Minister Maljevac sodeloval pri izdaji položnic Številke povedo vse

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je danes v Domu upokojencev Hrastnik sodeloval pri izdaji prvih položnic za dolgotrajno oskrbo, ki po njegovih besedah za stanovalce domov prinašajo izdatno zmanjšanje finančnih bremen. Kot je ob tem povedal, številke kažejo, da bo cilj ureditve dolgotrajne oskrbe, ki bo dostopna vsem, dosežen.

Minister Maljevac je ob tem poudaril, da je bil december zelo intenziven tako za ministrstvo kot tudi za vse domove, a je potek prevedbe potekal uspešno. "Vsak, ki je želel vstopiti v sistem dolgotrajne oskrbe, je to lahko tudi storil," je dejal in napovedal, da bodo podrobnejše informacije predstavili prihodnji teden, ko bodo imeli na voljo vse podatke.

"Danes smo tu, da na konkretnem primeru predstavimo, kakšne so razmere. S tem zakon prehaja iz papirja v prakso, v boljše življenje ljudi, kar je bilo tudi naše osnovno vodilo. Vemo, da so bili stroški za domove za starejše visoki, sploh povezani z oskrbo, ki jo je posameznik potreboval. To je bila obremenitev tako za stanovalce kot tudi za celotne družine," je dejal Maljevac.

Znova pojasnil razliko

Ob tem je znova poudaril, da je razlika v tem, da oskrbovanci po novem plačujejo samo stroške nastanitve in prehrane, ne pa več oskrbe, zato bodo bistveno večje razlike v ceni predvsem za tiste, ki so potrebovali več oskrbe.

Tudi po besedah direktorja hrastniškega doma Boruta Vidmarja je bil december kar napet, a jim je v sodelovanju z ministrstvom in drugimi uspelo urediti vso potrebno dokumentacijo, da so lahko vse ljudi v domu prevedli v dolgotrajno oskrbo in začeli izdajati račune. Pri njih so se za dolgotrajno oskrbo odločili skoraj vsi stanovalci, saj so ugotovili, da to zanje pomeni boljši položaj. Le ena oseba je po preračunu ugotovila, da se ji to morda ne izplača, in za zdaj ostaja v socialnem varstvu.

Stanovalci so račune za december že prejeli in so jih lahko primerjali z novembrskimi, pri vseh pa so po besedah direktorja ugotovili, da so razlike zanje pozitivne, kar pomeni, da plačajo manj. "Mi smo s tem zadovoljni in mislimo, da smo zadevo izpeljali do te mere, da je sistem dolgotrajne oskrbe dejansko zaživel v takšni meri, kot smo pričakovali," je dodal Vidmar.

Minister Maljevac je ob tem predstavil še nekaj konkretnih primerov položnic glede na raven oskrbe. Foto: STA

Stanovalka: Moja položnica je nižja za 150 evrov

Ena od stanovalk Silva Najdenič, ki je v hrastniškem domu dve leti, je povedala, da je njena prejšnja položnica znašala okoli tisoč evrov, zdaj pa je za okoli 150 evrov nižja. "Tako bom lahko spila kakšno kavo več. Jaz sem zadovoljna s tem, če bo tako ostalo. Ko se pogovarjam z drugimi ljudmi, so vsi zadovoljni s tem," je dejala oskrbovanka doma. Zadovoljna je tudi Magdalena Valentinčič, ki je skupaj z možem v domu od lanskega julija, moževa nova položnica je nižja za 287, njena pa za 160 evrov.

Minister Maljevac je ob tem predstavil še nekaj konkretnih primerov položnic glede na raven oskrbe. Položnica osebe, ki potrebuje najmanj oskrbe in je po starem sistemu plačala 849 evrov, je po novem znašala 743 evrov, torej 105 evrov manj vsak mesec, na ravni oskrbe 2, ko je stara položnica znašala 1.057 evrov, pa ta po novem znaša 781 evrov.

Še večje so razlike pri oskrbi 3, kamor je uvrščenih največ oskrbovancev. Za oskrbo na ravni 3/1 je stanovalec novembra plačal 1.149 evrov, po novem pa 694 evrov, drugi pa novembra 1.323 evrov, po novem pa 862 evrov. V najvišji kategoriji, pri oskrbi 3/2, je po starem položnica enega od stanovalcev znašala 1.356, po novem pa 749 evrov, položnica drugega oskrbovanca pa novembra 1.340, decembra pa 693 evrov, kar pomeni razliko med 600 in 650 evri oz. skoraj polovico manj.

"Mislim, da te številke povedo, da dosegamo cilj, ki smo si ga zastavili, torej da uredimo dolgotrajno oskrbo, ki je dostopna za vse," je dejal minister in zavrnil trditve, da dolgotrajna oskrba ne živi.