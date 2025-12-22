V požaru v Sparovem skladišču za 40 milijonov evrov škode

V Sparu škodo po požaru v njihovi pekarni in delu skladišča za sveže izdelke na Letališki cesti v Ljubljani ocenjujejo na 40 milijonov evrov. Vzroka požara, ki je izbruhnil 14. decembra, še ne poznajo.

Požar je zajel približno sedem tisoč kvadratnih metrov Sparove pekarne in jo v celoti uničil. Zaradi dima je bilo delno prizadeto tudi skladišče za sveže izdelke, vročina pa je uničila tudi vse hladilne sisteme, so danes spomnili pri trgovcu.

Vse izdelke, ki bi lahko bili izpostavljeni dimu, so preventivno umaknili iz prometa in jih bodo uničili.

Kot so še pojasnili v podjetju, je bila zaradi preventivnega umika blaga, začasne nedostopnosti dela skladišča in logističnih prilagoditev v prvih dneh po požaru v posameznih trgovinah poleg pekovskih izdelkov občasno omejena dobavljivost mlečnih izdelkov, mesa oziroma mesnin, rib ter sadja in zelenjave. Jim je pa uspelo z dobavitelji v nekaj dneh vzpostaviti nadomestne poti oskrbe.