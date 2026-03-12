Po 40. letu se nekaj spremeni. Vprašanje je, ali poslušate svoje telo.

Uspešna kariera, družina, urejeno življenje. Navzven je vse tako, kot mora biti. Dosegle ste, kar ste si zadale. A zjutraj se zbudite utrujene. Spanec ni več globok. Fokus ni več takšen kot nekoč. Menstruacija postane nepredvidljiva. Ponoči se prebudite preznojene in nekje v ozadju se pojavi misel: "Nisem več čisto jaz." Delujete še vedno enako učinkovite, a same veste, da nekaj ni več v ravnovesju. Je to staranje, stres ali pa prehod, na katerega nas nihče zares ne pripravi, ne medicinsko ne psihološko?

"Danes živimo dlje kot kadarkoli prej," pravi dr. Sebastjan Perko, oralni kirurg in doktor znanosti ter ustanovitelj centra MAHA – integrativna medicina in zobozdravstvo. "Toda doba zdravja se ni bistveno podaljšala. Veliko ljudi začne zdravila redno jemati že okoli 40. ali 50. leta. Medicina je izjemno uspešno podaljšala življenje na račun obdobja bolezni. Ključno vprašanje zato postaja, kako podaljšati čas vitalnosti in s tem dobo zdravja: obdobje, ko telo deluje stabilno, presnova učinkovito, misli pa ostajajo jasne."

Po besedah dr. Perka je sodobna medicina izjemno uspešna pri zdravljenju bolezni, precej manj pa pri ohranjanju vitalnosti v drugi polovici življenja. Prav okoli 40. leta se mnogi prvič resneje srečamo z dejstvom, da telo ne deluje več na rezervi mladosti.

Prav tukaj se začne zgodba mnogih žensk.

Ključno je vprašanje, kako podaljšati čas vitalnosti in dobo zdravja: obdobje, ko telo deluje stabilno, presnova učinkovito, misli pa ostajajo jasne. Foto: Ustna medicina

Prehod, ki je biološki in psihološki

Dr. Perko opozarja, da obdobje med 40. in 50. letom ni zgolj hormonska faza, temveč globlji življenjski prehod, ki zajema tako psihični kot telesni del človeka.

"Med 40. in 50. letom se ne spremeni samo hormonski profil. Spremeni se tudi psihični ustroj. Švicarski psihiater Carl Gustav Jung je ta prehod opisoval kot premik iz prve polovice življenja v drugo – iz obdobja zunanjega grajenja v obdobje notranje zrelosti. Telo ta prehod zelo jasno pokaže."

V prvi polovici življenja predvsem gradimo – izobrazbo, kariero, odnose, družino in finančno varnost. Poganjajo nas ambicija, cilji in zunanja potrditev. Ta zunanja sila nas lahko nosi desetletja.

Druga polovica življenja pa ne zahteva več zgolj učinkovitosti, temveč predvsem notranjo stabilnost. Jung je govoril o razvoju psihe oziroma cogita – notranjega miselnega sveta človeka. Skupaj z Matjažem L. Regovcem sta pri razumevanju človekove konstitucije poskušala ta pogled razširiti tudi na telesni del človeka in na vlogo simptomov v življenju posameznika. Simptom tako ni zgolj znak bolezni, temveč pogosto signal prehoda ali neravnovesja v širšem sistemu človeka.

Ta prehod pa ni samo psihološki. Sočasno se začne spreminjati tudi telesni cogito, torej biokemično in presnovno delovanje organizma. Po 40. letu telo pogosto ne dohaja več obremenitev, ki jih je v mladosti še lahko kompenziralo. Procesi razstrupljanja, presnove in celične regeneracije postanejo počasnejši, kronični stres in okoljske obremenitve pa se začnejo bolj izrazito kopičiti.

Če organizem na ta prehod ni pripravljen, se psihološki nemir pogosto pokaže kot telesna utrujenost. In obratno – presnovna nestabilnost lahko okrepi občutek notranje razpršenosti.

"Telesni in psihični ustroj sta neločljivo povezana," poudarja dr. Perko. "Če ignoriramo en del, bo drugi slej ko prej opozoril nase."

