Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. B.

Četrtek,
2. 10. 2025,
6.50

Osveženo pred

5 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01

Natisni članek

Natisni članek
Eva Alina Hočevar Benjamin Savšek Luka Božič

Četrtek, 2. 10. 2025, 6.50

5 minut

SP v kajaku in kanuju, Sydney

Luka Božič se je najbolje odrezal

Avtor:
B. B.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
Luka Božič | Luka Božič je bil na koncu sedmi. | Foto Nina Jelenc

Luka Božič je bil na koncu sedmi.

Foto: Nina Jelenc

V Sydneyju so na svetovnem prvenstvo v slalomu na divjih vodah z vožnjami končali kanuisti. V finalu so nastopili trije slovenski predstavniki. Najbolje se je od naših odrezal Luka Božič, ki je v moški konkurenci zasedel sedmo mesto.

Benjamin Savšek je naredil preveč napak na progi. | Foto: Nina Jelenc Benjamin Savšek je naredil preveč napak na progi. Foto: Nina Jelenc Poleg Božiča sta v finalu nastopila še Benjamin Savšek, ki je bil deveti, v finalu kanuistk pa je Eva Alina Hočevar osvojila 12. mesto.

Benjamin Savšek je branil zlato iz zadnjega svetovnega prvenstva, a se mu na koncu ni izšlo. "Škoda, da ni šlo po mojih pričakovanjih. Jaz sem se boril in upal na najboljše. Na žalost sem naredil dotik na progi, potem sem še enega dobil naknadno. Ni se mi izšlo, ampak občutki so bili vseeno dobri," je po končani tekmi povedal zadnja leta najboljši slovenski kanuist.

Eva Lina Hočevar si je želela več

"Dvanajsta sem bila že v Augsburgu in nekoliko me boli, da nisem uspela izboljšati rezultata. Sem pa zadovoljna, da sem se uvrstila v finale. Cilj je bil višji. Želela sem si medalje, mogoče sem si želela uvrstitve med najboljših pet. Na letošnjem EP sem bila četrta in pokazala, da sodim v sam vrh. Danes sem se počutila pripravljeno, res sem verjela v to, da lahko pokažem vrhunsko vožnjo. A zataknilo se  mi je že takoj na začetku," je povedala Eva Alina Hočevar.

Eva Alina Hočevar je bila na koncu 12. | Foto: Nina Jelenc Eva Alina Hočevar je bila na koncu 12. Foto: Nina Jelenc

Med kanuisti je zmagal Francoz Nicolas Gestin, ki je tako olimpijskemu naslovu dodal še svetovnega, drugo mesto je z zaostankom devetih desetink zasedel Nemec Lennard Tuchsherer, tretje pa Slovak Matej Benuš, zaostal je sekundo in 61 stotink.

Pri dekletih je bila najboljša Poljakinja Klaudia Zwolinska pred Rusinjo Alsu Minazovo in Brazilko Ano Satila.

V polfinalu sta s 17. oziroma 24. časom izpadli Alja Kozorog in Lea Novak, Žiga Lin Hočevar se je poslovil že po kvalifikacijah.

Preberite še:

Eva Alina Hočevar, Lea Novak in Ajda Novak.
Sportal Slovenke do brona na svetovnem prvenstvu
Peter Kauzer
Sportal Kauzer z najboljšo popotnico, Hočevar še drugič zapored brez polfinala
kanu, ekipna tekma, Žiga Lin Hočevar, Benjamin Savšek, Luka Božič
Sportal Slovenski kanuisti bronasti v ekipni konkurenci
Eva Alina Hočevar Benjamin Savšek Luka Božič
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.