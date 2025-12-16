Lindsey Vonn? Tudi Slovenci imamo čudežne športnike.

"Poleg vsega ima zadaj dobro ekipo, nima družine in je res lahko 100-odstotno posvečena športu. In ne bom presenečen, če bo zmagala na olimpijskih igrah ali dobila vsaj medaljo," se je zadnjih uspehov Lindsey Vonn dotaknil Peter Kauzer, ki tudi pri svojih 42 letih blesti v svojem športu. In ni edini, ki mu uspevajo skoraj nemogoče stvari.

Veliko je delala na mišični masi.

Konec tedna smo na tekmah svetovnega pokala v alpskem smučanju v St. Moritzu gledali pravo senzacijo ameriške smučarke Lindsey Vonn. Pri svojih 41 letih se je dvakrat zavihtela na stopničke, enkrat pa je tekmovanje končala na četrtem mestu.

V petek je najprej zmagala v smuku, ko je drugouvrščeno tekmovalko prehitela skoraj za sekundo. Dan za tem je le za 24 stotink zgrešila zmago in bila na koncu druga. V nedeljo pa je v superveleslalomu zasedla 4. mesto, za tretjim mestom je zaostala le osem stotink.

Lindsey Vonn se že veseli prihodnjih tekem. Foto: Guliverimage

Američanka je pred sezono razlagala, da je veliko časa preživela v fitnesu in pridobila pet kilogramov mišične mase, kar je pri smuku zelo pomembno. Ob tem je dejala, da se pri svojih 41 letih zelo dobro počuti. Zelo pomemben mozaik pri njeni veliki vrnitvi je tudi Norvežan Aksel Lund Svindal, nekdanji vrhunski smučar.

"Z očetom sem se pogovarjala po telefonu in je jokal. Še nikoli v življenju nisem slišala česa takega in to mi toliko pomeni," je po novi zmagi za televizijo SRF povedala ameriška šampionka in dodala: "Vožnja je bila dobra, a ne brezhibna. Ta rezultat me je kar nekoliko presenetil. Veselim se naslednjih preizkušenj," je po petkovi zmagi povedala Vonn.

Peter Kauzer velja za najstarejšega zmagovalca svetovnega pokala slalomu na divjih vodah. Foto: Ana Kovač

Kauzer pri 41 letih na stopničkah

A tudi Slovenci imamo čudežne športnike, ki jim uspeva v zrelih športnih letih. Eden izmed njih je 42-letni Peter Kauzer, ki iz leta v leto dokazuje, da se lahko še vedno kosa z veliko mlajšimi tekmeci. Na zadnjem svetovnem prvenstvu je osvojil 6. mesto, z malce sreče pa bi se lahko povzpel tudi na stopničke. Lani se je srebrni olimpijec na tekmah svetovnega pokala dvakrat zavihtel na stopničke. Na tekmi v Augsburgu je bil tretji, v italijanski Ivrei pa se je pri 41 letih ravno tako uvrstil na tretje mesto in v skupnem seštevku svetovnega pokala končal na tretjem mestu.

"Ste vedeli, da so 40. leta nova dvajseta," se je v uvodu pogovora pošalil Peter Kauzer, ki redno spremlja ostale športe. Tudi njemu niso ušli zadnji uspehi Lindsey Vonn. "Ona je bila vseskozi aktivna in mislim, da je bila fizično vseskozi pripravljena. Težav s koleni nima, smučati ni pozabila in psihološko je bila vedno dobro pripravljena. Poleg vsega ima zadaj dobro ekipo, nima družine in je res lahko 100-odstotno posvečena športu. In ne bom presenečen, če bo zmagala na olimpijskih igrah ali dobila vsaj medaljo."

"To je moj način življenja in tudi takrat, ko bom končal kariero, bom še vedno aktiven." Foto: Društvo Biti novinar

To je njegov način življenja

Sam meni, da je glavni ključ do njegovih uspehov v zrelih letih veselje do športa. Motivacija pri njem nikoli ni bila težava in ko se usede v čoln, je v svojem svetu in uživa. "Tudi takrat, ko je težko, mi ni težko. Uživam tudi takrat, ko je mraz. Svoje naredijo izkušnje, kilometrina in tudi glava je na svojem mestu. Poleg vsega, kar sem v svoji karieri dosegel, sem si kot 20-letni mulc samo želel. Nikomur se ne potrebujem dokazovati in lahko sproščeno tekmujem. Osredotočam se nase in iz tega poskušam potegniti največ."

