Ponedeljek, 22. 12. 2025, 14.05
18 minut
Italijanski superpokal (2025/26)
Kdo bo zmagovalec italijanskega superpokala?
V finalu italijanskega superpokala se bosta danes ob 20. uri King Saud University Stadionu v Riyadhu pomerila Napoli in Bologna. Napoli bo lovil svoj tretji superpokalni naslov, Bologna pa svojega prvega.
Napoli je že v četrtek v polfinalu z 2:0 ugnal Milan, Bologna pa je v petek po enajstmetrovkah premagala Inter s 3:2, po rednem delu se je tekma končala z izidom 1:1.
Italijanski superpokal, finale:
Ponedeljek, 22. december:
Vsi zmagovalci italijanskega superpokala:
9 – Juventus
8 – Inter, Milan
5 – Lazio
2 – Napoli, Roma
1 – Fiorentina, Parma, Sampdoria