isto mizo in se spomnili tudi na to. A mislim, da bomo do takrat vse to tudi že malce pozabili," je bila iskrena Prevc.

Zadnji uspehi so ji dali precej samozavesti, da se je lahko otresla tudi živčnosti z uvodnih tekem sezone. "Se kar strinjam, na uvodnih tekmah sem bila zelo napeta. Težko mi je bilo začeti. To se mi je poznalo, saj so bile moje misli povsod raztresene. A zdaj, ko je sezona končno stekla, mi je veliko lažje," je dodala skakalka, ki v svetovnem pokalu za 134 točk zaostaja zgolj za japonsko zmagovalko poletja, Japonko Nozomi Maruyama.

Kot poudarja, sama na to ne gleda kot na dvoboj za kristalni globus: "Res je, sodelujem v tem boju, a se trudim po najboljših močeh in do te mere, da me rezultati ne obremenjujejo. Zagotovo pa mi najini boji iz tedna v teden predstavljajo dodatno motivacijo, saj si želim vsak skok opraviti čim bolje. To me na nek način žene dalje."

Foto: Guliverimage

Engelberga se zelo veseli

Konec tedna jo čaka Engelberg, generalka tudi za novoletno turnejo dveh večerov. Na to švicarsko prizorišče ima izjemno lepe spomine. Tam je namreč decembra 2023 slavila svojo sploh prvo zmago v svetovnem pokalu, ko je na drugo mesto potisnila reprezentančno kolegico Emo Klinec. Zmagala je tudi lansko sezono.

Od tega mejnika sta minili dve leti, Prevc pa je v vem času v zbirko dodala dva velika globusa, dva naslova svetovne prvakinje in svetovni rekord.

"Engelberga se pa res zelo veselim, saj mi je skakalnica zelo všeč. Poleg tega tam vstopimo v nekakšno božično vzdušje. Tudi sama okolica je zelo lepa."

Švicarskemu prizorišču sledi prvi vrhunec sezone, novoletna turneja dveh večerov (Garmisch-Partenkirchen, Oberstdorf), na katero se bo Prevc podala kot dvakratna zaporedna zmagovalka.

