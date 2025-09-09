Dr. Sebastjan Perko: Pri nas je pacient sprejet točno tak, kot je

Zakaj nas je toliko ljudi strah obiska pri zobozdravniku? Strah pred zobozdravnikom je pri mnogih večji od bolečine posega. Dr. Sebastjan Perko, ustanovitelj klinike Ustna medicina in Integrativne medicine MAHA, dokazuje, da je lahko obisk povsem drugačna izkušnja: varen, spoštljiv in brez obsojanja. Predvsem pa je to naložba v celostno zdravje. Ko odpovejo druge oblike zdravljenja in je človek obsojen na dolgotrajno jemanje zdravil, prav skrb za ustno votlino pogosto odpre vrata do zdravja, boljšega počutja in okrevanja.

Dr. Perko, ste eden redkih zobozdravnikov pri nas z doktoratom na Institutu Jožef Stefan. Kako vam to znanje, ki ste ga pridobili na doktorskem študiju, pomaga pri vsakdanjem delu s pacienti?

Na doktorat sem prišel z veliko truda in prepričevanja profesorjev, da sem resen in da si želim znanja. Na Institutu Jožef Stefan sem vpisal mednarodno podiplomsko šolo (MPŠ), kjer sem se ukvarjal z biokeramiko, torej materialom, iz katerega se danes izdelujejo implantati in mostički. To znanje imam do ravni atomov. Vse, kar sem takrat delal v laboratoriju, od mešanja praškov do analize materialov, sem teoretično in praktično razumel.

Največja vrednost doktorata zame je, da sem se naučil kritično razmišljati in predvsem šele zdaj razumem, da se za uspešen razvoj česarkoli mora znanje prilagajati neznanju. Videti in vedeti, kateri podatki so zanesljivi in kateri niso, je dandanes svojevrstna umetnost. Spoznal sem, da tudi znanstveni članki niso vedno absolutna resnica, zato je pomembno preverjati, iskati prave mentorje in se povezovati z najboljšimi strokovnjaki na svetu. To mi danes omogoča, da v zobozdravstvu in medicini uporabljam res preverjene metode, predvsem iz Švice in Nemčije, nekaj tudi iz ZDA in z Vzhoda, in da pacientom ponudim varne materiale ter postopke, ki imajo dokazano učinkovitost.

To znanje prinašam v prakso vsak dan, ko izbiram materiale, ko se odločam za terapijo in ko razmišljam o dolgoročnem zdravju pacienta. In to je tudi razlog, da imamo danes v naši kliniki paciente, ki pridejo k nam iz tujine, ker vedo, da delamo na osnovi najvišjih standardov in z najboljšimi materiali, torej ne prihajajo, ker bi bili poceni.

Med doktorskim študijem na Institutu Jožef Stefan je dr. Sebastjan Perko raziskoval biokeramiko in pridobil znanje, ki mu danes daje samozavest pri uvajanju stoodstotno brezkovinskih rešitev v zobozdravstvu. Foto: Arhiv MAHA

Ste v času doktorskega študija opravljali delo zobozdravnika?

Vzporedno sem opravljal pripravništvo kot zobozdravnik , doktorski študij pa vsak vikend in večer. Profesorji so me sprejeli enakovredno, študijski sistem na MPŠ pa prilagaja vsebino predmetov na doktorsko temo, ki jo študent dobi ob vpisu, kajti fiziko materialov in kemijo materialov sem moral obvladati prav skozi prizmo svoje teme. To je izjemna šola, saj sem vse, kar sem kasneje delal v laboratoriju, lahko podprl z globokim teoretičnim znanjem.

Znanje z doktorskega študija mi daje samozavest, da sem se brez strahu lotil stoodstotno brezkovinske protetike, tako fiksne kot snemne, že leta 2013, pred približno petimi leti pa tudi stoodstotno brezkovinske implantologije. Takrat smo bili med prvimi, ki smo začeli delati popolnoma brez kovin . Danes pacienti cenijo, da uporabljamo stoodstotno biokeramične implantate, ki so varni za telo in omogočajo hitrejšo regeneracijo.

V kliniki MAHA se sodobno zobozdravstvo dopolnjuje z integrativnimi terapijami. To je pristop, ki temelji na preverjenih znanstvenih dokazih in pacientom omogoča hitrejše okrevanje po operacijah, manj potrebe po antibiotikih ter dolgoročno zdravje. Foto: Arhiv MAHA

Kako se vse te izkušnje z doktorskega študija danes odražajo pri vašem delu z bolniki?

