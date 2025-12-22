Slovenski nogometni prvoligaš Primorje iz Ajdovščine je tudi uradno potrdilo slovo Brazilca Felipeja Luisa Paraja. Kot so zapisali pri ajdovskem klubu, je 23-letni Brazilec, ki sicer ni prav veliko igral, prekinil sodelovanje z rdeče-črnimi.

Že pred tem so po kadrovskih spremembah posegli v Mariboru, kjer so se v soboto razšli z branilcem Luko Gučkom, obetajo pa se še nadaljnje poteze.

"Delamo na tem, da v ekipi ustvarimo boljše ravnotežje. To vključuje iskrene pogovore z igralci, katerih trenutne vloge se ne ujemajo več povsem z našimi načrti. Prva poteza je storjena, z Gučkom smo se razšli in mu želimo vse srečo v nadaljevanju kariere," je za klubsko spletno stran pojasnil vodja nogometnih operacij NK Maribor Cem Basgul.

Ta je dodal, da so prejeli ponudbe za Gregorja Sikoška, zanimanje pa obstaja tudi za Orpheja Mbino in nekatere druge nogometaše, je dodal Basgul. "V prihodnjih tednih bomo sprejeli odločitve, ki bodo poštene in pravilne, tako za igralce kot za klub. Načrtujemo prihod napadalca in še ene dodatne možnosti na krilnem položaju," je dejal.

Precej več - finančnih - težav kot oba omenjena slovenska prvoligaša imajo Domžale, ki se soočajo z odhodi igralcev iz kluba v težkem položaju. Transfermarkt je doslej zabeležil šest odhodov, tudi nekaterih obetavnih igralcev. Odšli so Luka Dovžan Karahodžić, Konstantinos Cogas, Lukas Hempt, Nino Milić, Luka Mlakar in Rene Rantuša Lampreht.

Od Kopra pa se je poslovil Damjan Bohar.

Slovenski prvoligaši bodo spomladanski del Prve lige Telemach začeli konec januarja, vodi Celje, sledijo Maribor, Koper, Bravo, Olimpija, ki je ostala brez Thalissona, Aluminij, Radomlje, Primorje, Mura in na zadnjem mestu Domžale.

Preberite še: