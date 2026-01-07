Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Ž. L.

Sreda,
7. 1. 2026,
12.15

Osveženo pred

26 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Gregor Sikošek Varaždin NK Maribor NK Maribor Prva liga Telemach

Sreda, 7. 1. 2026, 12.15

26 minut

Zimski prestopni rok

Občasni reprezentant zapušča Maribor, odslej spet na Hrvaškem

Avtor:
Ž. L.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Gregor Sikošek, NK Maribor | Gregor Sikošek se iz Maribora vrača na hrvaške zelenice. | Foto Aleš Fevžer

Gregor Sikošek se iz Maribora vrača na hrvaške zelenice.

Foto: Aleš Fevžer

Gregor Sikošek zapušča NK Maribor. Po predčasni prekinitvi sodelovanja bo 31-letni bočni branilec okrepil vrste hrvaškega prvoligaša Varaždina.

Da bo Gregor Sikošek v zimskem prestopnem roku menjal sredino, se je napovedovalo že kar nekaj časa. Sreda je prinesla uradno potrditev obeh vpletenih klubov. Levi bočni branilec, ki je drugo polovico minule sezone kot posojen nogometaš Maribora preživel v 1. HNL, kjer je nosil dres Gorice, se ob predčasni prekinitvi sodelovanja vrača na Hrvaško. Njegov prihod je že napovedal Varaždin, ki se po 18 krogih nahaja na šestem mestu prvenstvene lestvice.

Zasedbo s severa Hrvaške vodi Nikola Šafarić, ki se je pred dobrimi desetimi leti slovenski nogometni javnosti predstavil v dresu Zavrča. Sikošek je pod Kalvarijo sicer pustil velik pečat, bil je eden ključnih členov mariborskega pohoda do državnega naslova v sezoni 2021/22. Takrat si je izboril tudi mesto v reprezentanci Slovenije in pod taktirko Matjaža Keka vknjižil deset nastopov.

Gregor Sikošek Varaždin NK Maribor NK Maribor Prva liga Telemach
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Enotna cena paketov Naj

Enotna cena paketov Naj

Izberite paket Naj po svoji meri – zdaj vsi s hitrostjo do 1 Gbit/s.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.