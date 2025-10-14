"Imel sem najbolj stresen teden v življenju," nam je v pogovoru zaupal Peter Kauzer in se spomnil na svojega očeta, ki je imel tik pred svetovnim prvenstvom v Avstraliji operacijo srca. Eden najboljših kajakašev zadnjih let je zaradi tega prestavil odhod na prvenstvo, saj se je želel prepričati, da je z očetom vse v redu. Pozneje je s svojimi bogatimi izkušnjami s prvenstvom opravil zelo dobro.

Peter Kauzer ne samo v Sloveniji, ampak tudi v svetu uživa veliko spoštovanje. Pri svojih 42 letih še vedno med vratci "leti" kot kakšen vihravi mladenič in na ta način uspešno tekmuje tudi z dvajset let mlajšimi tekmeci. Peter je sicer že dvakratni svetovni prvak, a tudi v Avstraliji ni bil daleč od medalje. Bil je šesti in z nekaj malega sreče bi se lahko suvereno zavihtel na stopničke.

Foto: Ana Kovač

"Ne govorim v prazno"

"Saj pravim, da ne govorim v prazno, ko rečem, da sem lahko še vedno zraven. Vem, česa sem sposoben in da sem še vedno hiter. Tudi v drugem delu sezone sem se počutil tako, kot stari jaz. In potem je povsem drugače iti na štart. V prvem delu sezone sem imel smolo s poškodbo, zdaj pa sem res zdrav. Na žalost se je ravno v zadnjem delu zgodila tista napaka, a ni bila moja krivda. Meni se je naredil največji val in po analizi vožnje smo ugotovili, da sem izgubil sekundo in pol. Če bi imel normalne pogoje, bi bil drugi. Seveda, voda se nenehno spreminja in s tem se moramo sprijazniti, a žal se je tokrat to zgodilo meni, čeprav smo na to opozarjali."

Nekateri so se zaletavali

Hrastničan je v Avstraliji velikokrat treniral, zato progo tam zelo dobro pozna. Prav tako proga, ki je leta 2000 gostila olimpijske igre, ni narejena po standardih kot najnovejše proge. Je imel Kauzer zaradi tega kakšno prednost, potem ko je v svoji dolgoletni karieri veslal na raznovrstnih progah?

"Jaz mislim, da to ni bila težava. Vsaj meni se je zdelo, da se je nekaj mladih tekmovalcev res zaletavalo … Ne vem, morda so podlegli pritisku svetovnega prvenstva ali pa so videli priložnost in jih je prav to na koncu stalo boljšega rezultata. Povsem jasno pa je bilo, da na tej progi ni mogoče postaviti takšnih kombinacij kot, denimo na progi v Pragi."

"Ne bom še končal, a bi bila to lahko lepa pika na i v moji karieri. Res sem se počutil sposobnega zmagati." Foto: Nina Jelenc

Ne razočaran, bil je žalosten

Dejstvo je, da pred njim ni več veliko prvenstev, potem ko je že večkrat povedal, da ne bo večno tekmoval in da počasi pogleduje proti koncu kariere. Zato mu je po vsaki zapravljeni priložnosti še toliko bolj žal. Ni bil toliko razočaran, bolj žalosten, ker se je v zadnji kombinaciji voda obrnila proti njemu.

"Ne bom še končal, a bi bila to lahko lepa pika na i v moji karieri. Res sem se počutil sposobnega zmagati. Čutil sem, da se lahko borim za zmago. Tudi na treningih, ko smo veslali, sem iz dneva v dan bolj zaupal vase, imel sem občutek, da imam stvari pod nadzorom in da me nič ne more vreči iz tira. Tako sem se počutil, kar se je na koncu tudi pokazalo. Konec koncev je bil kajakaški finale res izjemno kakovosten. Zdi se mi, da povprečna vožnja tokrat ni zadostovala. Vsi smo napadali, vožnje pa so bile na visoki ravni."

Z očetom, s katerim sta skupaj krojila vse uspehe, sta zelo povezana. Foto: www.alesfevzer.com

Očeta prvič po vseh teh letih ni bilo zraven

Za njegovim nastopom na svetovnem prvenstvu pa se je tokrat dogajalo veliko več. Njegov oče, ki je od prvih njegovih zaveslajev tudi njegov trener, je nedavno uspešno prestal operacijo srca in s sprehodi na atletskem stadionu počasi že nabira kondicijo. Petru se je prvič v dolgoletni karieri zgodilo, da njegov oče ni šel z njim na veliko tekmovanje.

"Seveda se je njegova odsotnost poznala, a vendarle imava neko rutino. Ravno skozi to rutino in sodelovanje, ki sva ga vzpostavila skozi leta kot trener in tekmovalec, me je naučil samostojnosti. Zato tudi v takem primeru rezultat ni trpel, kar se mi zdi, da sem na koncu pokazal. Konec koncev sem na progi sam in nihče ne more veslati namesto mene," je povedal srebrni olimpijec iz Ria leta 2016 in dodal, da sta bila z očetom vsak dan v stikih. A predvsem zato, ker ga je zanimalo, kako se počuti po operaciji.

"Tako sem čutil in ne bi bil miren, če bi šel in bi vedel, da doma ni vse v redu." Foto: Ana Kovač

Tako je čutil in sprva o prvenstvu sploh ni razmišljal

Sprva je imel načrt, da bi na prvenstvo odšel z ekipo, a je imel prav tisti dan oče operacijo. Najprej je želel vedeti, da je vse v redu. Je pa obstajala možnost, da sploh ne bo potoval v Avstralijo. Takrat mu ni bilo pomembno nič drugega kot to, da se bo vse razpletlo tako, kot se mora.

"Lahko rečem, da sem imel pred odhodom v Avstralijo oziroma tisti teden, ko je imel oče operacijo, verjetno najbolj stresen teden v življenju. O svetovnem prvenstvu sploh nisem razmišljal. Rekel sem si, da se bom o vsem odločal sproti. Tako sem čutil in ne bi bil miren, če bi šel in bi vedel, da doma ni vse v redu. Če bi bilo karkoli narobe, sem bil pripravljen odpovedati svetovno prvenstvo. Če pa grem, pa hočem vedeti, da je vse v redu in da ne bo nič takega, zaradi česar bi moral predčasno priti nazaj."

Koliko časa še? Foto: Aleš Fevžer

Zdaj se je Kauzer povsem odklopil od veslanja, da se malo umiri. Vzel si bo nekaj časa za počitnice in družino, čez kakšen teden ali dva pa se bodo usedli skupaj in naredili načrt za naprej. Kako dolgoročni so njegovi načrti, najbolje ve samo on. A je že zdaj jasno, da je Peter v tem športu pustil velik pečat.

