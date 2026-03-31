Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, ki je skupščini zavoda za zdravstveno zavarovanje predstavil financiranje dolgotrajne oskrbe, je zagotovil, da se bodo pavšalne cene za dolgotrajno oskrbo, ki jih zavod plačuje domovom, v sredo prilagodile dejanskemu stanju. Ureditev ne vpliva na cene storitev za uporabnike, je dejal.

Minister je v izjavi za novinarje pred današnjo sejo skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) ponovil navedbe ministrstva iz prejšnjega tedna, s katerimi so zanikali trditve, da so cene štirikrat višje od predvidenih. Pavšalne cene so bile po njegovem opozorilu določene na podlagi vnaprej opredeljenega metodološkega okvira in v sodelovanju s strokovno javnostjo, izvajalci in Skupnostjo socialnih zavodov Slovenije.

Ureditev dolgotrajne oskrbe in plačevanje v prehodnem obdobju po pavšalu po njegovih besedah ne pomeni nobenih podražitev. "To nikakor ne ukinja pravic in nikakor ne vpliva na cene storitev za uporabnike. V praksi ne vpliva na dolgotrajno oskrbo," je zatrdil.

Po njegovih besedah je pričakovano, da se bodo začetne projekcije prilagajale realnim podatkom s terena. Struktura in število uporabnikov se razlikujeta od prvotnih ocen, kar pa vidi kot normalen del uvajanja vsakega novega sistema. "Projekcije so izhodišče, realna slika pa se pokaže šele v praksi," je dodal.

Večja poraba sredstev v tej fazi po njegovem pojasnilu ne pomeni težave sistema, ampak odraža vključitev več ljudi v sistem od prvotno predvidenih. To se mu zdi pozitivno. Kot je dodal, gre za "jasen pokazatelj zaupanja ljudi v sistem, ki jim prvič zagotavlja varnost in pravice".