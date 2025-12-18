Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Val Gardena Martin Čater Nejc Naraločnik Miha Hrobat smuk alpsko smučanje

Četrtek, 18. 12. 2025, 7.25

5 minut

Alpsko smučanje, Val Gardena, smuk (m)

Kam lahko poseže Miha Hrobat?

Miha Hrobat | Miha Hrobat se bo na progo podal s številko deset. | Foto Reuters

Miha Hrobat se bo na progo podal s številko deset.

Foto: Reuters

Danes je v Val Gardeni predviden smuk za svetovni pokal kot nadomestna lokacija za odpadlo preizkušnjo, ki bi morala biti v Beaver Creeku v ZDA. Na startu smuka, ki se bo začel ob 11.45, bodo tudi trije Slovenci.

Na torkovem prvem in edinem treningu je najhitrejši čas dosegel švicarski as Marco Odermatt, najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil deveti z zaostankom 1,57 sekunde. V Val Gardeni sta tudi Nejc Naraločnik in Martin Čater, ki sta bila z zaostankoma več kot šest sekund nekonkurenčna najboljšim 30. Sredin trening so zaradi slabega vremena odpovedali. Hrobat je tekmovalno sezono v Copper Mountainu odprl s 13. mestom na superveleslalomu, v Beaver Creeku, kjer je bil lani tretji na smuku, je tokrat na smuku dosegel 16. mesto in 24. na superveleslalomu, Naraločnik je bil 27. na smuku na progi Ptic roparic.

Tokrat bo Hrobat nastopil s številko deset, Naraločnik se bo po progi podal kot 21., Martin Čater pa kot 46. Smuk bo ob 11.45 odprl Mattia Casse. Zmagovalec prvega smuka, Švicar Marco Odermatt, bo imel številko 14.

V nedeljo in ponedeljek bosta v bližnji Alta Badii na sporedu še veleslalom in slalom. Slovenski adut na veleslalomu bo Žan Kranjec, ki se je na progi Gran Risa petkrat zavihtel na oder za zmagovalce, petkrat je bil tretji, nazadnje pred dvema letoma.

Val Gardena
Sportal V Val Gardeni odpovedali drugi trening smuka

Val Gardena, smuk, startna lista (m):

1. Mattia Casse (Ita)
2. Niels Hintermann (Avt)
3. Daniel Hemetsberger (Avt)
4. Bryce Bennett (ZDA)
5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor)
6. Franjo Von Allmen (Švi)
7. Vincent Kriechmayr (Avt)
8. Ryan Cochran-Siegle (ZDA)
9. Alexis Monney (Švi)
10. Miha Hrobat (Slo)
11. Stefan Rogentin (Švi)
12. Justin Murisier (Švi)
13. Dominik Paris (Ita)
14. Marco Odermatt (Švi)
15. James Crawford (Kan)
...
21. Nejc Naraločnik (Slo)
46. Martin Čater (Slo)

Val Gardena Miha Hrobat
Sportal Smukači v zasneženih Dolomitih, Hrobat deveti
Rok Ažnoh
Sportal "Zgodnje božično darilo" za slovenskega športnika
 
Val Gardena Martin Čater Nejc Naraločnik Miha Hrobat smuk alpsko smučanje
