V Sydneyju so na svetovnem prvenstvo v slalomu na divjih vodah z vožnjami končali kanuisti. V finalu so nastopili trije slovenski predstavniki. Najbolje se je od naših odrezal Luka Božič, ki je v moški konkurenci zasedel sedmo mesto.

Benjamin Savšek je naredil preveč napak na progi. Foto: Nina Jelenc Poleg Božiča sta v finalu nastopila še Benjamin Savšek, ki je bil deveti, v finalu kanuistk pa je Eva Alina Hočevar osvojila 12. mesto.

Benjamin Savšek je branil zlato iz zadnjega svetovnega prvenstva, a se mu na koncu ni izšlo. "Škoda, da ni šlo po mojih pričakovanjih. Jaz sem se boril in upal na najboljše. Na žalost sem naredil dotik na progi, potem sem še enega dobil naknadno. Ni se mi izšlo, ampak občutki so bili vseeno dobri," je po končani tekmi povedal zadnja leta najboljši slovenski kanuist.

Eva Lina Hočevar si je želela več

"Dvanajsta sem bila že v Augsburgu in nekoliko me boli, da nisem uspela izboljšati rezultata. Sem pa zadovoljna, da sem se uvrstila v finale. Cilj je bil višji. Želela sem si medalje, mogoče sem si želela uvrstitve med najboljših pet. Na letošnjem EP sem bila četrta in pokazala, da sodim v sam vrh. Danes sem se počutila pripravljeno, res sem verjela v to, da lahko pokažem vrhunsko vožnjo. A zataknilo se mi je že takoj na začetku," je povedala Eva Alina Hočevar.

Eva Alina Hočevar je bila na koncu 12. Foto: Nina Jelenc

Med kanuisti je zmagal Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, drugo mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Nemec Lennard Tuchsherer, tretje pa Slovak Matej Benuš, zaostal je sekundo in 61 stotink.

Pri dekletih je bila najboljša Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Rusinjo Alsu Minazovo in Brazilko Ano Satila.

V polfinalu sta s 17. oziroma 24. časom izpadli Alja Kozorog in Lea Novak, Žiga Lin Hočevar se je poslovil že po kvalifikacijah.

