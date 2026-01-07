Občasni reprezentant zapušča Maribor, odslej spet na Hrvaškem

Da bo Gregor Sikošek v zimskem prestopnem roku menjal sredino, se je napovedovalo že kar nekaj časa. Sreda je prinesla uradno potrditev obeh vpletenih klubov. Levi bočni branilec, ki je drugo polovico minule sezone kot posojen nogometaš Maribora preživel v 1. HNL, kjer je nosil dres Gorice, se ob predčasni prekinitvi sodelovanja vrača na Hrvaško. Njegov prihod je že napovedal Varaždin, ki se po 18 krogih nahaja na šestem mestu prvenstvene lestvice.

Zasedbo s severa Hrvaške vodi Nikola Šafarić, ki se je pred dobrimi desetimi leti slovenski nogometni javnosti predstavil v dresu Zavrča. Sikošek je pod Kalvarijo sicer pustil velik pečat, bil je eden ključnih členov mariborskega pohoda do državnega naslova v sezoni 2021/22. Takrat si je izboril tudi mesto v reprezentanci Slovenije in pod taktirko Matjaža Keka vknjižil deset nastopov.