"Tudi fizična priprava pri meni nikoli ni bila težava. To je moj način življenja in tudi takrat, ko bom končal kariero, bom še vedno aktiven. Sploh po poškodbi sem se naučil poslušati svoje telo. Raje naredim kakšen trening manj in ta čas preživim doma s svojimi najbližjimi," nam je še povedal Kauzer, ki v zgodovini svojega športa velja za najstarejšega zmagovalca svetovnega pokala.

Rajmond Debevec je pri svojih 62 letih še vedno aktiven. Foto: Matic Prevc/STA

62-letni še aktivni slovenski športnik ceni vztrajnost

Posebno zgodbo piše slovenski strelec Rajmond Debevec. Trikratni dobitnik olimpijske medalje je pri svojih 62 letih še vedno aktiven športnik. Ni samo aktiven, ampak tudi vrhunski. Debevec je leta 2023 na svetovnem prvenstvu v Bakuju osvojil zlato kolajno v disciplini velikokalibrska puška leže 300.

"Spremljam vse športe in videl sem, kaj ji je uspelo. Po njeni prekinitvi in pri 41 letih se mi zdi njen povratek neverjeten. In to še v takšnem športu, ki je neprimerljiv z mojim. Jaz sem lahko v zrelejših letih relativno konkurenčen, ona pa v takšnem športu … To ni preprosto," nam je uvodoma povedal Debevec, ki svoj zadnji naslov svetovnega prvaka ne želi primerjati z uspehi ameriške smučarke.

Foto: Kaja Kodba/STA

"Ne v olimpijski disciplini," nas je takoj opozoril naš sogovornik, ko smo ga spomnili na zadnji naslov svetovnega prvaka. "V olimpijski disciplini že nekaj časa nisem konkurenčen. Drži, da sem zadnjo olimpijsko medaljo osvojil pri 49 letih, ampak to danes ni več olimpijska disciplina in že takrat nisem bil več konkurenčen."

Debevec se je dotaknil svoje vrnitve po poškodbi zapestja, potem ko je imela tudi Lindsey Vonn velike težave s koleni. "Poškodbo sem zelo hitro pozdravil, ampak ker je prišlo do zloma roke tik pred svetovnim prvenstvom, sicer sem lahko nastopal, to ni bilo to. In še zadnji mesec sem bil brez treninga. Imel sem tudi težave z ledvičnimi kamni, tako da sem imel operacijo, ampak to ni športna poškodba. Lahko rečem, da cenim in spoštujem tako vztrajne športnike, kot je Lindsey Vonn," nam je zaupal Debevec.

Alenka Artnik Burghardt še vedno postavlja svetovne rekorde. Foto: Daan Verhoeven

Štiriinštiridesetletna slovenska svetovna rekorderka

Pravi svetovni fenomen je tudi slovenska potapljačica Alenka Artnik Burghardt. Štiriinštiridesetletna slovenska športnica je letos poleti postavila nov mejnik. V kategoriji CWT Monofin je na Long Islandu na Bahamih dosegla nov svetovni rekord. Potopila se je 123 metrov in popravila rekord iz leta 2021. S tem pa dokazala, da pri svojih letih še vedno premika meje.

"Mislim, da sem bila tako utrujena od neprespane noči, da celo moj ego ni imel moči, da bi se boril proti temu. Med ogrevanjem mi je prišla v misli ta mantra: Sem ljubezen, izbiram ljubezen in obdržala sem jo vse do konca potopa," je po tem rekordu zapisala Artnik in priznala, da je bil to eden največjih izzivov, kar jih je kdaj imela.

Bojan Tokić je še vedno pripravljen pomagati reprezentanci. Foto: worldtabletennis.com

Bojan Tokić je bil pripravljen pomagati

Ob tem velja izpostaviti tudi Bojana Tokića, 44-letnega slovenskega namiznoteniškega igralca, ki je letos s slovensko reprezentanco na ekipnem evropskem prvenstvu v Zadru osvojil bron. "Bili smo dobri, stabilni in da smo po osmih letih spet prišli do kolajne, je neverjeten uspeh. Meni je bilo lepo s temi fanti, lepo bo jutri stopiti na oder in prejeti kolajno. Če me bodo želeli, bom z njimi šel tudi na SP v London," je po velikem oktobrskem uspehu povedal Tokić.

