V novi epizodi Spotkasta je Eva gostila Zvezdana Šimiča, bolj znanega kot DJ Zeds, ustvarjalca Sladice, enega najbolj prepoznavnih glasbenih projektov zadnjih dveh desetletij pri nas. Dogodek, ki je nastal iz radijske oddaje in se medtem razvil v kultno mešanico soula, R&B-ja, funka in hip-hopa, letos obeležuje svojo 20. obletnico.

Eva je na začetku pogovora priznala, da ob imenu Sladica nikoli ni razmišljala o tem, da gre za glasbeni projekt – ime je zvenelo mehko, drugačno in zanimivo. "Sladica je vedno imela malo poetičen prizvok," pove v smehu. DJ Zeds pa hitro razloži: gre za glasbeno "sladico po glavnem jedilniku", torej za dogodek, ki ti nekaj da, te nagradi, te dvigne.

Sladica ni bila nikoli klasičen DJ dogodek. Zeds ne pripravlja setov vnaprej – v dveh urah se sprehodi skozi 40 let glasbe, od 80 do 180 udarcev na minuto. "Včasih izpade kaotično, ampak vedno je iskreno. Vokalna glasba, občutek, trenutek – to je bistvo," pravi.

"Po vsakem dogodku pride obdobje tišine," prizna DJ Zeds in doda: "Potem pa pride nova glasba in me spet potegne." Foto: Bojan Puhek

Letos Sladica praznuje 20 let prvega partyja v Ljubljani. Ko so ga ustvarili, sploh niso razmišljali o tem, da bo postal tradicionalen. "Po vsakem dogodku pride obdobje tišine," pravi Zeds. "Potem pa pride nova glasba in me spet potegne."

Glasbo je vrtel že v osnovni šoli

Zeds je v pogovoru razkril, kako sta ga glasba in šport oblikovala od malega. V osnovni šoli je že vrtel glasbo, kasneje pa globoko posegel v radijski svet. Kot otrok je sodeloval v radijskih igrah, kjer je bil njihov mentor Frane Milčinski Ježek. Rad je spremljal športne prenose tudi – navada, ki je z njim ostala vse do danes, ko je del športnih prenosov tudi profesionalno.

V sodobni glasbeni industriji ga moti zlasti pretirano uklanjanje formi in izguba pristnosti. Foto: Bojan Puhek

Včasih se zdi, da je sodobna glasba delana za otroke

Zeds je brez olepševanja spregovoril tudi o sodobni glasbeni industriji. Zlasti ga moti pretirano formatiranje in izguba pristnosti. "Nekoč si moral imeti barvo glasu, lirično moč, talent. Danes je velik del glasbene industrije prej posel kot umetnost," pove. Ko posluša radijske hite, ima včasih občutek, da je glasba "preveč poenotena" in manj osebna kot včasih. Kot primer izpostavi rap: "Nekoč si moral biti vse – danes je pogosto dovolj prava formula. Včasih imam občutek, kot da je vsa ta glasba delana za otroke."

"Starši smo tisti, ki otrokom pokažemo glasbeno širino"

V pogovoru sta se dotaknila tudi njegovih otrok in vprašanja, ali kdo od njih kaže zanimanje za njegove korake. Pravi, da trenutno ne, a je bistveno nekaj drugega: "Starši smo tisti, ki otrokom pokažemo glasbeno širino. Če jim damo le radijske hite, bodo poznali samo to. Če pa jim damo še kaj drugega, bodo svet slišali drugače."

Če otrokom predvajamo le radijske hite, bodo poznali samo to, pravi DJ Zeds. "Če pa jim damo še kaj drugega, bodo svet slišali drugače." Foto: Bojan Puhek

Zeds že od leta 2017 sodeluje z vrhunskimi glasbeniki, kar zanj predstavlja ogromno čast. Pri tem je zelo spoštljiv: "Nikoli se nisem dotaknil njihovih instrumentov. Nekatere stvari so svete."

Veliki dogodek ob 20-letnici

Dogodek Sladica letos obeležuje 20 let od prve izvedbe. Zeds s Sladica Bandom pripravlja veliki decembrski dogodek Sladica Live & Party, ki bo 26. decembra v ljubljanski Cvetličarni. Dogodek bo kot po navadi združil soul, funk, R&B, hip-hop in 40 let glasbene zgodovine, ki jo bo DJ Zeds prepletel tako, kot zna samo on – spontano, iskreno in z veliko spoštovanja do glasbe in publike.

Spotkast poiščite na Siol.net ali na vseh najbolj priljubljenih platformah za avdiovsebine: Spotify, Apple Podcasts, Pocket Casts, Audible, Amazon Music ... Vidimo se tudi na Siol.net in YouTubu.