Na Hrvaškem med nektarinami odkrili kup kokaina. Vpleteno podjetje s sedežem v Sloveniji.

Urad za preprečevanje korupcije (Uskok) in organiziranega kriminala Hrvaške je v novi akciji odkril 55 kilogramov kokaina, ki so ga skrivali med nektarinami. Prijeli so državljana Srbije in Bosne in Hercegovine. Preiskovalnemu sodniku županijskega sodišča v Zagrebu bodo zoper oba predlagali odreditev pripora. Državljan Bosne in Hercegovine je skrbel za prevoz drog v okviru svojih podjetij, ki se ukvarjajo s prevoznimi storitvami in imajo sedež v Sloveniji in Nemčiji.

Na podlagi kazenske ovadbe in ob predhodno vzpostavljenem sodelovanju s pristojnimi organi Francije in Nemčije je Uskok izdal sklep o preiskavi zoper državljana Srbije in državljana Bosne in Hercegovine zaradi utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj hudodelske združbe in nedovoljene proizvodnje in prometa z drogami v okviru hudodelske združbe.

Obstaja utemeljen sum, da je prvi obtoženi, državljan Srbije, v obdobju od maja 2024 do začetka leta 2025 na Hrvaškem, v Španiji in drugih državah Evropske unije prevzemal, prevažal in dostavljal kokain za nadaljnjo distribucijo na nezakonitem trgu drog. V skupno operacijo je povezal tudi drugega obtoženca, državljana Bosne in Hercegovine, še eno osebo in več drugih za zdaj neznanih oseb, ki so z namenom pridobitve neupravičene premoženjske koristi z delovanjem v okviru tihotapske verige izpolnjevale naloge, ki so jim bile zaupane.

Državljan BiH ima v Sloveniji podjetje za prevozne storitve. Organiziral je prevoz.

Prvi obtoženi je z neznanimi osebami uredil prevzem drog v Evropi ter njihov nadaljnji prevoz in dostavo na Hrvaško. V ta namen je zagotovil prevozna sredstva in voznike ter kril morebitne stroške, določil natančne kraje prevzema drog ter prevozno pot do končnega cilja. Poleg tega je, da bi prevoz, s katerim bi se droge tihotapile, prikazal kot zakonit, najel drugega obdolženca, državljana BiH, da mu v okviru poslovanja podjetij, ki jih ima v lasti in imajo sedež v Nemčiji in Sloveniji ter se ukvarjajo z zagotavljanjem prevoznih storitev, zagotovi tovorna vozila in voznike, ki bodo vozila upravljali na poteh, primernih za tihotapljenje drog.

Za prevoz kokaina je drugi obdolženec v dogovoru s prvim obdolžencem najel eno osebo kot voznika in druge za zdaj neznane zaupne osebe, ki so z namenom pridobitve premoženjske koristi opravile prevoz drog od kraja prevzema do kraja razkladanja, pri čemer so sprejele potrebne ukrepe za prikrivanje nezakonitih dejavnosti.

Voznika ustavili na meji s Francijo. Med nektarinami našli 55 kilogramov kokaina.

Vsaj enkrat so prevzeli kokain, namenjen razkladanju na Hrvaškem, v skupni količini približno 55 kilogramov. Prvi obdolženec je z za zdaj neznanimi osebami uredil nakup in prevzem kokaina ter skupaj z drugim obdolžencem organiziral njegov sprejem v Španiji, voznika tovornega vozila ga je prevzel in uredil njegov nadaljnji prevoz na Hrvaško pod krinko prevoza nektarin kot zakonitega posla.

Voznik se je po navodilih prvega in drugega obdolženca 15. junija 2024 odpravil iz Španije proti Hrvaški, vendar so ga 17. junija 2024 ustavili na meji s Francijo. V priklopniku so med nektarinami našli 55 kilogramov kokaina v skupni vrednosti najmanj dva milijona evrov, zato so voznika aretirali in preganjali.

Uskok bo preiskovalnemu sodniku zagrebškega okrožnega sodišča predlagal, da zoper prvega in drugega obdolženca odredi pripor.