Znam ločiti med resničnimi znanstvenimi dokazi in zgolj lepimi besedami. V medicini in zobozdravstvu uvajamo metode, ki so preverjene v najboljših evropskih centrih, predvsem v Švici in Nemčiji. Korak za korakom se uveljavljamo kot referenca v evropskem in svetovnem merilu. Nedavno sem prejel izjemno statistiko za boljše vraščanje zobnih vsadkov v kost po protokolu, ki sem ga razvil prav sam. Rezultate bom predstavil na konferenci evropskega združenja za implantologijo v Zürichu, kjer imam vabljeno predavanje. Naša klinika je zaradi tega zanimiva za paciente z vsega sveta, ki pridejo k nam prav zato, ker vedo, da pri nas dobijo strokovnost, varne materiale in tehnologijo, ki omogoča hitrejšo ter učinkovito regeneracijo. Sistemskih antibiotikov praktično ne uporabljamo več, dogovarjamo pa se za uporabo matičnih celic v kirurgiji, in to s slovenskim podjetjem.

Ko ste študirali materiale, teh v praksi v zobozdravstvu še skoraj ni bilo. Kako ste jih začeli uvajati v prakso?

Takrat so ti materiali šele prihajali in večina zobozdravnikov jih ni želela uporabljati, čeprav so kazali dobre rezultate. Ko smo ustanovili Ustno medicino, sem rekel: "Pri nas bomo delali brez kovin. In pika." Zakaj bi jih uporabljali, če obstajajo varnejše alternative? Kovinske zlitine pogosto vsebujejo nikelj, kobalt, molibden in krom, kovinski vsadki in nadgradnje pa tudi aluminij, vanadij ter različne nečistoče. Ko ti materiali pridejo v stik s slino, ki je ionska raztopina, začnejo v telesu sprožati interakcije. Posebej kontroverzna tema so električne napetosti, ki se pojavijo med različnimi kovinami. Te v ustih neprestano obstajajo – denimo med kovinsko nadgradnjo vsadka in amalgamsko plombo lahko teče od sto do 150 milivoltov, včasih celo več.

Ali to vpliva na zdravje? Sam menim, da ja. Danes, ko sem globoko v integrativni medicini , se mi to zdi povsem jasno, čeprav nekateri mislijo drugače. Moja izkušnja in znanje me vodita v to, da zagovarjam brezkovinske rešitve, saj so varnejše in bolj prijazne do telesa.

Usta niso ločen svet, ampak del našega telesa, in to enega najpomembnejših delov, glave. Ne moremo jih preprosto odložiti na nočno omarico, tudi če imamo protezo. Zato je povsem logično, da je ustna votlina tesno povezana z vsemi organi in sistemi v telesu, njen vpliv na zdravje pa bistveno večji, kot si večina predstavlja. Foto: Arhiv MAHA

Zakaj menite, da je ustno zdravje tako pomembno za celotno telo in ne samo za ustno votlino?

Usta so del telesa in to zelo pomembnega dela, glave. Ne moremo jih zvečer odložiti na nočno omarico, tudi če imamo protezo. Zato je povsem logično, da je ustna votlina organski sistem, povezan z vsem telesom.

Že med študijem me je navdušil članek o parodontalni medicini , kjer so opozorili na vpliv bolezni obzobnih tkiv na splošno zdravje. Dolgo je stroka te povezave zanemarjala, a danes imamo znanstvene dokaze in analitiko, ki to potrjujejo. Na velikih svetovnih konferencah, kot je bila nedavno na Dunaju, je glavna tema prav vpliv parodontalnih okužb na sistemska stanja.

V praksi to vidim vsak dan. Pacienti z revmatoidnim artritisom, fibromialgijo ali nevralgičnimi bolečinami se po zdravljenju parodontalne bolezni ali odstranitvi okuženih zob pogosto počutijo bistveno bolje. Nekateri celo prenehajo jemati zdravila, ker jih preprosto ne potrebujejo več. To je dokaz, da zdravljenje ustne votline neposredno vpliva na zdravje celotnega telesa – in to pri nas vidimo na številnih primerih.

Kdaj ste začutili, da morate klasično zobozdravstvo nadgraditi z integrativno medicino?

Želja, da bi postal zdravnik, je bila v meni od nekdaj. Že kot mlad sem vedel, da želim ljudi zdraviti, zobozdravstvo pa je prišlo kot pot, ki me je pripeljala do medicine. Na začetku sem bil prepričan, da se bom po prvem letniku prepisal na medicino, a sem kmalu spoznal, da ima tudi zobozdravstvo ogromno možnosti, da si resen zdravnik, ne le "zobar", sploh z izjemnim študijskim modelom v Sloveniji. Tudi tukaj smo Slovenci med naprednejšimi v EU ... Študiramo skupaj z zdravniki, kar nam daje širino, ki je v tujini pri zobozdravnikih pogosto ni.

