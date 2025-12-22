Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Š. L.

Ponedeljek,
22. 12. 2025,
14.05

Osveženo pred

18 minut

serie A Napoli Bologna Italijanski superpokal

Ponedeljek, 22. 12. 2025, 14.05

18 minut

Italijanski superpokal (2025/26)

Kdo bo zmagovalec italijanskega superpokala?

Avtor:
Š. L.

Napoli : Inter | Napoli se bo danes pomeril z Bologno. | Foto Guliverimage

Napoli se bo danes pomeril z Bologno.

Foto: Guliverimage

V finalu italijanskega superpokala se bosta danes ob 20. uri King Saud University Stadionu v Riyadhu pomerila Napoli in Bologna. Napoli bo lovil svoj tretji superpokalni naslov, Bologna pa svojega prvega.

Napoli je že v četrtek v polfinalu z 2:0 ugnal Milan, Bologna pa je v petek po enajstmetrovkah premagala Inter s 3:2, po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1.

Italijanski superpokal, finale:

Ponedeljek, 22. december:

Vsi zmagovalci italijanskega superpokala:

9 – Juventus
8 – Inter, Milan
5 – Lazio
2 – Napoli, Roma
1 – Fiorentina, Parma, Sampdoria

serie A Napoli Bologna Italijanski superpokal
