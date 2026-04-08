V senci lige prvakov, a se zmagovalcu nasmiha imenitna nagrada

Evropska liga prinaša imenitno bližnjico do prestižne nagrade, vstopnice za ligo prvakov. V igri za naslov je v ligi Europa ostalo le še osem klubov, vsem z izjemo Porta in Aston Ville pa v domačem prvenstvu ne gre tako dobro, da bi si lahko že tam zagotovili nastop v tekmovanju vseh tekmovanj. Zato bo zelo pestro že v četrtfinalu, kjer se bo dogajanje začelo že danes s srečanjem na Portugalskem med Brago in Betisom. V četrtek bodo odigrane še preostale prve četrtfinalne tekme, na delu bodo kar trije nekdanji evropski prvaki (Aston Villa, Porto in Nottingham Forest).