V tretjem letniku na medicinski fakulteti so me začele zanimati tudi druge zvrsti medicine, kot so ajurveda, TKM, bioresonanca in drugi pristopi, ki so se mi zdeli logični in uporabni. Kasneje sem našel pravega mentorja v Švici, dr. Thomasa Raua, vodilnega strokovnjaka biološke medicine. Sodelujeva zelo tesno, skupaj sva diagnosticirala več kot 200 naših pacientov in kar veliko dni sem preživel z njim v ordinaciji v Švici. Danes me že povabi kot predavatelja v njegovih izobraževanjih. Zame je neprecenljivo, da mi je znanje predajal odkrito, brez skrivnosti, kot enakovrednemu kolegu. Eni izmed najinih skupnih pacientk je rekel, da bom enkrat postal pomembno ime medicine tega časa. To mi je vlilo dodatno energijo in zagon.

Od njega sem se naučil, kako integrativno medicino povezati z zobozdravstvom , in njegovo znanje sem prenesel v Slovenijo. Naša ustanova je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo, zato lahko bolnikom ponudimo diagnostiko in terapije na najvišji ravni. Na medicini imamo vse, kar imajo v Švici, na zobozdravstvu pa smo zgled za podobne klinike in ravno pripravljamo kurikulum za šolo, ki jo odpiramo predvidoma prihodnje leto. To je tudi razlog, da k nam prihajajo pacienti iz tujine, iz Kalifornije, celotne EU, Hongkonga in drugod, ker vedo, da v MAHA dobijo enako kakovost obravnave kot v najboljših evropskih centrih, nikoli pa kombinacije medicine in zobozdravstva, kot ju izvajamo pri nas.

Kdo je vaš tipični pacient?

Naš tipični pacient je tisti, ki je v farmacevtski medicini prišel do konca in je obsojen na dolgotrajno jemanje zdravil. Takrat ljudje začnejo iskati rešitve drugje. Naše delo je zaradi tega zahtevno, a imamo veliko podporo, saj se integrativna oziroma sodobna medicina danes močno razvija in ima trdno znanstveno podlago. Na voljo je ogromno raziskav, ki jih lahko uporabimo pri reševanju konkretnih bolezni in težav. To je v resnici lepa doba medicine in želim si, da bi bili mi med tistimi, ki v tem prednjačijo.

Integrativna medicina pomeni povezovanje najboljšega iz različnih pristopov, od klasične kirurgije in farmacije do ajurvede, biološke medicine in prehranskih strategij. Cilj je en sam: dolgoročno zdravje pacienta z najmanjšo mogočo obremenitvijo telesa. Tako lahko marsikdo postopoma zmanjša ali celo opusti zdravila. Foto: Arhiv MAHA

Kaj pravzaprav pomeni integrativna medicina?

Zame je integrativna medicina odgovor na čas, v katerem živimo. Dolga desetletja smo imeli razpršene pristope k zdravljenju: klasično farmacijo na eni strani, nato biološko medicino, homeopatijo, ajurvedo, tradicionalno kitajsko medicino … Vsaka zase je imela svoje prednosti, a vsak posamezen pristop je bil omejen glede na zahteve sodobnega človeka. Danes prihaja obdobje, ko vse to povezujemo, združujemo v celoto in ustvarjamo novo dobo medicine.

Integrativna medicina pomeni, da vzamemo najboljše iz različnih znanj in jih združimo v celovit načrt zdravljenja. V zobozdravstvu še vedno uporabljamo farmacevtske anestetike, redko antibiotike. Pacientom z artritisom svetujemo, naj zdravila jemljejo naprej, dokler je to potrebno za njihovo dobro počutje. A hkrati dodamo znanja biološke medicine, ajurvede, prehranskih pristopov ali tradicionalne kitajske medicine. Sčasoma lahko marsikatero zdravilo zmanjšamo ali celo ukinemo, vedno ob natančnem medicinskem spremljanju laboratorijskih izvidov.

Imam paciente, ki so po letih jemanja tablet za visok pritisk postopno prenehali jemati zdravila in danes živijo brez njih, povsem stabilno. To je bistvo integrativne medicine, da združimo najboljše iz različnih svetov in pacientu omogočimo dolgoročno zdravje z najmanjšo mogočo obremenitvijo telesa.