Ko se temu pridružijo še kronični stres, presnovne obremenitve, okoljski vplivi in neurejena prehrana, začne organizem pošiljati prve signale. Pogosto jih sprva sploh ne prepoznamo kot hormonske ali presnovne spremembe.

Najpogosteje se pokažejo naslednji znaki:

spanec ni več globok in zjutraj se ne zbudite zares spočiti,

ponoči se pojavi potenje brez jasnega razloga,

menstruacija postane nepredvidljiva ali izrazitejša,

koncentracija ni več stabilna,

kratkoročni spomin popušča,

pojavita se razdražljivost ali občutek notranje praznine.

"Ženske ta prehod pogosto začutijo zelo zgodaj," pravi dr. Perko. "Velikokrat že pri 35 ali 38 letih, a tega notranjega glasu pogosto ne poslušajo. Če intuitivno začutite, da vstopate v perimenopavzo, je to pravi čas za pregled. Iskreno priporočam: raje pridite pri 38 kot pri 45. Kajti vprašanje ni, ali bo ta prehod prišel, vprašanje je, ali bo vaše telo nanj pripravljeno – in ali boste to preverile pravočasno."

Kronična utrujenost, motnje spanja in nihanja razpoloženja pri mnogih ženskah niso le posledica stresa, temveč tudi presnovnih neravnovesij. Foto: Ustna medicina

Zakaj utrujenost ni vedno samo stres

Kronična utrujenost je danes skoraj normalizirana. Sprejeli smo jo kot nekakšno ceno uspeha, odgovornosti in ambicije. A utrujenost ni normalna in ni znak uspeha – pogosto je signal, da telo potrebuje drugačen pristop.

Ni normalno, da spite, pa se ne zbudite spočiti. Ni normalno, da za običajen delovni dan potrebujete več kave kot energije. In ni normalno, da se po 40. letu preprosto sprijaznite z občutkom, da tako pač je.

"Utrujenost je sicer lahko posledica tega, da se človek preveč zakoplje v delo zaradi krize srednjih let," pojasnjuje dr. Perko. "Lahko pa kaže na globlje sistemsko telesno neravnovesje. Mi vedno gledamo povezavo med telesnim in psihičnim ustrojem."

V centru MAHA zato ne začnemo pri hormonih. Začnemo pri osnovah.

"Hormonski sistem je v oddaljenejši liniji intervencij. Prva linija je prebavni trakt, mikrobiom in protivnetna sposobnost telesa. Ko začnemo urejati črevesje, prehrano in vnetne parametre, se pogosto tudi hormonska slika začne urejati sama.«"

Po kliničnih opažanjih v centru MAHA ima velik delež žensk, ki prihajajo zaradi utrujenosti, motenj spanja ali nihanj razpoloženja, izrazite črevesne ali presnovne obremenitve, ki pogosto ostanejo neprepoznane.

Pomemben del slike pa so lahko tudi dogajanja v ustih. Kronične okužbe pri parodontalni bolezni, neuspešno koreninsko zdravljeni zobje ter prisotnost različnih kovin in njihovih zlitin v ustni votlini lahko predstavljajo dodatno presnovno in vnetno breme za organizem.

"V praksi vidimo, da hormonski sistem pogosto ni prvi, ki se poruši. Prva linija je prebavni trakt, zelo pogosto pa tudi kronična žarišča v ustih. Če je mikrobiom porušen, če je telo kronično v vnetnem stanju ali pa obstajajo tihe infekcije v ustni votlini, se to prej ali slej odrazi tudi na hormonskem ravnovesju," pojasnjuje dr. Perko.

Če zato posežemo neposredno po hormonski terapiji, lahko ublažimo simptom, ne da bi uredili osnovni teren.

Prva linija ravnovesja je prebavni trakt – mikrobiom, prehrana in protivnetna sposobnost telesa. Z izboljšanjem osnovnega ravnovesja se pogosto uredi tudi hormonska slika, zato v MAHA terapijo pogosto začnejo pri stabilizaciji črevesja. Foto: Ustna medicina

V centru MAHA terapijo zato začnejo s stabilizacijo črevesja, presnove in protivnetne regulacije ter z natančno oceno morebitnih kroničnih žarišč v ustni votlini. Ko se vzpostavi temeljno ravnovesje v telesu, se pogosto izboljša tudi hormonska slika.

"Ko telo postopno stabiliziramo na teh osnovnih ravneh, je tudi naravni prehod v menopavzo praviloma bistveno manj dramatičen, kot ga danes pogosto doživljamo ali kot ga družba predstavlja," dodaja dr. Perko. "Menopavza sama po sebi ni bolezen. Težave nastanejo predvsem takrat, ko telo v ta življenjski prehod vstopi že presnovno in vnetno obremenjeno.«

Cilj zato ni agresivno poseganje v telo, temveč postopna in smiselna vzpostavitev ravnovesja.

Progesteron, estrogen – a zmerno in premišljeno

Ko govorimo o menopavzi, večina najprej pomisli na estrogen, a po izkušnjah dr. Perka je pogosto prvi, ki se poruši, prav progesteron.

"Najpogosteje vidim težavo v progesteronu. To je gradbeni hormon v ženskem telesu, ki vpliva na spanec, notranji mir, presnovo in stabilnost razpoloženja. In prav ta začne po 40. letu pogosto upadati."

Ključno pa je, kako k temu pristopimo.

"Če posežemo samo po velikih hormonskih odmerkih, lahko simptom umirimo, ne da bi uredili teren. V praksi pogosto zadostuje naravni progesteronski ekstrakt iz rastline brez agresivnih intervencij. A vedno v skladu z diagnostiko."

Ob tem poudarja, da imajo farmacevtski pristopi svoje mesto in so v določenih primerih nujni. Razlika je v zaporedju.

"Če telo najprej podpremo na osnovni ravni – črevesje, protivnetno stanje, presnovo –, pogosto potrebujemo manj. Hormoni niso prva fronta."

Za ženske, ki razmišljajo dolgoročno, je to pomembno sporočilo. Ne gre za boj proti naravi ali za zanikanje menopavze. Gre za to, da telo v prehodu podpremo tako, da ohrani svojo notranjo inteligenco in da doba zdravja traja dlje.

Dobro počutje in energijo lahko ohranjamo z ustrezno podporo telesa kljub hormonskim spremembam. Foto: Ustna medicina Usta in kosti so pogosto spregledana zgodba

Hormonske spremembe se ne kažejo le v energiji in razpoloženju. Pogosto jih telo najprej razkrije tam, kjer jih najmanj pričakujemo – v ustni votlini.

"Pri hormonskih spremembah pogosto opazimo spremembe na dlesnih. Pojavi se krvavitev, tudi kadar zobnih oblog ni veliko. To je lahko signal, da se v ozadju dogaja več kot le lokalno vnetje," opozarja dr. Perko. "Zato ženskam v tem obdobju še posebej priporočam redno ustno higieno in preventivne preglede."

A še pomembnejša od samih dlesni je kost.

Čeljustna kost je namreč eden prvih pokazateljev splošne kostne gostote v telesu. Prav tukaj se po besedah dr. Perka pogosto začne kazati tiha izguba mineralne mase.

"Veliko žensk sem že napotil na merjenje kostne gostote. Če sem na rentgenski sliki čeljusti posumil na zmanjšano kostno gostoto, se je zelo pogosto izkazalo, da gre za osteopenijo – včasih celo že za začetno osteoporozo," pravi. "Ko osteopenijo odkrijemo dovolj zgodaj, jo lahko z ustreznimi pristopi še stabiliziramo. Ko pa enkrat nastopi osteoporoza, so možnosti bistveno bolj omejene."

To ni strašenje. To je preventiva.

Vprašanje za žensko po 40. letu zato ni, ali se bo kostna gostota spreminjala. To je naravi del staranja. Pravo vprašanje je, ali boste spremembe zaznale pravočasno.

Boste čakale na prvi zlom ali boste stanje preverile prej?

"Spremembe na dlesni in čeljustni kosti pogosto napovedujejo hormonska in sistemska neravnovesja. Z zgodnjo preventivo lahko ohranimo zdravje kosti," opozarja dr. Sebastjan Perko. Foto: Ustna medicina Letni "servis" telesa

V centru MAHA zato priporočajo redni, poglobljeni laboratorijski profil, ne zgolj osnovne krvne slike, temveč analizo mineralov in elementov v sledovih, širok spekter vitaminov ter stanje maščobnih kislin v membrani rdečih krvničk. Prav zadnje po besedah dr. Perka veliko pove o protivnetni sposobnosti organizma. Sem spada še temeljita analiza blata za ugotavljanje mikrobioma in t. i. metaboloma.

