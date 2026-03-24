V novi epizodi Spotkasta smo gostili Lio Zuljan, mlado ustvarjalko vsebin, ki je v zadnjih letih nabrala kar nekaj zanimivih življenjskih izkušenj. Med drugim je eno leto študirala na Kitajskem, nekaj časa pa je živela tudi v New Yorku, kjer je delala kot varuška. V pogovoru je odkrito spregovorila o neprijetni izkušnji, ki jo je tam doživela, življenju v času strogih covidnih ukrepov na Kitajskem in delu UGC-ustvarjalke, s katerim se ukvarja danes.

Sanje o New Yorku, ki so se končale zelo nepričakovano

New York je bil za Lio dolgo ena izmed tistih destinacij, ki te preprosto pritegnejo. Kot pravi sama, včasih sploh ne znaš razložiti, zakaj, a imaš občutek, da moraš neki kraj vsaj enkrat v življenju doživeti. Zato se je odločila, da se v mesto odpravi kot varuška oziroma au pair in tam nekaj časa tudi živi.

Sprva se je zdelo, da je vse tako, kot mora biti. Skrbela je za deklico, njeni dnevi pa so bili precej podobni rutini staršev. Zjutraj jo je zbudila, pripravila za vrtec, uredila zajtrk in nato načrtovala aktivnosti za preostanek dneva. A po približno mesecu in pol je začela čutiti, da z družino, pri kateri je živela, niso najbolj kompatibilni. Ko je to iskreno izpostavila, se je zgodilo nekaj, česar ni pričakovala. "Rekla sta, naj v pol ure spakiram stvari in grem. To se je zgodilo okoli devetih zvečer," se spominja.

Prizna, da je bil to eden težjih trenutkov, saj se je znašla na drugem koncu sveta brez pravega načrta, kaj narediti. "Ko si sam v tuji državi in nimaš kam iti, je to res šok. Samo razmišljaš, kako čim prej priti na varno." Na srečo sta bili takrat v New Yorku na obisku tudi njena mama in sestra, ki sta ji v tistem trenutku pomagali. Več o tem, kaj se je zares zgodilo in kako je položaj rešila, Lia razkrije v Spotkastu.

"V pol ure sta rekla, naj spakiram stvari in grem. To se je zgodilo okoli devetih zvečer." Foto: Liam Toni Šironjič

Kaj pravzaprav pomeni biti UGC-ustvarjalec

Danes Lia deluje tudi kot UGC-ustvarjalka. To je poklic, ki v svetu družbenih omrežij postaja vse bolj razširjen, a ga marsikdo še ne pozna dobro. Gre za ustvarjanje video- in fotovsebin za podjetja, ki jih ta uporabljajo na družbenih omrežjih, spletnih straneh ali v oglasih.

Kot pojasnjuje sama, je bistvo takšnih vsebin predvsem pristnost. "Preprosto povedano je UGC-ustvarjalec nekdo, ki ustvarja video- ali fotovsebine predvsem za podjetja. Te vsebine so namenjene družbenim omrežjem, spletni prodaji ali spletnim stranem." Dodaja, da se je način oglaševanja v zadnjih letih močno spremenil, saj se je pozornost ljudi preselila predvsem na telefone. "Ni več vse velika produkcija. Danes lahko že nekdo iz svoje sobe ustvari vsebino, ki doseže ogromno ljudi."

"Ni več vse velika produkcija. Danes lahko že nekdo iz svoje sobe ustvari vsebino, ki doseže ogromno ljudi." Foto: Liam Toni Šironjič

Zakaj danes na družbenih omrežjih deli manj zasebnega življenja

Čeprav je aktivna na družbenih omrežjih, priznava, da se je njen odnos do deljenja zasebnosti s časom precej spremenil. Na začetku je bila pri objavah bolj odprta, danes pa zasebno življenje deli precej bolj premišljeno.

"Na začetku sem več delila tudi o svoji zvezi. Potem pa začneš ceniti nekatere stvari in ugotoviš, da ne želiš objaviti vsega," pravi. Po njenem mnenju vsaka ranljivost na spletu pomeni tudi to, da bodo ljudje tvojo zgodbo razumeli na različne načine. Zato danes deli predvsem tisto, ob čemer se sama počuti dobro. "Nekatere stvari, tudi zelo lepe, želim ohraniti zase."

"Na začetku sem več delila tudi o svoji zvezi. Potem pa začneš ceniti nekatere stvari in ugotoviš, da ne želiš objaviti vsega." Foto: Liam Toni Šironjič

Prijatelji kot ogledalo tega, kdo postajamo

V pogovoru je spregovorila tudi o prijateljstvih in tem, kako se odnosi skozi življenje spreminjajo. Sama je že večkrat doživela obdobja, ko je določeno družbo prerasla ali pa se je z razvojem lastnih vrednot spremenil njen pogled na odnose.

"Ko pogledam nazaj, kakšno družbo sem imela, vidim tudi, kdo sem bila jaz takrat," nam zaupa. Prepričana je, da se spremembe vedno začnejo pri posamezniku. Ko začneš delati na sebi in razmišljati o tem, kakšno življenje želiš, se pogosto začne spreminjati tudi okolica. "Če si obkrožen z ljudmi, ki so motivirani in si nekaj želijo v življenju, te to tudi potegne naprej." Tistim, ki se sprašujejo, ali so v pravi družbi, svetuje predvsem iskren pogled vase in zaupanje lastni presoji.

"Ko pogledam nazaj, kakšno družbo sem imela, vidim tudi, kdo sem bila jaz takrat." Foto: Liam Toni Šironjič

Leto na Kitajskem in življenje v strogi karanteni

Povsem drugačno izkušnjo pa ji je prinesla študijska izmenjava v Šanghaju, kamor se je odpravila zaradi študija kitajščine. Gre za jezik, ki ga mnogi označujejo za enega najtežjih na svetu, zato je življenje v okolju, kjer ga vsakodnevno uporabljaš, skoraj nujno.

Na Kitajsko je prišla v času strogih covidnih ukrepov, zato jo je ob prihodu čakala dolga karantena. "En mesec sem bila zaprta v hotelski sobi. Ko smo prišli z letališča, so bili vsi v zaščitnih oblekah, vse je potekalo po zelo strogih protokolih," se spominja. Hrano so ji prinašali na pladnju pred vrata, prilagoditi pa se je morala tudi popolnoma drugačni kuhinji. "Prej sem bila vajena naše hrane, potem pa sem se znašla na popolnoma azijski prehrani. Priznam, da sem tisti mesec največkrat jedla kar riž in zelenjavo."

O življenju na Kitajskem, kulturnih razlikah in vseh izkušnjah, ki so jo v teh letih najbolj oblikovale, Lia v Spotkastu pove še precej več.