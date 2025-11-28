V novi epizodi Spotkasta je Eva Cimbola gostila brata Šalehar - Matevža in Miho, ki sta v studio prišla skupaj predvsem zato, ker sta prvič po 30 letih tudi ponovno skupaj na odru. Njuna glasbena komedija Brata je že ob premieri napolnila SiTi Teater in občinstvo spravila na noge, pogovor pa je razkril, da je njun projekt postal veliko več kot le še ena predstava. Zaznamoval je njun odnos, odprl stare teme in jima pomagal, da sta o marsičem prvič spregovorila na glas.

Pogovor se je začel z lahkotnim, a pomenljivim prizorom. Matevž je razkril, da ga že leta praktično nihče več ne pokliče po imenu. "Ko kdo reče Matevž, se kar zdrznem. Matevž plačuje položnice, Hamo pa je na odru in pred kamero." Doda, saj je danes že skoraj nenavadno, ko ga kdo pokliče po rojstnem imenu, celo njegov brat Miha tega ne počne. "Bilo bi mi zelo čudno," je pripomnil Miha in oba sta se nasmejala ugotovitvi, da se je skozi leta nabral prav poseben krog ljudi, ki še vedno uporablja ime Matevž, predvsem tisti, ki si domišljajo, da imajo z njim tesen prijateljski odnos.

"Tisti, ki jih najmanj poznam, me najraje kličejo Matevž," pove Hamo v smehu. Foto: Jan Lukanović

Iz studia je pogovor hitro odpeljal v otroštvo in družinsko dinamiko, ki jo brata opisujeta zelo prizemljeno. Družina Šalehar ni med tistimi, ki bi imela “zapovedane” nedeljske rituale ali popolno holivudsko družinsko sliko. Miha je dejal, da se nikoli niso pretirano držali urnikov in da je včasih prav dobro, če te življenje ne postavlja tja, kjer morda niti ne želiš biti. Oba sta se spominjala obdobja, ko so nedeljska kosila še obstajala, a vsako s svojo tipično noto – Hamo je bil po vikendu navadno izžet od koncertov, Miha pa je opazil, da so se teme pogosto ponavljale in da so napetosti znale vznikati iz popolnoma istih malenkosti kot teden prej.

Dogodke iz otroštva sta doživljala drugače

Ko sta se v ustvarjanju predstave lotila pogovorov o otroštvu, se je izkazalo, da je vsak od njiju iste dogodke doživljal čisto drugače. Režiser Matej Recer je prav s tem vprašanjam – "Kako se vidva spominjata otroških dni?" – odprl prostor, ki ga prej nista nikoli raziskala. Miha je to opisal najbolje: "To je bila ena ornk psihoterapija. Verjetno o marsikateri stvari iz preteklosti nikoli ne bi govorila, če ne bi bilo tega projekta." Hamo je dodal, da mu je bilo, čeprav je na odru doma že trideset let, tokrat bistveno težje stopiti vanj: "To je nekaj povsem drugega. To sem moral predelati na čisto nov način."

"Verjetno o marsikateri stvari iz preteklosti nikoli ne bi govorila, če ne bi bilo tega projekta," o predstavi Brata pove Miha Šalehar. Foto: Jan Lukanović

Anekdota, ki je nasmejala

Spotkast ni minil brez obveznih anekdot. Ena najbolj slikovitih je prišla iz časov, ko sta sredi devetdesetih kot člana Babewatch gostovala v oddaji lokalne televizije. Govorila sta sproščeno, kot mladeniča – vključno s kletvicami. V nekem trenutku je poklicala gospa, ki ju je okarala zaradi neprimernega besedišča, Miha pa ji je suvereno odvrnil: "Gospa, zobe v glaž in spat." V studiu so se temu spet nasmejali, saj gre za tisti tip zgodbe, ki jo lahko poveš le, če si jo dobro prespal – in preživel.

Ob refleksiji njegove radijske poti je Miha povedal, da še danes verjame v iskrenost in pristnost etra. "Trudim se ostati zvest samemu sebi. Upam pa, da se moj način skozi leta spreminja, ker se spreminjam tudi jaz." Odkrito je spregovoril tudi o odločitvi, da ne pije več alkohola, in o tem, kako se je njegova perspektiva s tem spremenila: "Hotel sem videti, če se da to drugače v življenju naresti in sem moral samo poskusiti, da sem videl, da se da."

Motorji ju spremljajo že od malega, saj sta bila motorista tudi njuna starša. Foto: Jan Lukanović

Tudi glasba je bila v ospredju. Hamo trenutno s svojo skupino Hamo & Tribute 2 Love pripravlja koncert v Cankarjevem domu, kjer bodo 3. decembra ponovno nastopili v Gallusovi dvorani. Po razprodanih Križankah in projektu z Big Bandom RTV Slovenija se obeta posebna akustična izvedba, ki bo uvod v praznovanje dvajsetletnice benda.

Oba imata rada motorje, ne prisegata pa oba na šport ...

Brata sta se dotaknila tudi motorjev, ki ju spremljajo že od rojstva – oba starša sta bila motorista, tako da je bilo skoraj neizogibno, da bosta tudi njiju konji z dvema kolesoma nekoč našli. Miha priznava, da ima precej manj kilometrov, a oba čutita motor kot del družinske identitete. Razlika je bolj očitna pri športu: Miha ga nujno potrebuje, Hamu pa je že vse življenje “mimo”.

"V predstavi Hamo pove, kako je izgubil nedolžnost, Miha pa izda, da jo je tudi izgubil, ampak veliko prej kot on. In sem moral reči oprosti," je šaljivo odgovoril Miha, ko je Eva brata povprašala, zakaj si je predstavo Brata res vredno ogledati. Foto: Jan Lukanović

O predstavi Brata

Njuna predstava Brata pa združuje vse: glasbo, humor, spomine, razgaljene pogovore in tisti tip iskrenosti, ki se rodi samo med sorojenci. Občinstvo je premiero nagradilo s stoječimi ovacijami, Miha pa je po predstavi povedal: "Vesel sem in srečen, da lahko pri teh letih ustvariva nekaj, kjer se tri mesece gledava vsak dan."

Po pogovoru je jasno, zakaj projekt deluje – ker ni narejen zaradi odra, ampak zaradi njiju. In ker je včasih prav bratstvo tisto, ki nas najbolj preseneti, razjezi, razgali in poveže – vse v eni predstavi.