V vaši kliniki imate ogromno sodobnih naprav. Kako se odločate za tako drage investicije, ki jih v javnem zdravstvu skoraj ni?

Res je, takšne opreme v javnem zdravstvu, kamor spada tudi zobozdravstvo, praktično ne najdete. Pri nas gre ves čas za iskanje najboljših rešitev za pacienta. Ko vidimo, da neka tehnologija res deluje, jo kupimo ne glede na to, koliko stane. Tudi finance imamo organizirane integrativno …

Včasih kdo reče, da smo dragi. Morda res, a ko pacientu razložim, da smo dražji zato, ker vlagamo v razvoj, ker imamo najnovejšo tehnologijo in ker naši sodelavci hodijo na najboljše konference v tujini, razume, da to ni strošek, ampak naložba v njegovo zdravje. Tudi Švicarji, ki so prvič prišli k nam, niso mogli verjeti, da imamo tako veliko kliniko in opremo, ki jo sicer vidijo samo v svojih najboljših klinikah.

Pacientom nudimo najboljše materiale, najsodobnejše naprave in terapije, ki jim pomagajo do hitrejšega okrevanja in dolgoročnega zdravja.

Znanje iz Slovenije odmeva po svetu: dr. Sebastjan Perko redno predava na največjih strokovnih konferencah in z ekipo v MAHA ustvarja standarde, ki jih prepoznava tudi mednarodna stroka. Foto: Arhiv MAHA

Vaše delo je prepoznano tudi v tujini, redno vas vabijo na največje strokovne konference. Kje vse ste v zadnjem času predavali in kakšne teme predstavljate mednarodni strokovni javnosti?

Letos imam jesenski del koledarja popolnoma zapolnjen. Nedavno sem predaval v Münchnu na konferenci podjetja Herrmann Apparatebau, proizvajalca vrhunskih medicinskih naprav za terapijo z ozon-kisik autohemoterapijo. To so v svetu zelo priznane metode, pri nas pa jih šele spoznavamo.

Redno sodelujem tudi z dr. Thomasom Rauom na številnih izobraževalnih tečajih. On je v letih, ko intenzivno prenaša svoje znanje na mlajše generacije, in izjemno dragoceno je, da me vključuje v to delo. Zdaj me čaka Zürich, kjer bom predaval o cirkonijevih vsadkih, nato Dunaj z vsebinami o sodobnem zobozdravstvu in njegovih povezavah s celotnim telesom, ter ponovno München.

Skupaj z ajurvedskim zdravnikom sva povabljena v Kopenhagen, kjer bova predstavila našo kombinacijo zahodne in ajurvedske medicine, ki je v evropskih strokovnih krogih vzbudila veliko zanimanja. Leto bom zaključil na evropskem kongresu integrativne medicine v Portu. Tam bom imel več predavanj, hkrati pa sem bil povabljen, da sam organiziram celotno dvorano, v kateri izberem predavatelje, teme in usmeritve razprave. Odločil sem se, da bomo razpravljali o tem, kako integrativno medicino predstaviti pacientom, kakšna je prihodnost medicine in kako organizirati večje klinike oziroma kar "bolnišnice".

Na začetku leta 2026 me čakajo predavanja v Bangkoku in Hongkongu, povabljen pa sem tudi kot gostujoči predavatelj v Abu Dhabiju. To zame in za mojo ekipo pomeni potrditev, da delamo v pravo smer.

Na našo kliniko MAHA zato gledam kot na nekakšno majhno bolnišnico, ki deluje po najvišjih mednarodnih standardih in je vpeta v evropski strokovni prostor.

V ordinaciji MAHA je pacient sprejet brez obsojanja. Pomembno je, da se počuti varnega, slišanega in spoštovanega. Le tako je mogoče zdraviti tako telo kot dušo. Foto: Arhiv MAHA

Veliko ljudi se boji obiska pri zobozdravniku. Kako pri vas poskrbite, da pacient dobi občutek varnosti in zaupanja?

Najhuje, kar lahko naredi zdravnik, je, da pacienta obsoja. Da mu na primer reče, kje ste bili deset let, zakaj ste se zapustili, zdaj pa naj mi rešujemo ... Tak pristop ustvarja sram in strah, ki sta pogosto hujša od posega. Pri nas tega ni. Pacient je sprejet točno tak, kot je. Ne glede na to, kako je videti, kakšno je njegovo ozadje ali kako zahtevno je njegovo stanje.

