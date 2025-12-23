Koprski kriminalisti so od maja 2024 preiskovali kaznivo dejanje proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil, za katero je osumljen 42-letni državljan Slovenije iz območja Policijske postaje Postojna. Osumljeni je v okviru opravljanja dejavnosti pravne osebe, v njenem imenu, v njeno korist in za njen račun proizvajal in tržil živila v obliki bombonov in čokolade z vsebnostjo THC. Zoper 42-letnika je bil odrejen pripor, kazensko pa so v postopku ovadili tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja živil, so sporočili iz Policijske uprave Koper.

Preiskava se je začela na podlagi obvestila avstrijske Agencije za zdravje in varnost hrane (AGES), ki je analizirala izdelke iz industrijske konoplje slovenskega proizvajalca, ki so se prodajali v specializiranih trgovinah v Avstriji. Na podlagi zbranih obvestil je okrožno sodišče v Kopru izdalo odredbo za hišno preiskavo.

S hišno preiskavo, ki so jo izvedli oktobra 2024, je bila zasežena večja količina izdelkov, ki so bili videti kot žele bonboni in čokolada, sestavine za pripravo teh živil in mobilni telefon. Na Nacionalnem forenzičnem laboratoriju so opravili kemijske analize živil, za katere se je izkazalo, da vsebujejo kanabinoide konoplje, med katerimi prevladujeta CBD in THC.

Policisti so kasneje ugotovili tudi, da družba kljub že izvedeni hišni preiskavi še vedno posluje, zaradi česar je okrožno sodišče v Kopru izdalo novo odredbo za hišno preiskavo. Kriminalisti so hišno preiskavo znova opravili konec julija 2025 in z njo ponovno zasegli večjo količino živil, ki so videti kot žele bonboni in čokolada in vsebujejo kanabinoide, sestavine, več računalnikov, listin ter opremo za proizvodnjo in pakiranje.

42-letni osumljenec v priporu

Osumljenega so s kazensko ovadbo privedli k preiskovalni sodnici Okrožnega sodišča v Kopru, ki je zoper njega po zaslišanju odredila pripor. Za kaznivo dejanje proizvodnje in prometa zdravju škodljivih živil je predpisana kazen zapora do treh let, so sporočili s PU Koper.

V okviru predkazenskega postopka je bila ugotovljena tudi odgovornost pravne osebe za očitano kaznivo dejanje, zato je bilo kazensko ovadeno tudi podjetje, v katerem je potekala proizvodnja in prodaja.