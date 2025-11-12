Leo Mihevc so mnogi prvič spoznali šele, ko nas je pozdravila s plakatov za serijo Nemirna kri, a mlada igralka ima za seboj že uspešno mednarodno manekensko kariero v New Yorku, ki jo je privedla celo v serijo Modni oblikovalci Heidi Klum. V Sloveniji se je že pojavila v več televizijskih serijah in na odrskih deskah. V Spotkastu je razkrila, koliko ima skupnega s televizijsko kriminalistko Saro Petrič, zakaj sproti gleda serijo, kateri je njen najljubši film, kaj je odnesla iz svojih newyorških časov in zakaj se je vrnila v Slovenijo.

Lea Mihevc je izredno sproščena in umirjena, a naredi vtis s prezenco. To ji je skupno z glavno junakinjo serije, kriminalistko Saro, a med njima je tudi precej razlik. "Nisem tako impulzivna kot Sara, ona kar gre naprej, sem pa tudi jaz včasih zelo trmasta, ko se v kaj zapičim. Ampak bistvena razlika je v tem, da jaz veliko veliko razmišljam in prevprašujem svoje odločitve, ona pa kar šiba naprej. Včasih si želim, da bi imela nekaj te njene odločnosti in samo šla," se pošali.

Povsem drugačna Sara Petrič

Bi se pa skoraj zgodilo, da bi dobili čisto drugačno Saro Petrič, saj se Mihevc sprva sploh ni potegovala za glavno vlogo v seriji Nemirna kri. Kot razloži v Spotkastu: "Na avdicijo sem prišla za druge like, sploh ne za Saro. Najprej sem brala za Boletko, Diano in Lucijo in mi je bila vsaka po svoje zanimiva, potem pa so mi ponudili še branje vloge za Saro in se mi zdi, da smo vsi začutili, da mi je to blizu. Ampak vsi ženski liki v naši seriji so mi dragi."

Lea Mihevc je kot igralka debitirala v zadnji sezoni Ene žlahtne štorije, zdaj pa jo spremljamo kot mlado kriminalistko v seriji Nemirna kri. Foto: Gaja Hanuna

Ta ljubezen do drugih junakinj jo je tudi spodbudila, da zdaj redno spremlja serijo. Kot glavna igralka namreč ni imela časa za spremljanje zgodbe. "Zdaj redno gledam serijo, ker me zanimajo druge linije zgodbe. Med snemanjem ni časa za branje celotnih scenarijev. Na začetku sem še nekako zmogla, potem pa vse manj, ker sem imela preveč svojega dela. Zdaj mi je zanimivo gledati, kaj se zgodi z drugimi liki in kako to vpliva na celoto. Me je kar potegnilo."

Resnica o Heidi Klum in Timu Gunnu

Razgovorila se je tudi o svoji manekenski karieri in predvsem o sodelovanju v resničnosti oddaji Modni oblikovalci Heidi Klum, kjer je bila manekenka enega od tekmovalcev. "Kot model ne tekmuješ, ampak te potegne v zgodbo, v življenja teh tekmovalcev. Ni ti vseeno. Je pa res, da ko izpade tvoj oblikovalec, izpadeš tudi ti. Imela sem srečo, da sem prišla do konca, ker je pri tej seriji res fajn ekipa. Heidi je bila super, Tim Gunn je bil srce od človeka. To je bila zelo lepa izkušnja."

"Manekenstvo mi je uspelo dovolj izkoristi, da sem od tega živela, in to v New Yorku, kar je bila nepozabna izkušnja." Foto: Gaja Hanuna

V New Yorku je imela uspešno kariero, ampak, kot razloži, je uspeh zmeraj relativen. "Kaj sploh je uspeh? Ja, uspešno sem delala in živela od tega – to recimo, da je uspeh. Heidi Klum in vse to, človek bi pričakoval, da so manekenke dobro plačane, kar ni res. Tam gre za prepoznavnost in druge stvari, ampak to niso bajni denarji. Mi je pa uspelo dovolj izkoristi manekenstvo, da sem od tega živela, in to v New Yorku, kar je bila nepozabna izkušnja."

Tako zeleno je, da so me bolele oči

Lea Mihevc je tudi razložila, kako jo je življenje v New Yorku začelo spreminjati in kako je to privedlo do tega, da se je odločila za vrnitev v Slovenijo. "Ena ključnih stvari, ki sem jih zaznala pri sebi, je bila, da sem otrdela. Poleg tega sem hotela igrati in našla sem pogum, da se lotim tega, nakar je sledilo več stvari. Potekla mi je viza in lahko bi jo obnovila in se ukvarjala z manekenstvom ter si s tem plačevala šolanje za igro, alternativa pa je bila, da se vrnem domov in se vpišem na fakulteto. Odločila sem se za slednje," zadovoljno zaključi misel. In ni ji bilo žal. "Vedno, ko sem se vrnila, me je šokiralo, kako zelena je Slovenija. Prav oči so me bolele. Sicer pa ob vrnitvi iz New Yorka nisem zaznala, da bi se Slovenija spremenila, ampak me je presenečalo, kako so nekatere stvari ostale iste. In to sem potrebovala."

"Tam je delo, delo, delo. Tukaj pa še vedno imamo vrednote, ki so mi zelo dragocene, sploh zdaj, ko imam otroke," pove o razliki med življenjem v New Yorku in v Sloveniji. Foto: Gaja Hanuna

Za konec razkrije še, kaj je tisto, kar bi želela prinesti s seboj iz New Yorka in česa ne bi. "Vsekakor bi želela več njihove odprtosti za vse. Za druge ljudi, za nove izkušnje … Je pa tudi veliko stvari, ki jih ne bi prinesla sem, saj sem se vrnila z razlogom. Lepo je, da se še zmeraj znamo ustaviti. Tam je delo, delo, delo. Tukaj pa še vedno imamo vrednote, ki so mi zelo dragocene, sploh zdaj, ko imam otroke. Znamo se ustaviti in smo prisotni v življenju, namesto da se nam zgolj zgodi."

