Kdo bo zmagovalec italijanskega superpokala?

V finalu italijanskega superpokala se bosta danes ob 20. uri King Saud University Stadionu v Riyadhu pomerila Napoli in Bologna. Napoli bo lovil svoj tretji superpokalni naslov, Bologna pa svojega prvega.

Napoli je že v četrtek v polfinalu z 2:0 ugnal Milan, Bologna pa je v petek po enajstmetrovkah premagala Inter s 3:2, po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1.

Italijanski superpokal, finale:

Ponedeljek, 22. december: