V Spotkastu je Eva Cimbola gostila numerologinjo Lili Sorum, s katero sta se najprej ozrli nazaj v leto 2025, nato pa odprli pogled v leto 2026 ter razložili, kako numerologija sploh deluje in kaj nam lahko pomaga razumeti pri osebnih in kolektivnih ciklih.

Numerologija izhaja iz predpostavke, da ima vsako število svoj pomen, namen in energijo. Vsako leto nosi svojo vibracijo, ki jo dobimo s seštevkom števk letnice. Leto 2026 seštejemo v število 1, kar simbolizira nov začetek, nov cikel in korak naprej.

Pogled nazaj: kaj je odneslo leto 2025

Lili je poudarila, da je bilo leto 2025 obdobje zaključevanja. Marsikaj je izzvenelo, čeprav pogosto nismo znali točno poimenovati, kaj. Ostal je občutek, da nekaj več ne deluje, vendar še nismo imeli jasne slike, kaj točno prihaja. Ta praznina ni napaka, ampak priprava. Leto 2026 prinaša prostor, kjer se začnejo kazati konkretne nove smeri.

Leto 2026 prinaša energijo enke

Število ena pomeni začetek nove poti. To ne pomeni nujno mirnega ali lahkega leta, bo pa leto 2026 po besedah Lili konstruktivno. Gre za čas, ko se začne nekaj novega graditi – tudi če sprva ne izgleda udobno. Leto odpira nove poklicne poti, spremembe v osebnih vlogah, več poudarka na domu, družini in odnosu do sebe. Lekcije do sebe bodo na prvem mestu. Ne kaj pričakuje okolica, temveč kaj nas resnično izpolnjuje.

"Do ljubezni in odnosov bomo v letu 2026 pristopali drugače. Manj bo zunanjih meril in več vprašanj, kot so: kaj jaz čutim, kaj mene osrečuje, kje sem jaz v tem odnosu," napoveduje numerologinja.

Lili Sorum je to povzela tudi z mislijo, da bomo v tem letu srečali sami sebe. "To je čas napredka – tudi takrat, ko nam spremembe sprva niso všeč. Tudi neljube situacije niso nujno slabe, čeprav se tako zdijo na prvi pogled."

Kakšen človek si želim biti?

Na kolektivni ravni leto 2026 prinaša zelo močne energije, kar se v svetovnem merilu lahko odraža kot prestopanja meje – politično in osebnostno -, ter prinaša veliko ognja, napetosti in tudi vojnih žarišč.

A prav enka je tista, ki simbolizira korak naprej. Ne glede na dogajanje v svetu je Lili poudarila pomen tega, da se v "turbočasih" vprašamo, kakšen človek si želim biti?

Pri prihajajočih volitvah se po numerološkem pogledu obetajo preobrati. Dogajanje nas bo lahko "guncalo in rukalo", a hkrati bo to čas, ko bodo mladi glasovi bolj slišani. Veliko trendov, ki se bodo začeli na začetku leta, bo prav tako hitro izzvenelo – leto bo dinamično in nepredvidljivo.

Slovenija v številu 5

Lili je pogledala tudi numerološko sliko Slovenije. Ta je trenutno v številu 5, kar pomeni nestanovitnost, gibanje, spremembe, zavračanje starih vzorcev in omejitev. Po domače povedano: Slovenija je kot v puberteti. Razgibano, ne vedno prijetno, a nujno za razvoj in napredek.

Kako si izračunamo svoje numerološko leto?

Je pa numerologinja Lili Sorum pojasnila tudi, kaj prinaša leto 2026 za posameznike. Svoje numerološko leto za letnico 2026 številko si izračunamo tako, da seštejemo dan, mesec in leto, ki nas zanima. Eva Cimbola je rojena 17. 4., kar pomeni, da seštejemo 17+4+2+2+0+6 in nato seštejemo še rezultat 3+1 ter dobimo številko 4. Ta izračun nam pokaže, kakšne teme bomo na osebni ravni bolj intenzivno doživljali v določenem letu.