Naša ordinacija je prostor zaupanja. Pri nas se ne obsoja, ampak posluša. Ko ustvariš varen prostor, pacienti pogosto prvič v življenju spregovorijo o svoji zgodbi, včasih o zelo težkih izkušnjah, tudi o zlorabah. Takrat vidiš, kako globoko je povezano telesno in duševno zdravje. In takrat še bolj začutiš, kako pomembno je, da je človek v ordinaciji sprejet s spoštovanjem.

Pogovor je zato pri nas izjemno pomemben. Pacient mora vedeti, da ima tukaj prostor, kjer se mu posvetimo, brez hitenja in brez obsojanja. Ordinacija je naše svetišče, kjer se zdravi tako telo kot duša.

Po koliko obiskih pacient pri vas začuti spremembo?

To je seveda odvisno od posameznika in njegovega stanja, a spremembe pogosto opazimo zelo hitro. Včasih že po nekaj tednih. Spomnim se gospoda s trdovratno diagnozo pekočega jezika. Farmacija za to težavo žal nima prave rešitve, ljudje pa živijo z neprestanim pekočim občutkom in kovinskim okusom v ustih. K nam je prišel obupan, a že po prvem obisku in začetnem načrtu zdravljenja je čez tri tedne povedal, da ga jezik ne peče več. Tudi sam je veliko prispeval, kuha domačo hrano, se izogiba restavracijam in se izobražuje o prehrani, zato so rezultati prišli hitro.

Takšni primeri so vedno ganljivi, saj pokažejo, kako močan je celovit pristop. Seveda pa ne gre vedno tako hitro. Njegova žena, ki je imela drugačno simptomatiko, na začetku še ni občutila spremembe. A z rednim delom in spremljanjem laboratorijskih izvidov – analiz krvi, blata, urina – pridejo rezultati pri večini pacientov. Ključno je, da obravnavo prilagodimo posamezniku in ga spremljamo korak za korakom.

Dr. Sebastjan Perko vsakemu pacientu pristopi osebno. Pri njem človek nikoli ni zgolj številka. V MAHA uporablja napredne ekološke materiale in vrhunske aparate, ki omogočajo hitrejšo in manj bolečo regeneracijo po posegu, ob tem pa temelji na preverjenih metodah in izkušnjah, pridobljenih v Švici. Prav zato mu zaupajo tudi številni pacienti iz tujine. Kot predavatelja ga redno vabijo na največje mednarodne konference, kar je še ena potrditev strokovnosti in predanosti delu. Foto: Barbara Reya

Zakaj in kako na obisk k vam?

Naša klinika je namenjena različnim skupinam ljudi, ki iščejo nekaj več kot klasično zobozdravstvo ali medicino.

Prva skupina so tisti, ki želijo vlagati v dolgoživost in ohraniti svoje zdravje, še preden se pojavijo resne težave. Ti ljudje pogosto nimajo večjih simptomov, morda le utrujenost, a z našimi diagnostičnimi metodami in laboratoriji v Nemčiji lahko odkrijemo zgodnje odklone v telesu. S tem bistveno zmanjšamo verjetnost resnih bolezni, kot so kap, rak ali artritis.

Druga skupina so pacienti, ki že čutijo prve težave: zbujajo se s trdimi rameni, imajo otečene noge, ne spijo dobro. Klasična diagnostika tu pogosto še ne pokaže ničesar, a mi vemo, da se v telesu že dogaja neravnovesje. Zato jih obravnavamo celostno, pregledamo kri, blato, urin, naredimo načrt in ukrepamo pravočasno.

Tretja skupina so pacienti, ki so že obiskali številne specialiste, a jim ti niso postavili jasne diagnoze, ali pa se soočajo z dolgotrajno terapijo z zdravili, ki na dolgi rok prinašajo stranske učinke. Prav pri teh bolnikih je integrativna medicina najdragocenejša, saj telo obravnavamo celostno, združujemo različna znanja in iščemo vzrok težave, ne le lajšanja simptomov. Seveda pri tem ne zavračamo klasične diagnostike – CT, MRI in ultrazvok ostajajo nepogrešljivi. Prav tako pacienti predpisana zdravila jemljejo naprej, mi pa postopoma in v sodelovanju s specialisti, ki so jih predpisali, razmišljamo o zmanjševanju odmerkov ali, kjer je mogoče, o popolni prekinitvi.

K nam pridete, ko želite resnično razumevanje svojega telesa. Pregled pri nas ni le tehnična obravnava, ampak osebni stik, spoštovanje in iskanje poti do trajnega zdravja.