"To je kot servis za avto," pravi dr. Perko. "Enkrat na leto ali na dve leti preverimo, v kakšnem stanju je sistem. Kje so primanjkljaji, kje so presežki, kje telo izgublja ravnovesje. S tem ne vplivamo le na energijo, temveč tudi na kosti, ustno votlino in hormonsko stabilnost."

Takšen pregled pogosto razkrije tisto, kar še ni bolezen, a ni več optimalno. In prav v tem prostoru, med zdravjem in boleznijo, je po besedah dr. Perka največ možnosti za ukrepanje.

Ne gre za zdravljenje simptomov. Gre za to, da dobo zdravja podaljšamo, preden telo zdrsne v dobo bolezni.

Zaupajte svoji intuiciji

Najboljši scenarij? Preventivno ob 40. letu, še bolje ob prvih subtilnih znakih, ki jih začutite same.

"Pred 40. letom redko vidim te spremembe. Od 40. do 55. leta pa skoraj vedno," pravi dr. Perko. "Razlika je v tem, ali jih ujamemo pravočasno. Prehod v menopavzo je lahko znosen, normalen, brez večjih psiholoških nihanj, a telo moramo podpreti, preden se neravnovesje poglobi."

Po njegovih izkušnjah imajo ženske v tem obdobju edinstveno prednost – intuicijo.

"Ženske zelo zgodaj začutijo, da nekaj ni več tako kot prej. Če vam notranji glas pravi, da bi bilo dobro preveriti telo, ga poslušajte. Raje pridite pri 38 kot pri 45."

Ker v tem obdobju ne gre več za reševanje akutnih težav, temveč za upravljanje prihodnjih desetletij življenja.

Intuicija po 40. letu pomaga prepoznati prve znake hormonskega in presnovnega neravnovesja. Foto: Ustna medicina Menopavza ni bolezen, je prehod

Vprašanje ni, ali boste vstopile v menopavzo, vprašanje je, v kakšnem stanju vas bo ta prehod našel.

Boste čakale, da se utrujenost poglobi? Da nihanja razpoloženja postanejo del vsakdana? Da kostna gostota tiho zdrsne pod varno mejo?

Ali pa boste pravočasno preverile stanje – hormonsko, presnovno in protivnetno – ter podprle telo tam, kjer to res potrebuje?

Progesteron ima v tem obdobju pomembno vlogo, čeprav se o njem govori precej manj kot o estrogenu. V perimenopavzi pogosto najprej začne upadati prav progesteron – hormon, ki spodbuja nastajanje nove kostnine in pomaga uravnavati vnetni odziv v telesu. Ko njegova raven pade, se lahko gradnja kosti upočasni, hkrati pa se poveča občutljivost tkiv za vnetne procese. Ker imajo tudi dlesni receptorje za spolne hormone, se hormonska neravnovesja lahko pokažejo kot večja krvavitev dlesni, občutljivost ali hitrejše napredovanje parodontalnih vnetij. Spremembe v ustni votlini zato včasih niso le lokalna težava, temveč zgodnji odraz širših hormonskih in presnovnih sprememb v telesu.

Kot poudarja dr. Perko, je največ prostora za ukrepanje prav v območju med popolnim zdravjem in jasno izraženo boleznijo – tam, kjer simptomi še niso dramatični, telo pa že pošilja prve signale.

Ženske, ki skrbijo za svoje zdravje, vedo, da preventiva ni pretiravanje, je premišljena odločitev.

Če ste v obdobju po 40. letu in čutite, da telo zahteva več pozornosti, je morda prav zdaj pravi čas za poglobljen pregled – in za zavestno upravljanje prihodnjih desetletij svojega življenja.

Teme, o katerih govori dr. Perko – povezave med črevesjem, hormoni, ustno votlino in sistemskim zdravjem –, bodo v središču tudi na konferenci MAHA Symposium 2026.