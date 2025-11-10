Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?



Avtor:
N. V.

Ponedeljek,
10. 11. 2025,
10.00

POP TV kviz Peter Poles

Ponedeljek, 10. 11. 2025, 10.00

10 minut

Peter Poles v novi vlogi, vodil bo kviz Na lovu

Avtor:
N. V.






Peter Poles | Foto Pop TV

Foto: Pop TV

Na POP TV prihaja nov kviz, slovenska različica hrvaške Potjere. Kviz Na lovu bo vodil Peter Poles.

Ljubitelji hrvaške Potjere bodo kmalu lahko gledali slovensko različico, na POP TV namreč prihaja novi kviz Na lovu. V njem se bodo v vsaki oddaji štirje tekmovalci podali v boj z neizprosnim lovcem, oddajo pa bo vodil znan obraz, Peter Poles.

Poles je povedal, da najbolj uživa, ko je lahko na strani tekmovalcev – ko jih spodbuja, preden se podajo na dvoboj z lovcem. Njegova naloga je še posebej odgovorna, saj so v igri visoke denarne nagrade, potek igre pa je odvisen tudi od tega, kako natančno postavlja vprašanja. "Zato sem res želel, da je vse, kot mora biti – kar pri približno 120 prebranih vprašanjih na oddajo ni ravno preprosto," je še povedal Poles. Najbolj ga je navdušil ekipni duh med popolnimi neznanci, ki jih povezuje strast do znanja.

"Nepredvidljivo je vse do konca"

"Snemanja so bila napeta, vzdušje pa izjemno – pozitivni in razgledani tekmovalci ter naši ‘hodeči enciklopedisti’ lovci, ki znajo presenetiti prav v vsakem trenutku," je pojasnil in dodal: "Nepredvidljivo je vse do konca – ko misliš, da je usoda zapečatena, se v zadnjih trenutkih vse obrne na glavo. Prav ta človeški dejavnik dela kviz zanimiv in resnično napet."

POP TV kviz Peter Poles
