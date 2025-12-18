Kam lahko poseže Miha Hrobat?

Danes je v Val Gardeni predviden smuk za svetovni pokal kot nadomestna lokacija za odpadlo preizkušnjo, ki bi morala biti v Beaver Creeku v ZDA. Na startu smuka, ki se bo začel ob 11.45, bodo tudi trije Slovenci.

Na torkovem prvem in edinem treningu je najhitrejši čas dosegel švicarski as Marco Odermatt, najboljši Slovenec Miha Hrobat je bil deveti z zaostankom 1,57 sekunde. V Val Gardeni sta tudi Nejc Naraločnik in Martin Čater, ki sta bila z zaostankoma več kot šest sekund nekonkurenčna najboljšim 30. Sredin trening so zaradi slabega vremena odpovedali. Hrobat je tekmovalno sezono v Copper Mountainu odprl s 13. mestom na superveleslalomu, v Beaver Creeku, kjer je bil lani tretji na smuku, je tokrat na smuku dosegel 16. mesto in 24. na superveleslalomu, Naraločnik je bil 27. na smuku na progi Ptic roparic.

Tokrat bo Hrobat nastopil s številko deset, Naraločnik se bo po progi podal kot 21., Martin Čater pa kot 46. Smuk bo ob 11.45 odprl Mattia Casse. Zmagovalec prvega smuka, Švicar Marco Odermatt, bo imel številko 14.

V nedeljo in ponedeljek bosta v bližnji Alta Badii na sporedu še veleslalom in slalom. Slovenski adut na veleslalomu bo Žan Kranjec, ki se je na progi Gran Risa petkrat zavihtel na oder za zmagovalce, petkrat je bil tretji, nazadnje pred dvema letoma.